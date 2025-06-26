Yeşil sermaye MÜSİAD buyurdu: Eğitim süresini kısaltın!

Karneler verildi. Öğretmenler için seminer dönemi pazartesi günü Bakan’ın konuşmasıyla başladı. Bakan konuşmasında 2024-2025 eğitim-öğretim yılında atılan üç adımı “büyük başarı” olarak açıkladı. Bu üç adım; eğitimin piyasalaştırılmasının ve laik, bilimsel eğitimin son kırıntılarının kaldırılması adımları olan Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile aile merkezli eğitimdi.

Üçünde de amaç parasız, zorunlu eğitimin hak olmaktan çıkarılması, parayla satın alanın eğitime ulaşması, çocuk yaşta işçilik, çocuk yaşta evlilik ve eğitimin paralılaştırılması için dinin araç olarak kullanılmasıydı.

Geçtiğimiz yıl Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, maarif modeli, aile yılı-aile eğitimleri, dört yeni okul modeli, meslek ortaokullarının açılmasıyla tüm hazırlıklar tamamlandı. Yeni eğitim-öğretim yılında siyasi iktidarın eğitimde yarattığı yıkımın son adı eğitim süresinin kısaltılması ve esnek okul modeli adıyla okulun, öğretmenin tasfiyesi olacak.

Özetle şunu söylüyorlar:

Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği Yasası), karma eğitim kaldırılmalı, yerli ve milli olan lonca, camii, medresedir. Müfredat, okullaşma politikası, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, sınav sistemi yeni rejime uygun olmalıdır, yerli ve milli olan budur. Kamusal, parasız eğitim devlet için masraftır. Zorunlu, parasız eğitim süresi kısaltılmalıdır. Yarı-zamanlı esnek okul; cami-okul, fabrika-sanayi-okul düşüncesi üzerinden modeller hayata geçirilmelidir. Esnek okul modelinde okul bir iki günle sınırlı olmalı; kalan günler çocukların çalıştırılmalıdır diyerek çocuk yaşta işçilik, “okulsuzluk” savunuluyor.

Aile vurgusunun geçtiği her adımda kadınlar –din yine araçsallaştırılarak- “fıtratları gereği erken evlenmeli, ev işleri, bakım işleri kadınların işidir kadınlar yapmalıdır; çalışacaksa fıtratlarına uygun işlerde, esnek, yarı zamanlı, ucuz işgücü olarak çalışmalıdır” diyorlar.

“Zorunlu eğitim süresi yuva kurmaya engel” diyerek okul çağındaki 18 yaş altı çocuklar için çocuk yaşta evliliklerin artışına çağrı yapıyorlar.

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Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı eğitim reformu açıklayacaklarını, eğitim süresinin kısaltılması, esnetilmesi, öğrencilerin piyasaya adapte olması gerektiğini, ara eleman krizi olduğunu söylüyor. Ve ekliyor, “mevcut eğitim modelinin herkesi aynı kalıba soktuğunu, her çocuğun aynı akademik başarıyı göstermediğini, 12 yıllık eğitimin yanlış bir uygulama” olduğunu söylüyor.

Art arda soralım yeşil sermaye MÜSİAD’a;

Parasız, zorunlu eğitim süresi kısaltıldığında okuldan ilk kopacak olanlar MÜSİAD patronlarının çocukları mı, emekçilerin çocukları mı?

MÜSİAD patronlarının çocukları ülkemizde ve yurtdışında en pahalı özel okullarda, özel üniversitelerde okurken zorunlu, parasız eğitimin kısaltılması ile kaybedecek olanlar MÜSİAD patronlarının çocukları mı, emekçilerin çocukları mı?

MÜSİAD patronlarının çocuklarının kaçı 14 yaşından itibaren asgari ücretin üçte biri için Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) uzun saatler, esnek çalışma koşullarında çalıştırılıyor? MESEM’lerde, inşaatlarda, organize sanayi bölgelerinde, tarlalarda çalıştırılırken iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden MÜSİAD üyesi bir kişinin çocuğu var mı?

Eğitimde aslolan çocukların üstün yararının, ülkemizin, toplumsal faydanın esas alınması mı, patronların, piyasanın ihtiyacı mı?

Neden her merkezi sınavda yüksek akademik başarı gösteremeyen çocuklar en yoksul hanelerdeki çocuklar oluyor? En “zeki” çocuklar patronların çocukları mı?

Nasıl oluyor da bir ülkenin eğitim politikalarına, eğitimciler, eğitim sendikaları, ülkenin eğitimden sorumluluğu olan kurumları değil de bir patron kuruluşu olan MÜSİAD karar verebiliyor?

Eğitimci misiniz? Eğitim örgütü müsünüz?

Eşit, parasız, laik, bilimsel eğitim 23 yıl süresince adım adım ortadan kaldırıldı. Eşit, nitelikli, parasız, bilimsel, kamusal eğitim çocukları tek tip kalıba sokmak mı, tüm çocukların kamusal, yurttaşlık hakkı mı?

Eğitim yalnızca meslek edinme ihtiyacını mı esas alır? Çocukların sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, psikolojik açıdan gelişim hakkı, ihtiyacı yalnızca eğitime parayla ulaşabilenler için mi vardır?

Sermayesi, şirketleşmiş tarikatları, STK adıyla 23 yıldır siyasi iktidarın politikalarının hayata geçirilmesi için sendika, vakıf, dernek adıyla çalışma yürüten tüm yapılar tek bir koro olmuş aylardır zorunlu, parasız eğitim süresi kısaltılmalı diyor. Ve hepsi tek bir ağızdan eğitim devlete masraf, eğitim süresi iş gücüne katılıma, yuva kurmaya engel diyerek aynı cümleleri kuruyor.

Okul öncesinden yükseköğretime parasız, eşit, nitelikli, laik, bilimsel eğitim hakkı tüm çocukların, gençlerin kamusal hakkıdır, yurttaşlık hakkıdır. Parasız, zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik her adımda kaybeden emekçilerin çocukları, kaybeden geleceğimiz olacak.