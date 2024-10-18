Yetim aylığım kesilir mi?

SORU: Merhabalar. 18 yaşını temmuz ayında doldurdum ve bir üniversitede 4 yıllık bir bölüm kazandım ve bu bölümde okuyorum. Açık öğretim fakültesine geçmem durumunda almış olduğum yetim aylığı kesilir mi?

CEVAP: Merhaba.

İlgili Kanun gereğince vefat eden sigortalının erkek çocuğuna yetim (ölüm) aylığı bağlanmasının şartları aşağıdaki gibidir:

“Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları,

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, şarttır.”

Görülebileceği gibi burada örgün ya da yaygın eğitim gibi bir ayrıma gidilmeksizin “yükseköğrenim” den söz edilmektedir. Dolayısı ile sizin açık öğretime devam etmeniz aylık almanıza engel teşkil etmez. 25 yaşınıza kadar öğrencilikle ilişkiniz devam ettiği sürece aylık almaya devam edersiniz.

İyi günler.

İŞVERENİM TAZMİNAT KONUSUNDA ZORLUK ÇIKARABİLİR Mİ?

SORU: Merhabalar,

Bedelli askerliğime 14 gün kaldı. Sevk belgesi çıktıktan sonra askerlik koduyla çıkış için durumu ekibime ve IK'ya bildirmeyi düşünüyorum. Henüz durumu bildirmedim kimseye. Kısıtlı bir sürenin olması şirketin bana tazminat ya da işten çıkış konusunda zorluk çıkarmasına yol açabilir mi hukuksal anlamda? Bu konuda bir alt sınır var mıdır?

CEVAP: Merhaba İş Kanunumuzda askerlik, emeklilik, evlilik gibi işten ayrılma durumlarında önceden bildirimde bulunma ( ihbar öneli) zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısı ile siz askerlik gerekçesiyle işten ayrılacağınız için işyerinize ihbar önelinde bulunma zorunluluğunuz yoktur. İşyerinizin askerlik nedeniyle işten ayrılan bir çalışanına elbette kıdem tazminatı ödemesi gerekir.

İyi günler.

EYT’DEN FAYDALANABİLİR MİYİM?

SORU: 6.8.1996 sigorta girişliyim toplam 3078 gün primim var 1.9.1974 doğumluyum ve yaklaşık 2016 yılından beri sigortalı değilim emeklilik için ne yapmalıyım veya eyt den faydalanabilir miyim?

CEVAP: Merhaba.

Emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık sürenizi doldurmuşsunuz sadece prim gün sayiniz eksik. (5825 gün gerekiyor) kalan 2747 günü tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması (uzun dönem askerlik yaptıysanız ) prim gün sayınızı arttirabilir. Askerlik hizmetinden sonra sigortalı olduysanız borçlandığınız süre hizmet başlangıcınızı da geriye götürür. Malüliyet, erken yaşlanma gibi etkenler emeklilik yaşı faktörüne etki eder. Ayrıca yaş haddinden emekli olabilmek için de 3600 gün prim ve 60 yaş gerekiyor.

İyi günler.