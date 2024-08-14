Yok sayılan en kalabalık topluluk

Adem Kuyumcu

Engelli Hakları Aktivisti

Hükümetin de belediyelerinde YOK saydığı seçmen sayısı en kalabalık topluluk Engelliler!

Çünkü; Yönetim ve karar alma organlarında engellilerin temsiliyeti YOK,

• Engellilerin ailelerinin ve bakım ihtiyacı olan yaşlı bireylerin yıllardır bilinen ve çözülmeyen sorunlarını gündeme taşıyacak bir milletvekili YOK,

• Partilerde sorunların çözümüne yönelik komisyonlar YOK veya bazı malum kişiler tarafından kişisel beklentiler için işgal edilmiş durumda,

• Belediye meclislerinde engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları yapacak meclis üyeleri YOK,

• Belediyelerin hiç birinde engelliler, aileleri ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerle ilgili yöneticiler arasında engellilik alanını, sorunları ve çözümleri bilen deneyimli liyakatli yönetici YOK,

• Belediyelerde engelliler, aileleri ve yaşlılara yönelik sosyalleşme imkanı, gündüzlü aktivite merkezi, geçici yatılı merkezler, psikososyal destekler, evde bakım hizmetlerinde ve bakım eğitimi, engelli ve aile bireylerine yönelik iletişim eğitimi, spor, kültür, sanat faaliyetlerine katılımı sağlama, tekerlekli ve akülü sandalye tamir bakımı başta olmak üzere hizmetler YOK veya var MIŞgibi,

• Belediyelerin birinci görevi herkes için erişilebilir kentler yapmaktır. Tespitlerimize göre “benim dönemimde yapılan tüm imalatlar erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına uygundur” diyebilecek bir büyükşehir bir ilçe belediye başkanı dışında başka belediye başkanı YOK,

• Kent konseylerinde engellilik alanında çalışmalar YOK veya var MIŞ gibi,

• Hükümet engellilerin 2005 yılında 5378 sayılı kanunla elde ettiği hakları yıllar içinde YOK etti, etmeye devam ediyor,

• Engelli maaşı ve bakım yardımı hakları YOK ediliyor,

• Vergi muafiyetleri YOK ediliyor,

• Engellilerin eğitim, sağlık, istihdam hakları YOK sayılıyor,

• Evde bakılamadığı için bakım merkezine alınması gereken engelli bireyler merkezlerde yer YOK diyerek alınmıyor,

Tüm parti yöneticileri ve tüm belediye başkanları engellilik olgusunu kullanarak partilerde kendine siyasi gelecek hazırlayan, belediyelerden nemalanan kişi ve sivil toplum kuruluşlarını engellilerle aranızda duvar olarak tutmayınız.

Onların olmadığı ortamlarda gerçek sorunları ve çözümleri değerlendireceğiniz

farklı görüşlere sahip, konuya siyasi ve maddi rant beklentisinde değil hak temelli yaklaşan uzmanların, aktivistlerin, engelli bireylerin, ailelerin ve yaşlı bireylerin katıldığı kurulların/komisyonların oluşturulup çalıştırılması konusunda sizlerden çözüm bekliyoruz.

Engelli bireyler ve ailelerinin oy potansiyelinin Türkiye’deki ırk ve mezhep topluluklarından çok daha fazla olduğunun farkına varınız.

İçinde bulunduğumuz süreçte engelli toplumu kendi özeleştirisini yapıyor ve partilerle aralarında duvar olan kişilerden kurtulmak için çalışıyor, yakında birlik olup hareket etmeye hazırlanıyor.

Umuyorum partiler ve belediyeler engellileri YOK saymayı bırakıp hem temsiliyette hem de hizmetlerde çözüme dönük gerekli adımları atarlar ve sorunlar ortadan kalkar. Engelliler, aileleri ve yaşlılarda her alanda eşit, adil, bağımsız yaşam hakkına kavuşur.