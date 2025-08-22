Yoga dersleri başladı

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, günlük hayatın yorucu temposu içinde kendine huzurlu bir alan açmak isteyenler için ücretsiz yoga dersleri düzenliyor. Tenis Kulübü’nde haftada bir gün gerçekleştirilecek etkinlik herkese açık. Yoga Eğitmeni Dilara Gümüş eşliğinde başlayan eğitimlere katılanlar bedensel esneklik ve güç kazanma fırsatı bulurken, zihinsel dinginliğe doğru da yolculuğa çıkıyor.

Konsantrasyon, gevşeme, meditasyon ve nefes tekniklerinin de uygulandığı dersler, her çarşamba günü sabah 9.00’da Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Tenis Kulübü’nde düzenleniyor. Yoga derslerine isteyen herkes katılabiliyor.

Kuşadası’nda yaşayan Beste Demirellim, “Uzun zamandır bu tür bir etkinliğe ihtiyaç duyuyorduk. Tenis Kulübü’nün manzarası ve temiz havası eşliğinde yoga yapmak bize hem bedenen hem ruhen iyi geliyor” dedi. Kuşadası Belediyesi, yetişkinler için düzenlediği yoga ve benzeri etkinliklerin yanı sıra yaz ve kış spor okullarında açtığı ücretsiz kurslarla da her sene ortalama 2 bin çocuğu sporun farklı branşlarıyla tanıştırıp, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlıyor.