Yıllık izin için en az 1 yıllık kıdem gerekir

Soru: Altı ay kadar önce bir şirkette işe girdim ama sınavlarım için ayrılmak zorundayım. 6 aydan sonra yıllık izin hakkı varmış galiba. İzin paramı alabilir miyim ya da öyle bir hakkım var mı? Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap: Edinmiş olduğunuz bilgi ne yazık ki doğru değil. Çünkü bir işyerinde yıllık ücretli izine hak kazanabilmek bakımından deneme süresi de dahil olmak üzere en az 1 tam yıl fiili olarak çalışmış olmak gerekmektedir. Dolayısı ile bu işyerinden henüz izin hakkınız oluşmadan ayrılmış olacaksınız ve izin ücreti almanız mümkün olmayacak.

MALULEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Soru: 12 yıldır MS hastasıyım prim gün sayım 5100 civarı kurul raporumun % kaç olmalı ki emekli olabileyim (40 yaşındayım) cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap: Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Bu köşeden benzer sorulara hep aynı yanıtı veriyorum. Malulen emeklilik konusunda yaş faktörü aranmamaktadır. Çalışma gücünün 2/3’ünü yitirmiş olmak ve 1800 gün prim ödeme gün şartı aranmaktadır. Ayrıca Malulen emeklilik için sağlık raporunuzun SGK sağlık kuruluna sunulması ve bu kurulun onayı gerekmektedir.

İŞSİZLİK AYLIĞI HAK EDER MİYİM?

Soru: Kurumsal bir şirkette çalışıyorum. İşyerimde gerek zaman konusunda gerek gerekse maaş konusunda usulsüzlük yapılmaktadır. Bende şirketi mahkemeye vermek istiyorum. Tazminatımı ve fazla mesai ücretlerimi almak için. Fakat işten bu şekilde ayrıldığımda işsizlik maaşı hak ediyor muyum?

Cevap: Sorunuzda detaya girmediğiniz için ne tür usulsüzlüklerden söz edildiğini anlayamadık. Ancak işveren size karşı İş Kanununun 24/2. Maddesinde yer alan davranışlarda bulunursa bu sizin bakımınızdan haklı fesih nedeni doğurur. İş sözleşmesini haklı nedenle sona erdiren bir çalışan ise işsizlik ödeneğine hak kazanır. Yalnız sizin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmeniz için işverenin sizin işten çıkış bildiriminizi “işçinin haklı nedenle feshi” maddesinden yapması gerekir. İşveren muhtemelen çıkışınızı bu şekilde yapmayacaktır. Bu durumda da siz işsizlik ödeneğinden ancak açmayı düşündüğünüz davanın lehinizde sonuçlanmasından sonra yararlanabilirsiniz. Özetle bu tür çekişmeli durumlarda işsizlik ödeneğinden hemen yararlanmak mümkün değildir.