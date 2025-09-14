Yoksullaşan gençlere rejim çözümü: Çeteleşme

Yusuf Tuna Koç

Bugün Türkiye’de çocuk ve gençlerin en önemli sorunlarından biri de artık çeteleşme ve suçun yaygınlaşması haline geldi. Çocukların ya işleyerek ya da kurbanı olarak istismar edildiği suçlar, kamuoyunda giderek daha görünür olmaya başladı. Ancak konuşulması gereken tekil tekil olaylar değil, ülkenin tüm yoksul mahallelerine bir ağ gibi yayılmış bu çeteleşmenin ardındaki siyasal, ekonomik ve kültürel dinamikler. Bu durum gençliğe dair diğer sorunlardan, tarikatlaşma-imam hatipleşmeden ya da özellikle üniversite mezunları arasında yaygınlaşan “imkanı olan gitsin” mantalitesinden bağımsız değil. Yoksulluğun, imkansızlıkların ve maddi koşulların baskısı altında tek başına ezilen milyonlarca gencin rejim ve egemenlerin göz yummasıyla gerçekleşen bu suistimali bir anomaliden çok sistemin doğal mekanizmasına dönüşmüş durumda. Kolları yargı ve emniyete uzanan bu kadar somut bir mekanizmayı görmeden, onunla mücadele etmeden toplum olabilmekten, birlikte yaşayabilmek ve toplumsal bir tahayyül kurabilmekten söz etmek mümkün değil. Nitekim ‘mahallelere’ bölünmüş bir halkı birleştirmeden siyaset yapabilmek de.

Bu hafta gençlik içerisinde giderek yaygınlaşan çeteleşmenin siyasal, ekonomik ve sosyal dinamiklerini, gazeteci Timur Soykan, akademisyenler Emre Erdoğan, Boran Ali Mercan ve kendi mahallesinden tüm bu süreçlerin tanıklığı üzerine Kanarya mahallesinden genç İbrahim ile konuştuk.

***

TİMUR SOYKAN: REJİM-YARGI-MAFYA İŞBİRLİĞİNDE ÇETELEŞEN GENÇLİK

Bu koşullarla aynı anda Türkiye’de çetelere meşruiyet sağlayan kirlenmiş devlet yapısı eş zamanlı gelişti. Bunun örneklerini Daltonlar, Casperlar gibi yapılarda görüyoruz. Yani bu yapılar savcılık iddianamelerine yansıdığı gibi yeni nesil mafya yapılanmaları olarak tarif ediliyor. Eskiden yeraltı dünyasında böyle bir kemik örgütlenmeler daha çok lider figürünün çok öne çıktığı ve çok aşırı kitleselleşmek gibi bir derdi olmayan yapılarla oluşurdu.

***

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNDEN ÇETECİLİĞE UZANAN YOKSULLUK KAVŞAĞI

Etki Can Bolatcan, Ülkenin tamamında özellikle yoksul mahalleleri ve gecekonduları esir alan çeteleşmeleri, İstanbul Kanarya mahallesinde oturan bir genç olan İbrahim ile konuştu.

***

PROF. DR. EMRE ERDOĞAN YAZDI | GENÇLERİN SIKIŞMIŞLIK İÇİNDEKİ HAREKET BİÇİMİ: ŞİDDET

Karşı karşıya olduğumuz bu çok boyutlu sorunun çözümü, palyatif güvenlikçi politikalardan veya salt cezai yaptırımlardan geçmez. Çözümü ararken, gençlerden esirgenen geleceklerini bütüncül bir yaklaşımla edebilmeyi düşünebilmeliyiz…

***

BORAN ALİ MERCAN YAZDI: SÖNÜMLENEN KAMU VE ÖRSELENEN ÇOCUK ADALETİ

İhtiyacımız, daha çok ceza ve daha fazla cezalandırma değil; ortak bir yaşam hissi ve sorumluluğuna yönelik kamucu bir sosyal çocuk adaleti anlayışı ve çocukluğun özen gösterilmesi gereken bir kategori olarak geleceğin teminatı olduğu gerçeğini tekrar keşfetmek olmalıdır.