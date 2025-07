Yetenekli bay Barrack görevde

Amerikalı bir özel gayrimenkul şirketi olan Colony Capital’in kurucusu Thomas Joseph Barrack, bir sömürge valisi edasıyla Ortadoğu’da at koşturuyor. Ortadoğu’yu topyekûn dönüştürmek için kolları sıvayan Donald Trump tarafından Türkiye’ye atanan Barrack, 14 Mayıs’ta başladığı görevinde “efendilerinin” yüzünü kara çıkarmıyor.

Bir gün Beyrut’ta, ertesi gün Şam’da, sonrasında Bağdat ve Ankara’da. Bölge dehlizlerinde mekik dokuyan Barrack, Trump’ın en güvendiği adamlarından ve çifte göreve sahip. Hem Ankara Büyükelçisi hem de Suriye Özel Elçisi. Bu misyonlarla 14 Mayıs’tan 14 Temmuz’a kadar geçen iki ayda Amerikan emperyalizminin “özel operasyon elçisi” olduğunu gösterdi.

ABD-İsrail menşeli Ortadoğu’nun kanlı dönüşümünün en kritik aşamasında Trump tarafından Ankara ve Şam’dan sorumlu tutulsa da esasında Barrack, tüm Ortadoğu’dan sorumlu. Lübnan’dan Irak’a, Türkiye’den Suriye’ye bölge ülkelerinde planlar yapıyor, tasarımlara imza atıyor, “kulak” çekiyor.

LÜBNAN HİZBULLAHI’NI SİLAHSIZLANDIRMA PLANI

Barrack’ın ilk icraatlarından birisi Lübnan’ı dizayn etmek oldu. İsrail’e meydan okuyan Hizbullah’ın silahsızlandırılması için kolları sıvayan Barrack hazırladığı planı 19 Haziran’da Beyrut yönetimine sundu. 7 Temmuz’da bir kez daha Beyrut’a giden Amerikalı elçi, hükümete Hizbullah’ın ve Filistinli grupların silahsızlandırılması için elini çabuk tutması yönünde şu ultimatomu verdi: "Kimse gelecek yıla kadar Lübnan’la müzakereye devam etmeyecek. Trump olağanüstü bir cesarete ve dikkate sahip, ancak sahip olmadığı şey sabırdır."

“Bölgeyi değiştirmenin zamanı geldi. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli” diyen Barrack, 12 Temmuz’da Arab News’e verdiği röportajda ise bir müzakere ekibi kurarak arabulucu olarak çalışmaya başladıklarını ve işlerin hızlı ilerlediğini söyleyecekti. Meselenin de “İsrail’i tehdit edebilecek ağır silahlar meselesi olacağını" vurgulayacaktı.

COLANİ’Yİ GEORGE WASHINGTON’A BENZETTİ

Barrack’ın en fazla mekik dokuduğu saha ise Suriye. Göreve geldikten sonra bu ülkeye özel ilgi gösteren Barrack’ın gelişiyle HTŞ terör listesinden çıkarıldı, Colani (Ahmet El-Şara) “makul” lider olarak ilan edildi. Öyle ki Colani’yi Amerika’nın kurucusu George Washington’a benzetmekten bile imtina etmeyecekti. Şöyle diyecekti: “Yeni Suriye yönetiminin geçmişinden çoğu kişi hoşlanmıyor. Amerika’nın doğuşu da böyle olmuştu. George Washington, Bağımsızlık Bildirgesi’ni ilan edip başkan olmadan önce acımasız, korkunç savaşlar verdi."

Barrack’ın Colani’yi parlatması boşa değil. Amerikan ve İngiliz istihbaratı tarafından özel olarak yetiştirildiği ortaya çıkan Colani’nin İsrail ile “normalleşme” yönünde işaretler vermesi bu özel markajın sonucu.

Suriye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi görüşmelerinde olası ilerlemelere yönelik de konuşan Barrack, “Mahallede yaşananlara dair hissiyatım, bunun gerçekleşmesi gerektiği ve bölge birbirine güvendikçe, soğanın kabuklarını soyar gibi yavaş yavaş gerçekleşeceği yönünde” ifadesini kullanacaktı. Colani, ABD ve İsrail’in istediklerini adım adım yerine getirirken içerideki iktidarını da sağlama alıyor.

SDG’YE HTŞ ULTİMATOMU

Şam’ı istediği hizaya getiren Washington, Kürtlere ise mesafe koymaya başladı. 10 Temmuz’daki SDG-HTŞ görüşmesi esnasında Şam’da olan Barrack, Kürtlerin entegrasyonu konusunda Şam ile SDG arasındaki anlaşmazlıktan hoşnutsuzluğunu açıkça dile getirdi. Ahmed Şara ve Mazlum Abdi ile görüşen Barrack, SDG’nin Suriye ordusu içinde ayrı bir blok olarak varlık göstermekte ısrar etmesinin “büyük bir sorun” olduğunu söyledi.

Ortadoğu’nun şerifi Barrack, PKK’nin 11 Temmuz’daki silah yakma töreninin ardından ise SDG’ye “hizaya gir” ültimatomu verdi. “SDG dediğiniz YPG’dir ve PKK’nın bir türevidir, onlara devlet içinde bağımsız yönetim kurma borcumuz yok” diyen Barrack, "Şam-SDG anlaşması işe yaramadı, SDG artık makul olmalı. SDG ya makul olur ya da alternatif gündeme gelir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE OSMANLI GÖMLEĞİ BİÇTİ

Ankara elçisinin bir diğer dizayn girişimi de Türkiye’ye ilişkindi. 4 Temmuz’da İzmir’de konuşan Barrack, “Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir” ifadeleriyle tek adam rejimine de yön çizdi. Dedesinin 1900’lerde Lübnan’dan Osmanlı pasaportuyla Amerika’ya gittiğini kaydeden Barrack, “Osmanlı sistemi” ile Amerikan emperyalizminin Türkiye’ye diktiği İslamcı-ümmetçi gömleği de açıkça itiraf ediyordu.

Trump politikalarına sarılarak iktidarını korumaya çalışan Erdoğan’ın Barrack’ın çizdiği ümmetçi kimliği çoktan satın aldığı ortaya çıktı. Günler öncesinden pazarladığı müjdesini cumartesi günü açıklayan Erdoğan, “Türk, Kürt Arap” ittifakını ilan ederek emperyalist odakların çizdiği yörüngede Ortadoğu semalarında dolaşacağını gösterdi. Görünen o ki, “Malazgirt ruhu, Kudüs ittifakı” ile Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki kanlı dizaynına ortak olunacak.

EMPERYALİZMİN YENİ YÖNELİMLERİ

Özel sermaye fonu yöneticisi olan, 2021’de Birleşik Arap Emirlikleri adına “kurallara aykırı” şekilde lobi faaliyeti yürüttüğü için tutuklanan “öze elçi” ne yapıyorsa Amerikan emperyalizminin yeni yönelimleri doğrultusunda yapıyor. Trump’ın bölgesel politikalarını hayata geçirmek için elinde sopa ve havuç ile dolanan Barrack, her an, her şeyi satabileceğini gösterdi. Bölgeyi ABD-İsrail çıkarları çerçevesinde dönüştürmek için her yolu deneyeceğinin işatreterini verdi. “Böl, parçala, yönet” stratejisini itinayla hayata geçiren Barrack, emperyalistlere güvenilemeyeceğini en somut göstergesi. Görüne n o ki, yetenekli bay Barrack’ın ayak bastığı her toprak parçası daha fazla kanamayı sürdürecek.