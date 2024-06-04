Yoksul halkın boğazını daha fazla sıkacaklar

İnsanlar, enflasyonun düştüğünü duyunca fiyatların düştüğünü varsaymak istiyor. Ama aslında enflasyon artış hızında bir yavaşlama olacak. İktidar geçen yıl gaz fiyatlarını sıfır kabul etmişti (25 metreküpe kadar destek veriyordu) ve endekslemeyi öyle geçirdi. Mayıs'ta geçen sene yüzde 0,0 civarında bir enflasyon çıkmıştı. Bu yılın mayısında ise bu olumsuz baz etkisiyle yukarı doğru fırlayacağı biliniyordu.

Asıl zorluklar gelecek sene yaşanacak. Gelecek yıl yüzde 15'lik bir enflasyon hedefinin olma ihtimali yok. Önümüzdeki yıllarda enflasyonda azalış temposunun sürdürülemez gözüktüğü anlaşılıyor. Eğer enflasyonu çok hızlı düşürmek isterseniz o zaman milletin "kemerini değil boğazını" sıkmanız gerekecek.

Yoksulluk derinleşiyor ama iktidar ellerini ovuşturuyor. İnsanlar tepki vermeyince “demek ki program çalışıyor” diyorlar. Milyonlar tepki için sokağa çıkarsa o zaman çekinmeye başlarlar. 15-20 bin kişinin sokağa çıkarak tepki vermesini olumlu görüyorlar.

TÜİK, bir ücretleri ayarlama enstitüsü gibi çalışıyor. TÜFE'nin baskılanması iktidarın işine geliyor, bu yüzden de TÜİK'i çok sıkı denetim altında tutuyorlar. Mahkeme kararına rağmen TÜİK, enflasyon sepetine giren malların fiyatlarını ayrı ayrı açıklamaktan kaçınıyor. TÜİK'in açıklamak zorunda olduğu bir şey vardı. Halkın hissettiği enflasyon yüzde 120 diye bir açıklama yaptı. İki şey kullanıyor: biri diyor ki ben hedeflenen enflasyonu alırım. Memur maaşlarında bunu yaptı ve onu da uygulamadı. Hedeflenen enflasyon nedir? Ben 2024 için yüzde 33 öngörüyorum dedi. Memur sen onun da altında yüzde 15+10’a imza attı. Sarı sendika olunca üyesini değil esas patronu olarak gördüğü cumhurbaşkanı ve etrafına göre belirleme yapıyor.

Eskiden faiz sebep enflasyon netice diyordular. Şimdi ise ücret artışları sebep enflasyon neticeye geldik. Yolsuzluk ekonomisi değiştirilmeden tasarruf yapılması mümkün değil. Bu konuda da doğruyu söylemiyorlar. Yanlış kesimlerin talebini kısıyor ve bu sırada faizleri yükseltiyorsunuz. Bu durum yüksek geliri olanları olumlu etkiliyor.