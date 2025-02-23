Yevmiye peşinde koşan adamın şiiri
Usta’dan esinle,
BİRTEK-SEN Başkanı
Mehmet Türkmen’e sevgiyle
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Haklısın patron,
“Ben bir yevmiyenin peşinde
koşan adamım!”
Ne güzel demişsin,
sanki ferman eylemişsin,
bal damlıyor desem
az gelir mübarek ağzına,
lakin
lafı eksik söylemişsin,
belki de çekinmişsin,
“Ben sınıfının yanında
coşan adamım!”
Dediği gibi
bizim amelebaşının,
yani Nâzım yoldaşın
“Behey,
Karamaça Bey!”
Eylediği gibi
göçer aşiretinden
Dadal’ın oğlu ozanın,
“Fabrika patronunsa,
emek bizimdir!”
“Antep’in pamuğu dokumada”
işçi grevde fabrikada
ya hep beraber ya hiçbirimiz
kurtuluş yok tek başına!
Bildiririz!
Bir de şunu deriz:
Allah’ı da karıştırmasan
iyi olur bu işe,
bizi ilgilendirmez ama
bu haksızlıkların için
günah filan yazar hanene de
almazsa cennetine seni
açıkta kalırsın ahirette,
bizden bilirsin sonra onu da!
“Allah rızası için”
diyorsunuz ya hep
duymadım bir kez olsun
“Kul hakkı için” dediğinizi,
yükseklerden alçaklara
gönül indirdiğinizi,
olsun indirmeyin,
emekçiyi sevindirmeyin,
ey patron, ağa, mütegallibe, bey
ey mal sahibi, mülk sahibi ey,
senin o yevmiye diye
küçümsediğin şey,
belki içinden geçirip de
hır çıkmasın diye demediğin,
“itin önüne atsan yemez” diye
lügat paraladığın şey yani,
“biz o dilden anlamayız pek”
insandan saymadığın
bir işçi parçasının,
sadece görünen kısmıdır
senden tarihsel alacağının!
Sen çoktan yıkılmış bir kalenin,
aristokrasi, burjuvazi, feodalitenin
emirerinden başka bir şey değilsin,
bunu bil,
gelecek günlerin önünde eğil!