Yine başarabiliriz, emperyalizmi ve saltanat heveslilerini kovabiliriz

DSD Türkiye Yürütmesi

19 Mayıs, Osmanlı Devletinin emperyalist ülkelerin işgaline uğradığı, tüm isteklerine boyun eğdiği bir zamanda daha devlet olma aşamasına gelmeden Mustafa Kemal önderliğinde Anadolu ve Rumeli'de yaşayan tüm halkların birlikte mücadeleye adım attığı gündür. Türkiye halkları, birlikte mücadele ettiklerinde emperyalizmi defedebileceklerini göstermiştir. Eşit ve özgür bir ülke kurma yolunda girişilen bu mücadelede bu coğrafyada yaşayan tüm halkların payı vardır. Bugün de kurtuluşun ve emperyalizme karşı mücadelenin yolu aynıdır. Birlikte eşit ve özgür bir ülke kurmanın, saltanat heveslilerini def etmenin yolu birlikte olmaktan geçmektedir. Halkların iradesi, dün olduğu gibi bugün de işgale karşı olmak yönündedir. Bugün bu karşı gelişi önderliğini üstlenecek, örgütleyecek ve mücadele edecek olan emekçi sınıflardır. Emekçiler, emperyalist saldırganlığa maruz kalan tüm dünya halklarıyla enternasyonalist dayanışma içinde olacak, emperyalist savaş politiklarına karşı her koşulda barıştan yana tavır alacaktır.

19 Mayıs, saltanatın karanlığında, emperyalist işgale karşı ortak mücadelesinde bir dönüm noktası, canı pahasına savaşanların eşit ve özgür bir yaşam mücadelesidir.

Yüz yedi yıldır işçiler, emekçiler, kadınlar ille de gençler; hayal ettikleri gibi bir ülke ve cumhuriyet için mücadele etmeye ve hayal kurmaya devam ediyorlar.

Bugün de tek adam rejimi, tarikat kuşatması, dincileşen eğitim, yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik kuşatmasında kimliğinden, inancından, dilinden, cinsiyetinden dolayı dışlanan milyonlar, bu düzenin çarklarında eziliyor. Saltanat hevesi ve hayali ile otoriter bir rejim inşaa edenlere diyoruz ki; tarihin tekerleği tersine döndürülemez!

Barikatları yıkarak ayağa kalkan üniversite gençliğine, proje okullarındaki keyfi uygulamalara karşı mücadele eden liseli gençlere, laik, bilimsel, parasız eğitim ve ana dilinde eğitim diyen, eğitimi fırsat değil hak olarak gören ve bunun için mücadele eden gençlere selam olsun.

Biz biliyoruz ki; bu karanlığı hep birlikte aşacağız. Birbirimize yaslanarak, kimseyi dışarda bırakmadan, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke için, işsizliğe, sömürüye, inkâra ve baskıya karşı; demokratik bir ülke, güvenceli yaşam koşulları ve ifade özgürlüğü için mücadele edeceğiz.

Bu mücadelede birlikte yürüdüğümüz bütün gençlerin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.

