Yok! İsrailli etki ajanı!

“Ölüm her yerde. Tümü gömülemiyor, tüm bedenler çıkarılamıyor. Bazen, bir bombardıman sonrası enkaz altında kalan tüm cesetleri bulup çıkaramadıklarında, … eğer hâlâ bir duvar kalmışsa, evin duvarına ölülerin isimlerini yazarlar. ... Belki birileri çıkarabilir diye.”

“Yok!” dediğim bunlar değil, bunlar her yerde. Ben, Refah’a sığınan 36 yaşındaki üç çocuk annesi Maha’nın ağzından, İsrail’in Haaretz gazetesinde okudum. Kimi İsraillilerin “Hamas Günlüğü” adını taktığı, etki ajanlığı abidesi gazeteden!

“Yok!” dediğim, bulamadığım bir sözcük. Herhangi bir dilde İsrail’in kötülüğünü anlatacak güçte bir sözcük yok!

İnsanlık çok vahşet gördü, çok dehşet… Tarih sahnesine çıktığımız günden bu yana nice katliam, soykırım yaşandı. En korkunçlarından biri Nazilerin Yahudilere yaptıkları… Ama “tarihteydi” onlar, dündü!

Bugün, küresel bir köye dönmüş dünyada her şey herkesin gözü önünde yaşanıyorken ve Nazileri görmüş “uygar Batı” değerler üzerinden ahkâm kesip dururken olanlara bakın!

İsrail ordusu, Gazze’ye sıkışmış Filistinlileri oradan oraya süpürdükten sonra, sığındıkları Refah’da da vurdu. Çadırlarında diri diri yaktı. Daha ilkinin dumanları tüterken ve şoku atlatılamamışken bir daha… Amerikan bombalarıyla!

Vahşet, soykırım, haydutluk, haydut devlet… Hiçbir BM kararını tanımayan ve ünlü istihbarat örgütüyle Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını da tehdit eden bir devlet!

Ne onun yaptıklarını ne de başta ABD, Refah’daki son -ne yazık ki son olmayacak- kötülüğünü “Kırmızı çizgi aşılmadı” diyenlerin mide bulandırıcı sahtekârlıklarını tanımlayacak bir sözcük yok.

Üzerlerine bırakılan ABD bombalarıyla sığındıkları çadırlarda yakılıp yok edilen Filistinliler, kadınlar, çocuklar… İnsan!

Ya, aç insanlara yardım götüren bir konvoyu yağmalayıp, ortalığa saçtıkları yiyecek ve ilaçlar üzerinde tepinen İsrailliler?

“Refah’taki Filistinli Ölümlerini Kutlayan Sağcılar İsrail’in ‘Gerçek Yüzü’ mü?”

Haaretz’de bu soruyu soran A. K. Sommer; “Bazıları bunun İsrail’in gerçek çirkin yüzü olduğunu söylüyor. Farklı bir İsrail’e inanan ve olduğunu bilenler, aksini kanıtlamanın imkânsız zorluğuyla karşı karşıya kalıyorlar” diyor ve 1 milyondan fazla Filistinlinin sıkıştırıldığı bir kampa düzenlenen askeri operasyonun kitlesel bir zaiyata yol açmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyordu.

C. Levinson, aynı gazetede, İsrail’in karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin Hamas değil, “Bibi”ye sadakatten başka değer tanımayan, mafya kültürüyle yoğurulmuş Netanyahucular olduğunu ve ülkede onlara karşı ikinci bir bağımsızlık savaşı verildiğini yazıyordu. Savaşı kazanabileceklerinden de pek emin değil ama “İsrail yavaş yavaş gerileyecek ve terk edilmiş bir Doğu Avrupa ülkesi haline gelecek” diyor.

B. Michael’e göre de “Netanyahu ve onun kâbus koalisyonu ‘Yeni Antisemitler’dir.”

İsrail ordusunun tabusu olan intiharları açığa çıkarıp ve 7 Ekim’den sonra Gazze’deki vahşete tanıklık eden 10 subay ve askerin intihar ettiğini yazan da Haaretz’di.

Etki ajanı, hain!

Amit Varshizky, İsrailli yazar ve tarihçi, geçen gün “Ölümler ve Yıkım Karşısında Böylesine Kayıtsız Bir Toplum Savaşı Çoktan Kaybetmiştir” diye yazmıştı. “Bir savaşı kazanacağız diye ruhumuzu kaybetmeye değer mi?”, “Düşmanın çocuklarının acısına sırtını dönen bir toplum zamanla kendi çocuklarının acısına sırtını dönmez mi?” diye soruyordu Haaretz’de, Gazze’de öldürülen çocuklara dikkat çekerek.

Hükmü de vermişti: “Sadece güçsüzler bu kadar aşırı güç kullanma gereksinimi duyarlar ve binlerce çocuğun öldürülmesine kayıtsız kalırlar, İsrail’in Gazze’de yaptığı gibi.”

Nasıl etki ajanlığı ama!