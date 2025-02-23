Yevmiye peşinde koşan adamın şiiri

Usta’dan esinle,

BİRTEK-SEN Başkanı

Mehmet Türkmen’e sevgiyle

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Haklısın patron,

“Ben bir yevmiyenin peşinde

koşan adamım!”

Ne güzel demişsin,

sanki ferman eylemişsin,

bal damlıyor desem

az gelir mübarek ağzına,

lakin

lafı eksik söylemişsin,

belki de çekinmişsin,

“Ben sınıfının yanında

coşan adamım!”

Dediği gibi

bizim amelebaşının,

yani Nâzım yoldaşın

“Behey,

Karamaça Bey!”

Eylediği gibi

göçer aşiretinden

Dadal’ın oğlu ozanın,

“Fabrika patronunsa,

emek bizimdir!”

“Antep’in pamuğu dokumada”

işçi grevde fabrikada

ya hep beraber ya hiçbirimiz

kurtuluş yok tek başına!

Bildiririz!

Bir de şunu deriz:

Allah’ı da karıştırmasan

iyi olur bu işe,

bizi ilgilendirmez ama

bu haksızlıkların için

günah filan yazar hanene de

almazsa cennetine seni

açıkta kalırsın ahirette,

bizden bilirsin sonra onu da!

“Allah rızası için”

diyorsunuz ya hep

duymadım bir kez olsun

“Kul hakkı için” dediğinizi,

yükseklerden alçaklara

gönül indirdiğinizi,

olsun indirmeyin,

emekçiyi sevindirmeyin,

ey patron, ağa, mütegallibe, bey

ey mal sahibi, mülk sahibi ey,

senin o yevmiye diye

küçümsediğin şey,

belki içinden geçirip de

hır çıkmasın diye demediğin,

“itin önüne atsan yemez” diye

lügat paraladığın şey yani,

“biz o dilden anlamayız pek”

insandan saymadığın

bir işçi parçasının,

sadece görünen kısmıdır

senden tarihsel alacağının!

Sen çoktan yıkılmış bir kalenin,

aristokrasi, burjuvazi, feodalitenin

emirerinden başka bir şey değilsin,

bunu bil,

gelecek günlerin önünde eğil!