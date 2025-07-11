Yıllık izinde yaş istinası nedir?

SORU: Ben kamudan emekli hekimim. 60 yaşındayım. İş yeri hekimliği yapmaktayım beş aydır. Çalıştığım işyerinde yıllık izin hakkını bir yıl sonra mı hak ediyorum, 50 yaş üstü bu konuda bir istisna içeriyor mu?

YANIT: Yıllık izne hak kazanabilmek bakımından ne yazık ki bir yaş istisnası söz konusu değil. Sadece 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanlar için izin süresi bakımından pozitif bir ayrımcılık söz konusudur. Bunlara verilecek izin süresi 20 günden az olmaz. Dolayısı ile siz de 1 tam yılı fiili olarak çalıştıktan sonra yıllık izne hak kazanabilirsiniz.

İŞYERİMİZ BAŞKA FİRMAYA DEVREDİLDİ

SORU: Yaklaşık 10 yıldır çalışmış olduğumuz işyeri başka bir firmaya devredildi fakat bize herhangi bir şey imzalatmadılar. Yeni işverenden tazminatımı almam için ne yapmam gerekiyor? Tazminatımı alabiliyor muyum?

YANIT: İşyeri devirlerinde her koşulda işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Şöyle ki; şayet eski işvereniniz yeni işverenle anlaşarak sizi çalıştırdığı döneme ait kıdeminizi yeni işverene devir ettiyse kıdem haklarınız yeni işverenle birlikte aynen devam edecektir. Yani birikmiş kıdem haklarınıza bir zarar gelmez. Ancak yeni işveren sizlerle çalışmak istemeseydi yani sizi işten çıkarıp yeni elemanlar alsaydı sizin kıdemlerinizin ödenmesi gerekirdi. Bu durumda sizin kıdeminizden sizi 10 yıldır çalıştıran eski işveren sorumlu olacaktı. Bununla birlikte işyeri devirlerinde işçilerin haklarından (kıdem tazminatı vb.) her iki işverenin müteselsilen (birlikte) sorumluluğu söz konusudur. Devreden (eski) işveren, işyerinin devri öncesinde doğmuş işçilik alacaklarından devralanla birlikte sorumludur. Ancak bu sorumluluk süresiz değildir. Uygulamada 2 yıl genellikle "makul süre" olarak kabul edilmektedir. Bu süreden sonra tüm sorumluluk devralan işverene aittir.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR

SORU: A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için hangi ad altında ve hangi zaman diliminde ödendiğine bakılmaksızın 3000 gün prim ödemesi isteniyor. Benim 2700 gün prim ödemem var. Askerliğimi yedek subay olarak 12 ay yaptım (4 ayı öğrencilik). SGK'den hizmet dökümü aldığımda 8 aylık askerlik sürem görünmüyor. Görünmesi için ne yapabilirim?

YANIT: Askerliklerini yedek subay olarak yapanların kıta hizmetleri 4-C’ye (Emekli Sandığı) tabi bir hizmet olduğundan bu hizmetlerinin emeklilikleri bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. Sizin askerlik sırasında 4-C’ye tabi olan hizmetinizin hizmet birleştirmesi yoluyla 4-A’ya (SGK) tabi hizmetlerinizle birleşmesi gerekiyor. Bu işlem zaten emekli olacağınız dönemde yapılacaktı. Ancak şu anda birleştirmeye gereksinim duyduğunuza göre Sosyal Güvenlik Kurumuna bizzat başvurarak hizmet birleştirmesi talebinde bulunmanız gerekiyor.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ SAAT

SORU: Bir temizlik şirketinde çalışmaktayım. Günlük azami kaç saat çalışma zorunluluğumuz var. Yıllık izin kullanma hakkım var mı? Cumartesi ve pazar günleri ile Resmi tatil günlerinde çalışma zorunluluğum var mıdır? Bu konularda bilgi verirseniz sevinirim.

YANIT: Çalışma süresi haftalık olarak 45 saattir. Bu haftanın 6 günü çalışılan işyerlerinde günde 7,5 saat 5 gün çalışılan işyerlerinde ise günde 9 saat olarak uygulanır (Ara dinlenmeleri bu süreye dahil değildir). Yapılacak fazla mesai günde 3 saatten fazla olamaz. Cumartesi iş günüdür zaten. Hafta tatili ve Genel tatillerde çalışmak (Eğer işe girerken peşinen kabullenilmemişse) işçinin onayına bağlıdır. Yıllık izin hakkınız işyerinizde 1 yılı doldurmak şartıyla elbette ki var.