Yıla damga vuran 3I/ATLAS

Yaz aylarında gündeme gelen ve sergilediği sıra dışı karakteriyle bilim insanlarını şaşırtmayı başararak 2025’e damgasını vuran 3I/Atlas kuyruklu yıldızı hakkında o kadar çok kişi o kadar çok şey yazdı ve söyledi ki, sabırla konuya girmeye imtina etmiş olsam da yılın bitişiyle artık ben de bu yaşlı seyyahın kopardığı o büyük gürültüye teslim oldum.

Bilim insanları arasında bitmek bilmeyen tartışmaların odağı olan 3I/ATLAS (C/2025 N1) kuyruklu yıldızı, ilk olarak 1 Temmuz 2025 tarihinde Şili'deki NASA destekli ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) teleskop ağı tarafından gözlemlendi. Ancak keşfin ardından yapılan geriye dönük incelemeler cismin aslında 14 Haziran 2025 tarihine kadar uzanan verilerde halihazırda mevcut olduğunu ortaya çıkardı. Temmuz’un ilk haftasından itibaren James Webb, Hubble ve Virtual Telescope Project gibi önemli gözlemevleri dikkatlerini bu ziyaretçiye çevirdi ve ilk yüksek çözünürlüklü görüntüler Temmuz ortasında kamuoyuyla paylaşıldı.

Küçük Gezegen Merkezi (Minor Planet Center), cismin Güneş Sistemi'ne bağlı olmadığının göstergesi olarak ‘hiperbolik’ bir yörüngede bulunduğunu doğrulayınca, 1I/ʻOumuamua ve 2I/Borisov'dan sonra Güneş Sistemimizi ziyaret ettiği keşfedilen üçüncü yıldızlararası nesne olduğunu kesinleşti ve böylelikle isminin başına ‘yıldızlararası’ anlamına gelen, ‘interstellar’a ithafen "3I" takısı getirildi. Keşif haberinin duyulmasıyla birlikte, cismin boyutu ve hızı nedeniyle bazı çevreler onun yapay bir nesne olabileceğini iddia etse de, uzmanlar bunun tipik bir kuyrukluyıldız gibi davrandığını vurgulayarak dezenformasyonun önüne geçmeye çalıştı.

DOĞAL BİR KAYA MI, TEKNOLOJİK BİR AJAN MI?

Özellikle Harvardlı astronom Avi Loeb, 3I/ATLAS kuyrukluyıldızı hakkında oldukça tartışmalı ve ana akım bilim dünyasından ayrışan bir duruş sergiledi. Amacı gerçekten halkı bilgilendirmek miydi yoksa spekülasyonlardan faydalanarak ünlenmek miydi, bunu asla tam olarak bilemesek de takındığı popülist tavırları ile birçok bilim insanını karşısına almaktan çekinmedi. Loeb, 3I/ATLAS'ı temelde basit bir ‘uzay kayası’ olarak görmektense, onun yapay bir kökeni olma ihtimalini dile getirerek doğal bir kuyrukluyıldız kılığına girmiş bir ‘teknolojik nesne’ veya bir ‘ana uzay gemisi’ olabileceğini iddia etti. Hubble görüntülerinde fark edilen, Güneş'e doğru yönelmiş dar ve mükemmel düzlükteki jet yapılarının doğal olmadığını savunan Loeb'a göre, kendi ekseni etrafında her 16 saatte bir dönen böylesi bir nesneden çıkan jetlerin ‘yalpalaması’ gerekirdi. Ancak jetlerin sabit kalması, Loeb’un bunların kontrol edilen yapay itki sistemleri olabileceği iddialarını güçlendiriyordu. Oysa ki bilim insanları, Loeb’un ‘yapay itki’ olarak nitelediği bu durumun aslında kuyruklu yıldız fiziğinde bilinen ve daha önce de gözlemlenmiş doğal mekanizmalarla açıklanabileceğini belirtiyor. Kuyruklu yıldızın yörünge düzlemiyle Dünya'dan bakış açımız çakıştığında, geriye savrulan tozların sanki Güneş’e doğru uzanan bir 'anti-kuyruk' gibi görünmesi durumunun, daha önce 1957 yılında Arend-Roland Kuyrukluyıldızı’nda da gözlemlenmiş bir optik yanılsama olduğu bilinmekte. Jetlerin ‘yalpalamaması’ ise, aslında çok geniş bir alana yayılan toz tabakasının biz tam kenarından baktığımız için bize ince ve sabit bir çizgi gibi görünmesinden kaynaklanıyor.

3I/Atlas’a ait ilk tayfsal analizlerde nikel/demir oranının çok yüksek çıkmasını, Loeb yine nesnenin doğal bir oluşumdan ziyade yapay bir alaşıma sahip olabileceğine yordu. Bilim insanları ise Loeb’un ‘yapay alaşım’ olarak nitelediği bu durumu, uzay kimyasında yeni keşfedilen ama tamamen doğal bir sürece bağlayarak açıklıyor. Benzer bir diğer yıldızlararası kuyrukluyıldız olan 2I/Borisov üzerinde yapılan çalışmalara dayanarak, nikel atomlarının demir atomlarına göre çok daha düşük sıcaklıklarda gaz haline geçebildiği keşfedilmişti. Tayfsal analizlerde nikelin yüksek çıkması, nesnenin nikelden yapıldığı değil sadece nikelin demirden daha hızlı ve kolayca buharlaşıp gözlemciye ulaştığı anlamına geliyor ve soğuk ortamlardan gelen kuyruklu yıldızlar için doğal bir ‘yüzey zenginleşmesi’ etkisi olarak biliniyor. Loeb’un savlarından bir diğeri de bu nesnenin 2I/Borisov'dan 1000 kat daha kütleli olmasına rağmen çok daha hızlı hareket etmesinin ‘garip’ olmasıydı. Loeb bu garipliği açıklarken 3I/ATLAS'ın Güneş'in kütle çekimini kullanarak yavaşlaması esnasında Dünya'ya veya Jüpiter'e küçük gözlem sondaları bırakmış olabileceğini iddia etti. Halbuki Güneş Sistemi'ne giren bir nesnenin hızı, onun kütlesine değil, sisteme hangi hızla girdiğine yani başlangıç hızına ve hangi rotayı izlediğine bağlıdır. 3I/ATLAS'ın 2I/Borisov'dan daha kütleli olup daha hızlı hareket etmesi, onun sadece daha hızlı bir fırlatma mekanizmasıyla kendi sisteminden kovulduğunu gösterir; tıpkı bir merminin bir taş parçasından daha hızlı gitmesinin ‘garip’ olmaması gibi.

VARSAYIMLARA KARŞI BİLİMSEL YÖNTEM

Bilim insanları, Loeb'un düşük çözünürlüklü ve ham verileri aşırı önceliklendirerek yorumladığı ve ‘önce uzaylı varsayımı yapıp sonra buna uygun veri bulduğu’ görüşünde. 2015 yılında Stephen Hawking ve Mark Zuckerberg gibi isimlerin desteğiyle duyurulan ve temel amacı, "Evrende yalnız mıyız?" sorusuna yanıt bulmak olan Breakthrough Listen projesiyle yapılan araştırmalar da 3I/ATLAS’tan gelen herhangi bir yapay radyo sinyali tespit edilemeyince, nesnenin teknolojik bir araç olduğu iddiası kendiliğinden zayıfladı.

Şu anda bir NASA çalışanı olmasa da Harvard'daki profesörlüğü ve geçmişteki danışmanlıkları sayesinde NASA'nın bilimsel çıktılarına ve verilerine erişimi olan, kurum üzerinde dolaylı ağırlığı bulunan bir figür olan Loeb, NASA'nın 3I/ATLAS'a dair elindeki en net görüntüleri, özellikle Mars yörüngesindeki araçlardan gelenleri, kamuoyundan gizlediğini iddia etti. NASA ise Loeb'un iddialarının aksine, verilerin bilimsel standartlarda işlendiğini ve gizli bir durum olmadığını belirterek, nesnenin doğal bir kuyrukluyıldız olduğuna dair resmi açıklamalar yaptı. Özetle Loeb, 3I/ATLAS'ı bir ‘bilimsel gizem’ olarak halkın gündeminde tutmayı başarsa da, bilim dünyasının ortak kanaatı bu nesnenin sadece alışılagelmişin dışında özelliklere sahip doğal bir yıldızlararası kuyruklu yıldız olduğu yönünde.

3I/ATLAS, evrenin derinliklerinde başıboş gezen sayısız gezginden biri olsa da; Güneş Sistemimizi ziyaret ederken yakaladığımız ve kimlik bilgilerini çıkarabildiğimiz üçüncü yıldızlararası nesne olma özelliğini taşıyor. Bilimsel açıdan çok değerli veriler sunan nadir bir ziyaretçi olmasına rağmen ne yazık ki Neowise gibi gökyüzünde görsel bir şölen sergileyen parlak kuyrukluyıldızlardan biri olmadı. Yine de bu yaşlı seyyah sayesinde bir kez daha anladık ki; evrenin kadim köşelerinden gelen böylesi bir misafir ne kadar yaşlı olursa olsun, bizi şaşırtacak kadar hırçın ve kuralları yıkacak kadar sıra dışı olabilir. O şimdi arkasında henüz cevabı verilmemiş sorular bırakarak karanlığa geri dönerken, evrenin derinliklerinden gelen her yeni haberciyle birlikte kuşkusuz ki o uçsuz bucaksız boşluktaki yalnızlığımızı sorgulamaya devam edeceğiz. Bakalım 2026 bize ne gibi sürprizlerle gelecek.