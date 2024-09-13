Yıllık ücretli izinin bölünmezliği

Özel sektörde çalışıyorum ve bir yılım doldu. Bundan bir ay öncesinde bizden yıllık izin için tarih istendi ve şöyle bir bilgi verildi: ‘Yıllık izniniz bir hafta, iki yılınız dolduktan sonra iki hafta kullanacaksınız.’ Böyle bir şey var mı? Üstelik ben dedikleri gibi bir hafta yıllık izin kullanmak istediğim halde bu sefer de ‘Bir hafta izin kullanamazsın’ diyorlar. Niyetleri beni iki gün izne çıkarmak, geri kalan 5 günü de daha sonralara bölmek… Böyle bir yetkileri olabilir mi?

İş Kanununa göre 1 yılı dolan işçiye 2 hafta (14 gün) izin verilmelidir. Bu süreye isabet eden 2 hafta tatili de eklendiğinde 16 gün izin hakkınız var. İşveren bu izni işçinin rızası dışında bölemez. İşçi razı olursa iznin bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en fazla 3’e bölünebilir. Örnek: 10+2+2 =14 gibi… Dolayısı ile size yapılan uygulama yasal değildir. İtiraz edebilirsiniz. Çalışma hayatı ile ilgili şikâyetler işyerinin bağlı bulunduğu Türkiye İş ve Çalışma Kurumu (İŞKUR) şubesine yapılmalıdır.

ASKERLİKTEN MUAF RAPORU VE KIDEM

5 yıldır özel bir firmada çalışmaktayım. Askere gideceğim ve kronik bir rahatsızlığım var. Çürük raporu almam durumunda tazminat alabiliyor muyum?

Askerlik hizmeti sebebi ile işten ayrılmak eski iş yasamızın hâlen yürürlükte olan 14. Maddesinde yer alan kıdem tazminatına hak kazandıran nedenlerden biridir. Askere sevk belgesini (sülüs) işverene ibraz eden bir işçinin kıdem tazminatı kendisine derhal ödenmelidir. Ancak sizin durumunuzda “askerliğe elverişli olmadığınız” gerekçesi ile askere sevk durumu da söz konusu değildir. Dolayısı ile bu nedenle işten ayrılmanız söz konusu olmayacağından işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü yoktur.

MALULEN EMEKLİ OLMAK

Belimde çok sayıda fıtık var, daha önce de iki kere bel fıtığından dolayı ameliyat oldum. Başka yerlerdeki fıtıklarımdan ameliyat olmadan önce sol ayağımda güç kaybı vardı, ameliyattan sonra o sıkıntıdan kurtuldum ancak şu anda da yine fıtıklardan biri çok ağrı yapıyor ve çalışmamı engelliyor. Eğilip kalkarken çok zorluyor, yürürken bile zorla yürüyorum. Malulen emekli olabilir miyim?

Öncelikle geçmiş olsun. Sorunuzun yanıtına gelince sigortalılık durumunuzdan söz etmemişsiniz ancak malulen emeklilik için belirli koşullar gerekiyor. Bunlar öncelikle belirli bir süre sigortalı çalışmanızın olması ve prim ödeme gün sayısına ulaşmış olmanız. Diğeri ise rahatsızlığınızın çalışma gücünüzün 2/3 oranında kaybetmiş olmanıza sebebiyet vermiş olmasıdır. Bu da %60 oranında bir rapor gerektiriyor. Yapmanız gereken SGK sağlık kuruluna başvurup hastaneye sevk almak, buradan alacağınız raporla da kurula başvurmak olmalıdır. Kurul raporu değerlendirip malulen emekli olup olmayacağınıza karar verecektir.

Malulen emeklilik için prim ödeme şartları ise aşağıdaki gibidir.

En az on yıldır sigortalı olmak ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemek. (Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak)