Yeşilçam’ın son ustaları anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında sanatın her alanında önemli atılımlar gerçekleştirilirken, sinemaya gereken önem verilmediği söylenir. Kuşkusuz Mustafa Kemal sinemanın gücünün farkındaydı, ama sinema diğer sanat dallarına oranla çok daha büyük harcamalar gerektiren bir sanat dalıydı ve ülkede sinema endüstrisi adına hemen hiçbir şey yoktu. Dârülbedâyi’nin (Şehir Tiyatroları) Genel Sanat Yönetmeni Muhsin Ertuğrul’dan tiyatronun oyuncuları ile filmler çekmesi istendi. O da kolları sıvadı. Sovyetler Birliği ve Almanya’da yaptığı gözlemlerden yola çıkarak filmler yaptı.

Sinemamızın kuruluş yıllarının en önemli filmlerinden biridir ‘Aysel Bataklı Damın Kızı.’ Sinematek/Sinema Evi’nin girişimi, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteği ile restorasyonu yapılan film, İstanbul’dan sonra 5. Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. Filmin müzikleri büyük bestecimiz Cemal Reşit Rey’in imzasını taşıyor. Sanırım, o dönemin seyircisinin bu müziği kaldıramayacağını düşünülmüş olmalı ki, Rey’in müziği yerine türküler konularak gösterilmiş film. Neyse ki, restore edilen kopyada bestecinin özgün müziklerini dinleme şansına kavuşacağız. İlk renkli filmimiz ‘Halıcı Kız’ da Ertuğrul’un imzasını taşır. Belki ona da el atacak bir hayırsever bulunur. Sinema mirasımızı korumakta dünyanın çok gerisindeyiz. Ülkemizin tek film arşivi olan Mimar Sinan Üniversitesi arşivi şu an depolarda yeni bir bina yapılmasını bekliyor.

SİNEMA MİRASIMIZ

Bu yıl Metin Erksan’ı da anmak isterdik. Özellikle ‘film ve müzik’ temamıza çok uygun Aşık Veysel hakkındaki ‘Karanlık Dünya’ filmiyle. Mimar Sinan arşivinde filmin sansür tarafından kesilen bölümleri bulunmuş, İstanbul’da Salt’ın yaptığı sergide bu kısa bölümler yer alıyormuş, ama bir restorasyon ve dijitale aktarılma çalışması yapılmamış. Umarım önümüzdeki yıllarda bu filmi ve başka klasikleri izleme şansını bulur seyircimiz. Festivallere düşen görev de klasikleri seyirciyle buluşturmak elbette. Bu yıl 10-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 5. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde sinemamızın ustalarının yapıtlarına yer veriyoruz. Umarım gençler bu ‘eski’ filmleri izleme zahmetine katlanır! Festivalde, Muhsin Ertuğrul’un ‘Aysel Bataklı Damın Kızı’nın yanı sıra Atıf Yılmaz usta’nın Vasıf Öngören’in oyunundan uyarladığı ‘Asiye Nasıl Kurtulur’, Şerif Gören’den ‘On Kadın’ ve Ali Özgentürk’ten ‘Balalayka’ gösterilecek. Bu yılın Onur Ödüllerini alan iki müzik insanı, Yeni Türkü grubunun kurucuları Derya Köroğlu ve Selim Atakan’dan da iki film var programda: biri Şerif Gören’den (Derman), diğeri Atıf Yılmaz’dan (Delikan).

YEŞİLÇAM’IN İÇİNDEN

Şerif’i ve Ali’yi Yeşilçam’ın son ustaları olarak selamlamak isterim. İkisi de Yılmaz Güney’e asistanlık yaptı. Güney’in sinemasının izleri ikisinin de yapıtlarında belirgindir. İkisi de 40’lı yıllarda doğdu (Atıf Yılmaz’dan bir kuşak sonra), ikisi de sinemaya 60’lı yıllarda adım attı. Şerif, önce kurgucu olarak adını duyurdu Yeşilçam’da. Önceleri ticari filmler yaptı. Yılmaz Güney’le Mehmet Aslan’ın ‘Çifte Tabancalı Kabadayı’ filminin kurgusunu yaparken tanışmış olmalı. ‘Baba’, ‘Umutsuzlar’ ve ‘Arkadaş’ta kurgucu olarak çalıştı. Tabi arada başka yönetmenlerle de çalıştı. Türkan Şoray’la ‘Dönüş’, Safa Önal’la ‘Umut Dünyası’, Atıf Yılmaz’la ‘Güllü Geliyor Güllü’ filmlerinde...

Gören’in yönettiği ilk filmlerin (Kızım İçin, Piyade Osman, İbret Kaçaklar, Vurguncular) hemen hepsinde Yılmaz Güney başroldedir. İlk önemli filmi, Yılmaz Güney bir günlük çekim sonrası Güney hapse düşünce geri kalanını çektiği ‘Endişe’dir. Bu filmden sonra aralarında ‘Köprü’, ‘Nehir’, ‘Derdim Dünyadan Büyük’, ‘Derviş Bey’, ‘Kır Gönlünün Zincirini’, ‘Feryada Gücüm Yok’ gibi Yeşilçam’ın ana akımı içinde yer alan filmler çekti. 47 filmlik filmografisi içinde ‘Tomruk’, ‘Derman’, ‘Firar’, ‘Yılanların Öcü’, ‘Kan’, ‘Kurbağalar’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Beyoğlu’nun Arka Yakası’, ‘On Kadın’, ‘Katırcılar’ öne çıkan yapıtlar. Toplumsal gerçekleri işleyen bu filmler, geniş kitleler kadar eleştirmenler tarafından da övgüyle karşılandı. ‘Polizei’ ve ‘Amerikalı’ filmlerinde Kemal Sunal, Şener Şen gibi başarılı komedyenlerle çalıştı. Kuşkusuz en önemli filmi, Yılmaz Güney’in senaryosundan çektiği, Cannes’da Altın Palmiye kazanan ‘Yol’dur.

YEŞİLÇAM’IN KIYISINDA

Ali Özgentürk de Şerif’le aynı kuşaktan. Tiyatro (Devrim İçin Hareket Dünyası) ile adım attığı sanat dünyasında, Ahmet Haşim’in şiirini yorumlayan ‘Merdiven’in ardından, ikinci kısa filmi ‘Yasak’la sesini duyurdu. İlk uzun metrajlı filmi ‘Hazal’ın senaryosunu Onat Kutlar’la, en önemli filmleri ‘At’, ‘Bekçi’, ‘Su da Yanar’ ve ‘Balalayka’nın senaryosunu eşi Işıl Özgentürk’le birlikte yazdı. ‘Mektup’ta ve Bela Bartok’un Türkiye serüvenini konu aldığı ‘Görünmeyen’de yönetmenliğin yanı sıra senaryoyu da üstlendi. Zor adamdı, ama sinemamızın yaratıcı yönetmen (author) kuşağının öncülerinden biri olarak tarih sayfalarına yazıldı.

Yepyeni bir belgeselden söz ederek bitireyim. Yılmaz Güney’in yakın arkadaş ve oyuncusu Tuncel Kurtiz hakkında genç kuşağın usta yönetmenlerinden Özcan Alper’in çektiği ‘Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi’ sinema tarihimize ışık tutan bir yapıt. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin Özel Gösterimler bölümünde yer alıyor. Kurtiz’den, sayfalara sığmayacak bu usta oyuncudan bahsetmeye yerim kalmadı. En iyisi siz bu güzel belgeseli izleyin. İzmir’den sonra Ayvalık Festivali’nde de gösterilecek. Bir de, kitap önereyim: Birol Öztürk’ün yazdığı Tuncel Kurtiz kitabının adı ‘Herkes Öldürür Sevdiğini’…