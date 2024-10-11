Yıllardır süren su sorunları çözülüyor

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri yıllardır süren su sıkıntılarını gidermeye devam ediyor. Son olarak Menteşe Merkez Mahalleleri, Kötekli ve Yeniköy’de yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırmak için geniş çaplı bir çalışma başlatan ekipler projelerin tamamlanmasıyla bölgelerdeki su sorunlarını giderdi.

MUSKİ ekipleri tarafından geçen günlerde yapılan çalışmalarla Muğla Menteşe İlçe merkezini besleyen Akaçova içme suyu deposunun iletim kapasitesi artırılmış, sistemin mevcut su iletimine ek olarak günlük 15 bin kişiye yetebilecek miktarda daha suyu aktarabilecek seviyeye gelmesi sağlanmıştı. Buradaki ilave suyun bir kısmı yaz mevsiminde su sıkıntısı yaşayan Kötekli ve Yeniköy mahallelerine aktarıldı. Böylelikle iki mahalleyi besleyen içme suyu depoları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve en üst kotlara sorunsuz olarak su verilmeye başlandı. Ayrıca yeni bir kaynak sisteme dâhil edilerek bölgeye ilave su sağladı.

ALTYAPI YENİLENDİ

Bu iki mahalleye ilave su sağlanmasının yanı sıra altyapı sistemlerindeki arızalardan kaynaklı hem su kaybı yaşanıyor hem de kesintilerle vatandaşlar mağdur oluyordu. Bu nedenle Kötekli’de sürekli patlakların yaşandığı ve kullanım ömrünü tamamladığı belirlenen 500 metrelik içme suyu hattının yenilenmesi yapıldı. Ekipler akustik dinleme cihazı ile belirledikleri sorunlu hatları da yenilemeye devam ediyorlar. Bunun yanı sıra Yeniköy Mahallesi’nde de yaklaşık 3 bin metrelik hat değişimi yapan MUSKİ ekipleri burada 2 bin metreküp üstyapı çalışmasını tamamladı. Ekipler Yeniköy’de de arızalı hatların değişimlerini sürdürüyor. Bu çalışmalarla birlikte iki mahallede su sorunu yaşanması beklenmiyor.

Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin, “Yıllardır mahallemizin üst kotlarındaki sitelerde su sıkıntısı yaşıyorduk. Özellikle ağustos ve eylül aylarında su olmuyordu. Büyükşehir ve MUSKİ ile kurduğumuz iletişimle bu sorun giderildi. MUSKİ personeli büyük gayret gösterdi. Mahallemizdeki hatlar yenileniyor, su kaçakları bulunuyor ve yeni borular döşeniyor. Yeni borularla ilave su temini yapıldı. Böylelikle sorun giderildi” dedi.

Kötekli’de bulunan Gönül Dostları sitesinde ikamet eden Mehmet Turhan da yaşadıkları su sorunlarının ortadan kalktığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Turhan, “Çalışmalar öncesinde suyumuz kesik kesik geliyor ya da hiç gelmiyordu. Geçen günlerde de uzun süreli kesinti oluştu. Yapılan çalışmalar sonucunda suyumuz çok iyi geliyor. Çalışmalardan SMS ve medya kanalları vasıtasıyla haberdar oluyoruz. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.