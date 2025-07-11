Yıllardır yaşanan altyapı sorunları çözülüyor

BirGün EGE

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi’nde yıllardır yaşanan altyapı sorunları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla sona eriyor. Mahallede özellikle yağışlı günlerde yaşanan su baskınlarına karşı başlatılan yağmur suyu hattı çalışmasında sona yaklaşıldı. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle 1 kilometrelik yağmur suyu hattı döşendi ve 60 adet ızgara imalatında son aşamaya gelindi.

Çalışmalar tamamlandığında, Büyükşehir Belediyesi Fen İşledi Daire tarafından yol düzenlemesi de yapılacak. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, “Ahmet Bedevi Mahallesinin yeni yerleşim alanlarındaki yağmur suyu altyapı eksikliklerini tamamlıyoruz. Bu bölgelerde özellikle kış aylarında oluşan su baskınları nedeniyle merhum Ferdi Başkan’ımızın öncülüğünde başlattığımız çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz. Yaklaşık 1 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışması yaptık. Tüm çalışmayı kendi ekiplerimizle gerçekleştirdik. Artık son aşamaya geldik. Amacımız altyapı eksikliklerini gidererek, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak ve mağduriyetleri en aza indirmek” dedi.

Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin, “Yağmur yağdığı zaman burada yaşayan vatandaşlarımız dışarı bile çıkamıyordu. Yağmur suyu hattı çalışması çok önemli. 1,5 aydır burada çalışma yapılıyor” diye konuştu.