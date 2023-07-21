Yılların direnişi kazanımla bitti

Aydın Kızılcaköy’de JES yapımına karşı yurttaşlar direndiler ve kazandılar. Direnişin öncüsü kadınlar ürettikleri ürünlerini halk pazarında satıyor, emeklerinin karşılığını alıyor. Kadınlar, deneyimlerini BirGün’e anlattı.

Aycan KARADAĞ

Aydın halkı son yıllarda jeotermal enerji santral (JES) projeleriyle mücadele ediyor. Verimli tarım arazilerinin üzerine ve yaşam alanlarına kurulmak istenen yapılarakarşı yurttaşlar kentin farklıyerlerinde direniş gösteriyor. Budirenişlerin içinde son yıllardaen öne çıkan ise Kızılcaköy…

Kızılcaköy, Aydın’ın küçük bir mahallesi. Verimli tarım arazilerinin olduğu mahallede, 2018 yılında Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. tarafından JES projesi yapılmak istendi. Mahalleliler ise yaşamalanlarında yapılmak istenenprojeye tepki göstererek direnişe başladı. 2022 yılına kadar süren direnişte kadınlar öncü rol oynadı. Mahallenin kararlı tutumu ise projeyi iptal ettirdi. Projenin iptalinin ardından yurttaşlar tarım arazilerinde tekrar üretime başladı.

Mahallede ise geçen ay Efeler Belediyesi tarafından kurulan halk pazarıyla birlikte üretilen ürünler satılmaya başlandı. BirGün olarak bölgede yaşanan gelişmeleri takip etmek için Kızılcaköylülerle buluştuk.

Halk pazarında satış yapanların birçoğunu direnişten tanıyoruz. Yurttaşlarla konuşmaya başlamadan önce mahallede yeni bir hareketlenme yaşandığını öğreniyoruz. Yurttaşlar, mahallelerine tanımadıkları insanların gelip ölçüm yaptığını söyledi. JES şirketinin tekrar harekete geçmesinden dolayı endişeli olan yurttaşlar, tekrar direnmek konusunda ise kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

KADINLARIN DESTEĞİ

Kızılcaköy direnişinin öncüi simlerinden Fatma Obay, “Biz dört yıl boyunca JES’e karşı mücadele verdik. Yağmur-çamur demeden nöbet tuttuk. Dayaklar yedik. Davalara girdik. Sonunda kazandık. Bu direniş, kadınların gücünü gösterdi. Kadınların isteyip de elde edemeyeceği hiçbir şey yok. Biz de doğamız, geleceğimiz için mücadele ettik. Bu direniş deneyimi bizi daha da güçlendirdi. Türkiye’nin her yerindeki kadınlardan destek gördük. Bu da bizi daha da motive etti” dedi.

Kadınların ekonomik özgürlüklerinin olması gerektiğine vurgu yapan Obay, şunları dile getirdi:

“Tarlalarımızda ürettiğimiz ürünleri mahallemizde kurulan pazarda satmaya başladık. Tüm kadınların ekonomik özgürlüğü olmak zorunda. Bunun bilincinde ilerleyen kadınlar olarak dayanışma içindeyiz. Eşlerimiz, çocuklarımız da bize destek oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor.”

KİMSEDEN KORKMUYORUZ

Bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi de veren Obay, “Ancak şu an aldığımız duyumlara göre tekrardan tarlalarımıza izinsiz girerek oraları numaralandırmaya başlamışlar. Birkaç kişinin amaçlarına yönelik sordukları sorulara çoğu ‘deprem araştırması’ olarak cevap verirken, içlerinden biri kimsenin yerini satmamasından bahsetmiş. Bu ne demek oluyor? Demek ki bu deprem araştırması değil, bunlar jeotermal şirketleri. Köy meydanından geçen fay hattının neresi araştırılacak? Böyle bir şey yok. Biz her şeyin farkındayız ve korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLER ORGANİK

Kızılcaköy Mahallesi’nden Melahat Yavuz da, “Havamız, suyumuz ve toprağımız içini şlerimizi bir kenara bırakarak mücadelemize sonuna kadar devam ettik. Pazarda bahçemizde yetiştirdiğimiz organik ürünlerimizi satıyoruz. İnsanlarımız bunları alabilmek için Aydın’dan geliyorlar. Ancak bir hafta önce eşim bahçeye gittiğinde ağaçlarımızın numaralandırıldığını görmüş. Eşim durumu sormuş ve onlar da deprem araştırması yaptıklarından bahsetmişler. Eşimin zorlamasıyla birlikte içlerinden birisi yerlerinizi satmayın uyarısında bulunmuş. Tedirgin olduk. Onları köyümüzde istemiyoruz. Direnmeye devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

2018 yılında Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. Aydın’ın İncirliova ve Efeler ilçeleri ile Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova köylerini kapsayan alanda Sarı Zeybek JES projesi yapımı için harekete geçti. 4 yıl boyunca, başta kadınlar olmak üzere, bölge halkı bugüne kadar mücadelesini sürdürdü. Proje için verilen ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu’ kararı iki kez iptal edildi.