Yıldızlar ölümsüzdür

Sinema dünyasında kayıplar birbirini izliyor; Murat Soydan, Anouk Aimée, Donald Sutherland… Ölümsüzlüğe ulaşan bu yıldızları anarken, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyunculuk Ödüllerine göz atabiliriz.

Gel de büyük şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Nâzım Hikmet ve Orhan Kemal’e adadığı “Haziran’da ölmek zor” şiirini anımsama… Bu şiiri 1977’de kaleme almıştı sevgili Korkmazgil. O tarihten bu yana kimler bu Haziran kervanına katılmadı ki… Ahmed Arif, Mina Urgan, Peride Celal, Hasan İzzettin Dinamo, Cahit Külebi, Cemil Meriç, Ahmet Muhip Dıranas, Tahsin Saraç, Mehmet Başaran, İlhan Selçuk, Salim Şengil, Hulki Aktunç, Nuri İyem, Mehmet Günsür, Ferruh Doğan, Ferit Öngören, Cinuçen Tanrıkorur, Zehra Bilir, Arif Mardin, Mehmet Ulusoy, Recep Bilginer, Başar Sabuncu, Zihni Küçümen, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, Suna Kan, Oya Katoğlu… Son günlerde de Murat Soydan’ı, Françoise Hardy’yi, Anouk Aimée’yi, Donald Sutherland’i yitirdi sanat dünyası. Hepsi de kendi alanlarının birer yıldızı idi. Adları ölümsüzler listesine yazıldı.

Bugün öncelikle müzisyen dostları selamlamak istiyorum; dün kutladığımız Dünya Müzik Günü nedeniyle… İzmir Film ve Müzik Festivali’nin ilk üç yılında Onur Ödüllerini alan Yalçın Tura, Arif Erkin, Cahit Berkay, Zülfü Livaneli gibi bestecilerimize, Hümeyra, Zuhal Olcay gibi usta yorumcularımıza, anılarına özel programlar düzenlediğimiz Metin Bükey, Atilla Özdemiroğlu, Timur Selçuk’a sevgilerimi yollarken, yaşayan tüm ustaların, besteci ve yorumcularımızın Müzik Bayramını kutluyorum. Bestecileri ve yorumcuları ile görkemli bir müzik mirasına sahip olan ülkemiz bu günü yeterince değerlendirebildi mi, kuşkuluyum. Keşke, bizde de Fransa’daki gibi kutlanabilse bu bayram; genciyle, yaşlısıyla meydanları doldurup, türlü çeşitli müzikler eşliğinde dans edebilsek…

SADRİ ALIŞIK’A SELAM OLSUN

Haziran’ın ilk haftasında İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’nin Mustafa Kemal Sanat Merkezi’nde düzenlenen 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri töreni ile devam etmek istiyorum… Sadri Alışık ödüllerinin ülkemizin en ciddi ödüllendirmelerinden biri olduğunu söylemek isterim; uzun yıllar boyu tiyatro ve sinema jürilerinde yer aldığım bir kurumu değerlendirirken nesnel olamama korkusunu taşıyarak. En ciddi ödüllendirme dememin temel nedeni, seçici kurulların çalışmalarını yakından (içerden demek daha doğru olur) takip etmem. Liyakat ilkesi gözetilerek saptanmış seçici kurulların nasıl titiz bir çalışma yaptığının birinci elden tanığıyım. Tümüyle gönüllü bir çalışma olan bu görev için ciddi bir zaman ayıran seçici kurul üyelerinin verdiği ödüller de tartışmaya açıktır, ancak şu kadarını söyleyeyim, birçok ödül jürisinde olduğu gibi eş-dost kayırmaya kapalıdır S. Alışık Ödülleri.

Elbette, herkesi tatmin etmek mümkün değildir bu tür değerlendirmelerde; bazılarının hakkı da yenebilir. Aramızdaki uzun tartışmaların ardından, noter huzurunda yapılan kapalı bir oylama ile alınır sonuçlar. Ben de, diğer arkadaşlarım gibi sonuçları salonda öğrendim. Ödül kazananlar arasında oy verdiklerim de oldu, vermediklerimde… Bu yüzden ödül alanlardan söz etmekle yetinmeyeceğim. Her dalda saptanan beşer adayın tümünden söz etmek niyetim; hepsinin ödülü hak ettiğine inandığım için… Bu süreçteki samimi ve nesnel yaklaşımı ve emekleri için, babasına ve bu ödüllerin temelinde büyük emeği olan Çolpan İlhan’a yakışan bir kurumu yaşatmayı başardığı için sevgili Kerem Alışık’a teşekkür etmeyi görev bilirim.

YILDIZ HARİTASININ İKİ CEPHESİ

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri’nin iki cephesi var: sinema ve tiyatro. İki cephede de Onur ödülleri ve Oyunculuk ödülleri veriliyor. Bu hafta sinema cephesinden söz edeceğim. Haftaya da, S. Alışık Tiyatro ödüllerinden, Haziran’ın bir başka önemli tiyatro ödüllendirmesi Afife Ödülleri’nden ve İzmir’de önümüzdeki pazartesi yapılacak Özdemir Nutku Ödüllerinde öne çıkan oyunlardan ve oyunculardan söz ederiz… Sinema Seçici Kurulu olarak (Yönetmen Fehmi Yaşar Başkanlığındaki kurulda oyuncu-yönetmen Ayça Damgacı, yönetmen Biket İlhan, sinema yazarı-senarist Burak Göral, öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Vardar ve oyuncu Tülay Günal ile birlikte görev yaptık) bu yıl altı Özel Ödül verdik… Sinema Onur Ödülü: Şener Şen, Erden Kıral Seçici Kurul Özel Ödülü: Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne ile Kar ve Ayı filmlerindeki oyunu ile), Ayhan Işık Özel Ödülü: Burak Dakak, Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü: Ece Bağcı (Kuru Otlar Üstüne’nin genç oyuncusu). Safa Önal Özel Ödülü: “Sanki Her Şey Biraz Felaket”in dört genç oyuncusunun (İbrahim Arıcı, Melis Sevinç, Melisa Bostancıoğlu, Mert Can Sevimli) olurken, Türker İnanoğlu Vefa Ödülü Yeşilçam’ın iki emektarı, İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a verildi.

Farklı dallardaki adaylara geçmeden önce, yıldız haritasının iki cephesinde birden yarışan (daha doğrusu Seçici Kurullar tarafından aday olarak belirlenen) iki oyuncuyu özel olarak alkışlamak isterim. Hem sinema, hem de tiyatro seçici kurulları tarafından Yılın En başarılı Oyuncu adayları arasına seçilen Defne Kayalar’ı (sinemada “Aniden”, tiyatroda “Anne”deki rolleriyle) ve Berkay Ateş’i (sinemada “Karanlık Gece”, tiyatroda “Uykusuz Bir Rüya, Salim”deki rolleriyle)… Berkay, tiyatro dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçildi. Defne ise, ödülü tiyatroda Özlem Zeynep Dinsel’e (Oyun Atölyesi’nin “Kızlar ve Oğlanlar” oyunu ile), sinemada Nurcan Eren’e (Çiğdem Sezgin’in yönettiği “Suna”) kaptırdı; ama bana göre aday listesindeki beş oyuncunun her biri ödülü alan kadar başarılı. Sonuç, jüri üyelerinin oylarının matematik toplamını gösteriyor yalnızca.

En İyi Kadın Oyuncu, Nurcan Eren (Suna)

HER CEPHEDE İKİ KÜME

Gelelim sinema dalındaki diğer adaylara ve kazananlara. Adaylar (tıpkı tiyatro seçici kurulunun yaptığı gibi) iki kümede değerlendirildi: En Başarılı Kadın, Erkek oyuncular, Yardımcı Rolde En Başarılı Kadın ve Erkek Oyuncular ile Komedi ya da Kara Komedi Dalında En Başarılı oyuncular… Bu iki küme arasında ayrım yapmak bazen kolay olmuyor, ne var ki kuralımız böyle (Oscar’larda bu ayrım yok ama Altın Küre’lerde var). En İyi Kadın Oyuncu dalında ödülü sevgili Nurcan Eren aldı, bir diğer güçlü aday Defne Kayalar idi ama diğerleri de onlardan aşağı kalmayan usta oyuncular: “Dirlik Düzenlik”le Asiye Dinçsoy, “Ela ile Hilmi ve Ali” ile Ece Yüksel, “Hayat”la Miray Daner… Erkek Oyuncu dalındaki adaylar, Berkay Ateş’in yanı sıra Ekin Koç (Okul Tıraşı), İsmail Hacıoğlu (Cem Karaca’nın Gözyaşları) ve Ahmet Varlı (Kör Noktada) idi; ödül Ahmet Varlı’nın oldu.

En İyi Erkek Oyuncu, Ahmet Varlı (Kör Noktada)

Yardımcı Rol kategorisinde adaylar, Elit Andaç Çam (Kuru Otlar Üstüne), Nergis Öztürk (Bergen), Nur Sürer (Cici), Songül Öden (Atatürk), Yasemin Yalçın (Cem Karaca’nın Gözyaşları) arasında ödülü kazanan Nur Sürer oldu. Yardımcı Rolde En Başarılı Erkek Oyuncu adayları Cem Davran (Hayat), Erol Babaoğlu (Kurak Günler), Musab Ekici (Kuru Otlar Üstüne), Olgun Şimşek (Cici), Osman Alkaş (Hayat) idi; ödülün sahibi ise Cem Davran oldu. Davran bu yıl İstanbul Film Festivali’nde de aynı kategorideki ödülü almıştı.

Komedi ya da Kara Komedi dalında En Başarılı Kadın Oyuncu adayları Aslı İnandık (Oregon), Burcu Özberk (Rüyanda Görürsün), Gupse Özay (Lohusa), Hazar Ergüçlü (Gönül), Nihal Yalçın (Zuhal) idi; ödül ise Hazar Ergüçlü’nün oldu. Nihal Yalçın’ın geçen yıl çok sayıda ödül alması Hazal’ın şansını artırmıştı besbelli. Erkek oyuncular arasında, Cem Yılmaz (Do not Disturb) ve Erkan Kolçak Köstendil (Gönül) gibi iki güçlü adayın yanında Ali Sunal (Hava Muhalefeti), Ferit Aktuğ (Oregon), Onur Gürçay (Lohusa) yer alıyordu; ödül E. K. Köstendil’e gitti. Yardımcı Roldeki oyuncular arasında seçim de oldukça zorluydu. Derya Karadaş (İyi Bir Aile Değiliz), Gonca Vuslateri (Cenazemize Hoş Geldiniz), Hazal Türesan (Lohusa), Özge Özberk (Do Not Disturb), Selen Uçer (Oregon) beşlisinden sıyrılan Derya Karadaş oldu. Erkekler içinde de, Bülent Emin Yarar (Gönül), Celal Kadri Kınoğlu (Do Not Disturb), Erkan Kolçak Köstendil (İyi Bir Aile Değiliz), Necip Memili (Aaah Belinda), Toygan Avranoğlu (Bursa Bülbülü) arasında oy çokluğu ile ödülü kazanan Celal Kadri Kınoğlu oldu.

Görüleceği üzere Seçici Kurul’un işi hiç kolay değildi. Bu gurur tablosu, ülkemizin bir oyuncu cenneti olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ödül alan, alamayan tüm oyuncuları kutluyorum.