Yılbaşı öncesi dayanışma ve alışveriş bir arada

BirGün EGE

Buca Belediyesi, yeni yıl heyecanını paylaşmak ve yerel üreticiye destek olmak amacıyla 27 -31 Aralık arasında 2. Yeni Yıl Hediyelik Eşya Pazarı’nı ziyarete açıyor.

Yeni yıla sayılı günler kala ilçede paylaşma coşkusunu artıracak "Yeni Yıl Hediyelik Eşya Pazarı" için hazırlıklar tamamlandı. Cumartesi gününden itibaren 31 Aralık’a kadar Buca Belediyesi Merkez Binası önünde kurulacak pazar, hem alışverişin hem de dayanışmanın adresi olacak.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, etkinliğin temel amacının yerel üreticileri desteklemek olduğunu vurgularken, tüm Bucalıları da bu yeni yıl coşkusuna ortak olmaya davet etti.

Yerel üreticiler, kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarının el emeği ürünlerinin sergileneceği stantlarda; takıdan tekstile, dekoratif eşyalardan yılbaşına özel ikramlıklara kadar pek çok alternatif yer alacak.