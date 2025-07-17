Yoksulluğa, güvencesizliğe, adaletsizliğe karşı büyük eşitlik istemini yükseltmenin zamanı!

Özer AVANAŞ / BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI

SINIF MÜCADELESİ ESASTIR!

Son 21 yılda Türkiye, ekonomik ve siyasal alanda köklü bir dönüşüm sürecinden geçti. 2002 yılında iktidara gelen siyasal iktidar, başta “demokratikleşme” ve “refah artışı” vaatleriyle geniş kitlelerin desteğini almış olsa da zaman içinde uygulanan neoliberal ekonomi politikaları ve artan otoriterleşme eğilimleri, ülkedeki eşitsizlikleri derinleştirdi ve toplumsal dokuyu parçalayacak biçimde bir kutuplaştırma siyasetini kurumsallaştırdı.

İktidar, kendisine yönelen her türlü eleştiriyi bastırmak ve birleşik emek mücadelesini engellemek için inanç, etnisite, yaşam tarzı ve cinsiyet gibi toplumsal kimlikleri çatışmalı eksenlere dönüştürdü. Gezi Direnişi’nden Metal Fırtınaya ve madenci yürüyüşlerine kadar birçok toplumsal hareketin ortaklaştığı nokta olan hak ve özgürlük talepleri, iktidar tarafından sürekli olarak “milli iradeye saldırı”, “dış güçlerin oyunu” gibi söylemlerle bastırıldı. Bu süreçte medya araçları tekelleşti, sendikal haklar, grevler ve toplu sözleşme süreçleri ya yasaklandı ya da etkisizleştirildi. Sadece 2015’ten bu yana Cam, Metal, Bankacılık, Ulaşım ve Sağlık sektörlerinde alınan grev kararlarının çoğu “milli güvenlik” gerekçesiyle ertelendi. Emek hareketinin sesini yükseltmeye çalıştığı her alan ya polis şiddetiyle bastırıldı ya da yargı sopasıyla sindirildi.

Ekonomik krizlerin faturasını her seferinde emekçiler ödedi. 2018 krizinden 2023 seçimlerine kadar uzanan süreçte TL'nin hızla değer kaybetmesiyle birlikte enflasyon, işçi sınıfını açlık sınırının altına itti. Ancak bu yoksullaşma deneyimi bile ortak bir sınıf bilinci etrafında birleşemedi çünkü toplumsal kutuplaşma her alanda derinleştirildi. Aynı işyerinde çalışan işçiler, mesai arkadaşlarının mezhebi, kökeni ya da oy verdiği parti üzerinden ötekileştirildi. İşyerlerindeki eşitsizlikler, ayrımcılık ve şiddet çoğu zaman bu kimlik farkları üzerinden üretildi. Sendikal örgütlenme girişimleri ise işverenler tarafından doğrudan siyasal iktidara yakın sendikalar eliyle baskılandı ya da sarı sendikalarla etkisizleştirildi. Bunun yanında sendikalar arası pasif rekabet de bahsedilen bakış açısının ürünü olarak sınıf bütünleşmesinin önünde bir engel teşkil etti. Sendikalar sendika üyesi olmayan çalışanları örgütlemek yerine sendikalar arasında üye geçişine yönelik stratejilerle hareket ettiler.

Bugün, Türkiye’de işçilerin büyük çoğunluğu herhangi bir sendikaya üye değil. Üye olanların önemli bir kısmı ise işveren güdümündeki sendikalarda temsil ediliyor. Gerçek bir sınıf dayanışmasının örülemediği bu yapılarda, işçiler yalnızca ekonomik sömürüye değil, aynı zamanda sınıfsal yalnızlığa da terk edilmiş durumdadır.

Toplumu bu hale getiren yalnızca neoliberal politikaların ekonomik sonuçları değil bu politikaların kimlikler üzerinden yürütülen kutuplaştırma ile birleştirilmesidir. Bu yöntem hem yönetmeyi kolaylaştırmış hem de direnişi bölmüştür. Dayanışmanın yerini güvensizlik, birlikte hareket etmenin yerini rekabet ve ayrışma almıştır.

Bu nedenle, kimlikler üzerinden bölünen değil, sınıf temelli ortak bir mücadele zemininde birleşen bir emek hareketini inşa etmek artık ertelenemez bir zorunluluktur. Ancak böyle bir birliktelik, bu düzeni değiştirme potansiyeline sahiptir. Ancak biz biliyoruz, işçi sınıfının gerçek birliği kimliklerin ötesinde, sınıfsal ortaklıkta saklıdır. Aynı düşük ücretle geçinmeye çalışan, aynı uzun mesailerde yorulan, aynı güvencesizlikle yarına endişeyle bakan emekçilerin mücadelesi de ortak olmak zorundadır. Bizi birleştirecek olan şey hangi kimliğe mensup olursak olalım, emek sömürüsüne karşı duyduğumuz ortak öfkedir.

Bu nedenle sınıf mücadelesini esas alıyoruz. Kimlikler üzerinden bölünen değil, sınıf üzerinden birleşen bir emek hareketi için mücadele edeceğiz. Dayanışmayı, eşitliği ve kolektif mücadeleyi yeniden inşa edeceğiz. Çalıştığımız her yerde emeğin sesini yükseltecek, işyerlerinden sokaklara, sendikalardan toplumsal hayata kadar her alanda bu sesi birlikte örgütleyeceğiz. Çünkü ancak sınıf olarak birleştiğimizde, kimliklerimizi özgürce yaşayabileceğimiz eşit, adil ve özgür bir toplumu kurabiliriz.

DERİN YOKSULLUĞA KARŞI BAŞKALDIRI ZAMANIDIR!

Türkiye’de milyonlarca insan her gün açlık sınırında yaşıyor, hatta o sınırın da altında hayatta kalmaya çalışıyor. Mutfaklarda tencere kaynamıyor, sofralar boş, kiralar ödenemiyor, faturalar birikiyor. Geçinmek değil, hayatta kalmak bile büyük bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Çalışanların aldığı ücret, artık temel gıda ihtiyacını bile karşılamaya yetmiyor. Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi, açlık sınırının altında yaşıyor. Yoksulluk aynı zamanda hayatta kalma biçimine dönüştürülmüş durumda.

Ancak yoksulluk bir "kader" değil, doğrudan doğruya bir politik tercihin ürünüdür. Kamusal hizmetlerin piyasalaştırıldığı, sosyal devletin yerini hayır kurumlarına ve kart dağıtan belediyelere bıraktığı, emeğin değerinin sistemli şekilde düşürüldüğü bu düzende, yoksulluk bir yönetim biçimine dönüştürülmüştür. Sadaka kültürü, iktidarın en güçlü denetim mekanizmalarından biri haline getirilmiştir. İnsanca yaşam hakkı yerine koli yardımı, sosyal haklar yerine “lütuf” sunulmuş, bireyler hak değil minnet ilişkileri üzerinden ayakta kalmaya mecbur bırakılmıştır.

Pandemi sürecinde derinleşen yoksulluk, 2018’den itibaren süregelen ekonomik krizle birlikte kalıcı bir hale gelmiştir. Enflasyon, ücret artışlarını ezip geçmiştir. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke haline gelmiştir. Bu süreçte işçilerin reel alım gücü düşerken, servet eşitsizliği büyümüştür. Özellikle kadınlar ve gençler bu krizin en ağır yükünü omuzlamışlardır. Kadınların işgücü içerisindeki oranı son derece düşük kalırken, ücretsiz ev içi emek daha da görünmez hale getirilmiştir. Gençlerin ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olma oranı hızla artmıştır. Barınma sorunu, öğrenciler için hayati bir meseleye dönüşmüş, KYK yurtlarına yerleşemeyen binlerce öğrencinin barınma sorunu içinden çıkılmaz bir hal almıştır. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de düzenlenen “Barınamıyoruz” eylemleri, bu çöküşün açık ifadesi olmuştur. Emekliler ise yıllarca çalıştıktan sonra trajik bir gelirle yaşamak zorunda bırakılmıştır.

Sokakta karşılaştığımız her yaşlı işçi, iş arayan genç, üç işte birden çalışıp yine de kirayı ödeyemeyen kadın, yalnızca bireysel bir trajediyi değil bir sistemin sonucunu temsil ediyor. Elektriği kesilen evler, çocuklarını okula aç gönderen ebeveynler, intihara sürüklenen işsizler bu düzenin ağır faturasını gözler önüne seriyor. 2021 yılında İstanbul’da pazarda “Artık çürük meyve bile alamıyoruz” diyerek kameralara yansıyan yaşlı bir yurttaş, “yaşamak değil, hayatta kalmak bile lüks oldu” diyerek milyonların duygusuna tercüman olmuştur.

İşte bu yüzden “asgari ücret” değil yaşam ücreti talep ediyoruz! Yoksulluğun doğallaştırılmasına, “daha beterleri var” diyerek suskunluğa zorlanmaya, yoksulluk içinde onur kırıcı hayır politikalarıyla yönetilmeye karşı başkaldırıyoruz. Bizler, sefaletle yönetilmek istemiyoruz. Adalet ve eşitlik istiyoruz. Hak temelli, dayanışma kültürünü ön plana çıkaran, kamu yararını önceleyen bir sosyal koruma zemini istiyoruz. Hayırseverliğe değil, sosyal adalete ihtiyacımız var. Derin yoksulluğun kuşattığı bu düzene başkaldırmak bir zorunluluktur. Bu düzeni sorgulamak, değiştirmek ve insanca yaşamı birlikte inşa etmek için bir araya geliyoruz.

Çünkü biz biliyoruz ki yoksullaştırma bir tercihtir ve bu tercihe artık boyun eğmeyeceğiz!

EŞİTLİK VE ADALET İSTEMİMİZİ ORTAYA KOYUYORUZ!

Bugün Türkiye’de adalet kavramı yalnızca mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında aşınmış durumda. Gelir dağılımından eğitime, toplumsal cinsiyetten etnik kimliklere, inançtan çalışma yaşamına kadar her alanda derin bir eşitsizlik düzeni hüküm sürüyor. Bazılarının doğuştan ayrıcalıkla diğerlerinin ise sistemli olarak dışlanarak yaşadığı bir ülkeye dönüşüyoruz. Bu eşitsizlik hali, yalnızca bireysel bir kader değil bilinçli ve politik tercihle inşa edilen bir yapıdır.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların hayatını her gün daha fazla kuşatıyor. Kadınlar evde, işte, sokakta sistemli olarak şiddete ve tacize, güvencesizliğe ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Eşit işe eşit ücret hâlâ sağlanmazken, bakım emeği görünmez kılınıyor, kadınlar çoğu zaman kayıt dışı, sendikasız ve düşük ücretli işlerde çalışmaya zorlanıyor. Nefret söylemi tüm toplumda hızla yayılırken, anayasal eşitlik ilkesi fiilen askıya alınmış durumdadır.

Etnik kimlikler üzerinden yapılan ayrımcılık, birçok kesimin temel hak ve özgürlüklerini tehdit ediyor. Kültürel ifade, siyasal katılım gibi talepler ya yok sayılıyor ya da kriminalize ediliyor. İnanç farklılıkları ise hâlâ kamusal hayatta ayrımcılığın gerekçesi yapılabiliyor. Laik bir devlette herkesin inancını özgürce yaşayabilmesi gerekirken, fiili uygulamalarla inançlar arasında hiyerarşi yaratılıyor.

Sınıfsal eşitsizlik ise bütün bu ayrımcılık biçimlerinin zemini ve taşıyıcısıdır. Gelir adaletsizliği uçurum seviyesine gelmiş durumda. Servet birikimi bir avuç zenginleşen azınlığın elinde toplanırken, geniş toplum kesimleri yoksulluk, güvencesizlik ve geleceksizlikle baş başa bırakılmış durumda. Aynı sistem hem çalışırken sömürüyor hem de çalışamayanları dışlayarak yaşam hakkını tehdit ediyor. Ve bütün bu eşitsizlik biçimleri birbirini büyütüyor. Kadınsan, yoksulsan, Kürt ya da Aleviysen, bu düzende eşit yurttaş değilsin. Oysa eşitlik, bir lütuf değil, bir haktır!

Biz bu düzenin dışlayıcı, ayrımcı ve sömürüye dayalı yapısına karşı adalet ve eşitlik temelinde örgütleniyoruz. Kimliğimiz, inancımız, cinsiyetimiz, sınıfsal konumumuz ne olursa olsun, eşit yurttaşlık hakkını savunuyoruz. Yasal değil, fiilî eşitliğin, sözde değil, gerçek adaletin mücadelesini veriyoruz. Adaletin hukukta, işyerlerinde, evde, sokakta, okulda ve fabrikada kısacası hayatın her alanında geçerli olmasını talep ediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki özgürlük yalnızca ayrıcalıklı bir azınlık için değil, hepimiz için varsa anlamlıdır. Eşitlik, yalnızca metinlerde değil, yaşamın içinde var olmalı, adalet, yalnızca ceza sistemiyle değil, hayatın bütün ilişkilerinde tesis edilmelidir.

Bu yüzden:

Eşitlik ve adalet istemimizi kararlılıkla ortaya koyuyoruz.

Ayrımcılığa, sömürüye ve eşitsizliğe karşı sesimizi her yerde yükselteceğiz.

Eşit ve adil bir yaşamı birlikte kuracağız!

GÜVENCELİ İSTİHDAM, SOSYAL HAKLAR BİZİMDİR!

Bugün Türkiye’de milyonlarca işçi ne bugünü ne de yarını görebildiği bir belirsizlik içinde yaşıyor. 2000’li yılların başında “esnekleşme” adı altında başlatılan politikalar, 2010’lu yıllarla birlikte kalıcı bir güvencesizlik düzenine dönüştü. İş güvencesi zayıflatıldı, sendikal haklar baskılandı, sosyal güvenlik hakkı bireysel sorumluluğa havale edildi. 2003 yılında yürürlüğe giren İş Kanunu, “belirli süreli sözleşmeler”, “kısmi süreli istihdam”, “geçici iş ilişkisi” gibi güvencesiz çalışma biçimlerini yasallaştırdı. Sonraki yıllarda kamu dâhil birçok sektörde taşeron çalıştırma olağan hale geldi. Mevsimlik işçilik tarım ve belediyelerde kurumsallaştı; çağrı üzerine çalışma yaygınlaştı. Son dönemde ise platform ekonomisi adı altında çalışan binlerce kurye, şoför, temizlik işçisi herhangi bir iş güvencesi olmadan, uygulamalar ve algoritmalar tarafından yönetilir hale geldi. Herkes çalışıyor ama kimse güven içinde yaşamıyor.

İşsizlik tehdidi, işçilerin sırtında bir sopa gibi sallanıyor. Özellikle 2008 küresel krizinden sonra ve 2018 sonrası ekonomik krizle birlikte, işsizliğin sistematik biçimde arttığı, ama istihdamın “görünürde” genişlediği bir dönem yaşandı. Çünkü işsizlikle mücadele politikası, kayıt dışı ve geçici istihdamı teşvik ederek yürütüldü. Güvencesizlik, yalnızca işten çıkarılma korkusu değil aynı zamanda düşük ücret, fazla mesai, mobbing, sendika karşıtı baskılar ve keyfi uygulamalar demektir. Bugün gençlerin önemli bir kısmı, geçici işlerde veya staj/çıraklık kisvesi altında ücret dahi almadan çalıştırılıyor. Kadınlar güvencesizliğin en ağır yükünü çekiyor, ev içi görünmeyen emek dışında ev işçiliği ve bakım hizmetleri gibi alanlarda sosyal güvenceden yoksun şekilde çalışmak zorunda kalıyorlar. Engelliler için erişilebilir istihdam hâlâ kâğıt üzerinde bir hak, yaşlı işçiler ise hem güvencesizlikle hem yaş ayrımcılığıyla mücadele ediyor. Göçmen işçiler en ağır işlerde, en düşük ücretle, çoğu zaman kayıt dışı çalıştırılıyor ve sendikal korumadan tamamen yoksun bırakılıyor.

Kayıt dışılık hâlâ yapısal bir sorun olarak varlığını koruyor. Üstelik bu sadece küçük işyerlerine özgü bir durum değil, inşaat, tekstil, tarım, hizmet gibi birçok sektörde kurumsal şirketlerde bile işçiler sigortasız çalıştırılıyor. Devlet, zaman zaman kayıt dışılığı “teşviklerle” çözmeye çalıştığını iddia etse de fiili uygulamalar işveren lehine işliyor. Kısa süreli sözleşmeler, alt işveren ilişkileri, taşeron firmalar eliyle sorumluluğun parçalanması, işçinin hem hukuken hem fiilen sahipsiz kalmasına neden oluyor. Yasal hak arama süreçleri yıllar sürüyor, çoğu zaman sonuç alınamıyor. Bu yapısal dağınıklık, aslında tek bir amaca hizmet ediyor: İşçiyi yalnızlaştırmak, örgütlenmesini engellemek ve pazarlık gücünü sıfırlamak.

Üstelik işçinin yalnızlığı yalnızca ekonomik değil aynı zamanda hukukidir. İşverenlerin işçileri baskı altında tutmak için başvurduğu en yaygın araçlardan biri olan Kod-29, yıllarca iş güvencesinin arkasından dolanmanın yasal kılıfı olarak kullanıldı. “Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış” bahanesiyle işçilerin hiçbir hakkı ödenmeden işten çıkarılmasına olanak tanıyan bu uygulama, birçok işyerinde sendikalaşma girişimlerine karşı bir tehdit olarak kullanıldı. Kadın işçiler, hamilelik ya da annelik nedeniyle baskı gördüklerinde; genç işçiler, hak talep ettiğinde Kod-29 sopasıyla susturuldular. Bu maddeyle işten atılan işçilerin büyük bir kısmı itibarsızlaştırıldı, işsizlik ödeneğinden dahi mahrum bırakıldı. Bu durum açıkça gösteriyor ki güvencesizlik sadece bir istihdam biçimi değil, aynı zamanda bir sindirme ve kontrol mekanizmasıdır.

İşyerlerinde ayrımcılık ise hâlâ derin ve yaygın bir yara. İşverenin keyfi tutumları, ayrımcılıkla mücadele mekanizmalarının yetersizliği ve toplumsal önyargıların kurumsal yapılara yansıması sonucunda, birçok emekçi sırf kimliği nedeniyle dışlanıyor, susturuluyor ya da işinden oluyor. Kadınlar yalnızca cinsiyetleri nedeniyle daha düşük ücret alıyor, terfilerde geri planda bırakılıyor. Hamile kaldıkları için işe alınmayan, doğum izninden sonra geri çağrılmayan, annelik “verimlilik kaybı” olarak görüldüğü için sözleşmeleri yenilenmeyen kadınların sayısı her geçen gün artıyor. İşyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği hâlâ bir “proje başlığı” olmaktan öteye geçemiyor. Devletin ayrımcılığa karşı etkin bir önleyici mekanizma kurmaması, işverenin önyargısını neredeyse “meşru müdafaa” gibi göstermesine neden oluyor.

Yaşlı işçiler ise kariyerlerinin son döneminde “verimsizlik” bahanesiyle dışlanıyor. Yıllarca çalıştıkları işyerlerinden sessizce uzaklaştırılıyor, genç işgücüyle “ikame edilebilir” sayılıyorlar. Oysa emek deneyimi, işin niteliğini artıran bir değerken, yaşlı işçiler maliyet hesabının kurbanı haline getiriliyor. Engelli bireylerin işgücüne katılımı, yasal zorunluluklara rağmen hâlâ kağıt üstünde kalıyor; çoğu zaman yalnızca “kota doldurma” aracı olarak görülüyor, fiilen çalıştırılmadan bordroya ekleniyorlar. Sınıfsal ve kültürel farklılıklar da ayrımcılık zeminine dönüşüyor. İşçilerin konuştuğu lehçeden giydiği kıyafete, memleketinden mezhebine kadar her detay, ayrımcılık için bir gerekçeye dönüştürülebiliyor. Büro personeli ile temizlik işçisinin aynı çay ocağını kullanmasının bile sorun edildiği, kantinlerde oturma düzeninden servis araçlarına kadar statü temelli görünmeyen ayrımların işçiye hissettirildiği bir düzen kurulmuş durumda.

Bu düzenin sürmesi için işyerindeki eşitsizliklerin görünmez kalması gerekiyor. İşte bu yüzden işyerinde ayrımcılığa uğrayan işçiler çoğu zaman susmaya zorlanıyor. Şikâyet ettiklerinde ya işten atılıyorlar ya da daha ağır baskıya maruz kalıyorlar. Ayrımcılık karşıtı yasal düzenlemeler ya uygulanmıyor ya da etkisizleştiriliyor. Sendikal mücadele ise bu alandaki en etkili araçlardan biri olmasına rağmen, bilinçli biçimde işçilerin elinden alınmaya çalışılıyor.

Oysa biz biliyoruz ki insana onuruna yaraşır bir yaşam, insana onuruna yaraşır bir işle başlar. Bu sadece ekonomik bir beklenti değil, çalışma hakkı temel bir insan hakkıdır. Onurlu bir yaşam, ancak güvenceli bir istihdamla mümkün olabilir. İş, yalnızca bir geçim kaynağı değil sosyal kimliğin, toplumsal katılımın, bireysel gelişimin de temelidir. Bu nedenle biz, geçici çözümler değil kalıcı güvenceler istiyoruz.

İstihdam politikaları, piyasa mantığına göre değil; toplumsal adalet ilkesine göre belirlenmelidir. Herkes için sigortalı, süreklilik arz eden, güvenli, adil ve eşit işe erişim hakkı tanınmalıdır. Kamu istihdamı daraltılmamalı, kamuda ve özel sektörde eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması sağlanmalı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıracak yapısal tedbirler alınmalıdır.

Sosyal haklar bireysel çaba ya da aidiyet ilişkilerine bağlı bir lütuf değil, insan olmaktan kaynaklanan evrensel haklardır. Barınma, ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik herkes için kamusal biçimde sunulmalı, sosyal koruma sistemleri kazanca değil ihtiyaçlara göre düzenlenmelidir. Emeklilik herkesin hak ettiği bir yaşam güvencesi olmalıdır. Bakım emeği görünür kılınmalı, ücretsiz emek yükü sosyal politikalarla paylaşılmalıdır. Engelli bireylerin, yaşlıların, göçmenlerin ve gençlerin istihdama eşit ve güvenli biçimde katılması için özel politikalar hayata geçirilmelidir.

Biz bu düzene karşı sesimizi daha güçlü çıkarıyoruz:

Güvencesizliğe, ayrımcılığa, sendikasızlaştırmaya, yoksullaştırmaya hayır diyoruz!

Kod-29 gibi işten atma tuzaklarına, esneklik adı altında dayatılan sömürüye hayır diyoruz!

Çalışma yaşamında güvence, eşitlik ve insan onur ve haysiyetine yaraşır çalışma koşulları istiyoruz.

Çünkü bu ülkenin tüm değerini, tüm üretimini, tüm yaşamını biz emekçiler var ediyoruz.

Ne patronun lütfu ne devletin sadakası insan onuruna yakışır çalışma koşulları bizim hakkımız!

Ve biz bu hakkı, mücadele ederek, birlikte örgütlenerek, dayanışmayla geri alacağız!

Bu düzene razı değiliz, değiştirmeye geliyoruz.

SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİRLEŞECEĞİZ!

Emekçilerin yegâne kolektif gücü, örgütlülüğüdür. Ancak Türkiye’de uzun süredir bu örgütlülük hem özel sektörde hem de kamuda sistematik biçimde parçalanmakta, etkisizleştirilmekte ve denetim altına alınmaktadır. Kamu çalışanları için grev hakkı açıkça yasaklanmış, özel sektörde ise grev hakkı "milli güvenlik", "kamu sağlığı" gibi gerekçelerle ya ertelenmiş ya da fiilen ortadan kaldırılmıştır. Son 21 yılda onlarca grev, daha işçilerin pankartları asılmadan yasaklanmış, emeğin meşru mücadelesi kriminalize edilmiştir. Bu baskıcı ortamda, işveren yanlısı kimi sendikalar da işçilerin hak arama iradesini zayıflatma konusunda aktif bir rol üstlenmektedir. Grevi bir hak olarak değil, işten atılma, fabrika kapanması ya da ekonomik krizlele bağlantılı bir tehdit unsuru gibi sunarak, örgütlü mücadeleyi baltalamaktadırlar. Grev hakkının kullanılmasını değil engellenmesini görev edinen bu tür sendikal yapılar, işçiyi işverene karşı değil, işvereni işçiye karşı korur hâle gelmiştir. Dolayısıyla işçi sınıfı bir yandan da bu anlayışla mücadele etmek durumunda kalmıştır.

Kamu toplu sözleşme sistemi, emekçilerin taleplerini değil, siyasal iktidarın sınırlarını esas alan bir müzakere düzeni haline getirilmiştir. Toplu sözleşme görüşmeleri, emekçilerle devlet arasında değil; çoğu zaman siyasi angajmanı olan “yetkili” konfederasyonlarla iktidar arasında yürütülen göstermelik toplantılara dönüşmüştür. Heyetlerin oluşumu, temsil adaletinden uzaktır. Masada oturanlar, çoğunlukla tabanın taleplerini değil, protokolü gözetmektedir. Oysa bu masalarda konuşulmayan her hak, kaybedilmiş bir haktır. Milyonlarca kamu emekçisinin yaşamı, dar bir klik tarafından belirlenmektedir.

Aidat sisteminin de bu yozlaşmayı besleyen temel ayaklardan biri haline geldiği açıktır. Kaynaktan kesme yöntemi, sendika üyesi olan emekçinin iradesini dolaylı olarak devre dışı bırakmakta, sendika yönetimlerinin üyeyle olan bağını zayıflatmaktadır. Üye, aidat ödediğini dahi bilmeden sendika üyesi olmaktadır. Bu durum, hesap verme kültürünü ortadan kaldırmakta, sendikaları üyelerinden değil, üyeliği otomatikleştiren sistemden beslenen yapılara dönüştürmektedir. Gelirini üyeden değil devletten alan bir sendika, onun karşısında bağımsız kalabilir mi?

Bugün kamu sendikacılığı alanında simbiyotik bir yapı inşa edilmiştir: Devletin güdümünde, iktidarın politik ajandasına uyumlu, çoğu zaman bürokratik kanallardan beslenen bir sendikal model... Bu modelde sendikalar, üyelerinin haklarını savunmak yerine, siyasal iktidarın işyerlerindeki uzantısı gibi davranmakta, iş güvencesi, liyakat, eşitlik gibi ilkelerden uzaklaşarak statü dağıtan yapılara dönüşmektedir. Liyakat esasına değil sadakat esasına dayalı atamaların “sendika referansı” ile yapılması, sendikayı sınıfın değil, sistemin aracı haline getirmektedir. Böyle bir ortamda, örgütlenme hakkı yalnızca kağıt üzerinde kalmakta, emekçiler örgütsüzleştirilmekle kalmayıp yanlış örgütlenmeye mecbur bırakılmaktadır.

Bugün bir işçinin, özellikle de bir kamu emekçisinin sendikalı olması, grev hakkını savunması, hak araması hâlâ bir "tehdit" olarak algılanmakta, sistemin dışına itilmekle, görev yerinin değiştirilmesiyle, disiplin tehdidiyle susturulmaktadır. Devletin ve işverenin gölgesinde biçimlenen bu sendikal düzende, örgütlenme özgürlüğü değil, örgütlenmenin denetimi söz konusudur.

Bugün yalnızca kamu emekçileri değil, özel sektördeki işçiler de sendikal haklarını kullanamaz hale getirilmiş durumdadır. En başta çifte baraj sistemi, yani hem işkolu hem işyeri ve işletme düzeyinde sağlanması gereken çoğunluk barajı, sendikal örgütlenmenin önünde en büyük engellerden biridir. Çifte baraj, özellikle küçük ölçekli, dağınık işyerlerinde örgütlenmeyi neredeyse olanaksız hale getirmektedir. Yüz binlerce işçinin çalıştığı hizmet, tarım ve inşaat gibi sektörlerde işçilerin fiilen sendikaya ulaşamadığı dikkate alındığında, bu sistem örgütlenme hakkına açık bir müdahale niteliğindedir.

Dahası, işçiler çoğunluğu sağlasalar bile, yetki tespitine dair uzun ve yıpratıcı yargı süreçleriyle karşılaşmaktadırlar. İşveren, çoğu zaman yetki başvurusunu bilinçli şekilde yanlış mahkemeye taşımakta davanın yıllarca sürmesini sağlamaktadır. Bu süreçte işyerinde baskılar başlamakta, öncü işçiler ya kod oyunlarıyla ya da performans bahaneleriyle işten çıkarılmakta, işçilerin sendikadan istifa etmeleri yönünde psikolojik ve fiili baskı kurulmaktadır. Böylece daha sendika sözleşme masasına oturamadan örgütsüzlük hakim olmaktadır.

Grev hakkı ise özel sektörde kâğıt üstünde kalmaktadır. Bugüne kadar alınan onlarca grev kararı, siyasi iktidar tarafından "genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu" gerekçelerle ertelenmiş ya da yasaklanmıştır. Grev sürecini beklemeden toplu sözleşmeyi zorla bağıtlayan uygulamalar, grev kararını işlevsizleştirmiştir. Özellikle metal, cam, banka, enerji gibi alanlarda gibi stratejik sektörlerde grevlerin yasaklanması artık olağan hale gelmiştir. Bu, sadece işveren lehine değil açıkça iktidar ile sermaye arasında kurulan bir çıkar ortaklığının göstergesidir.

Öte yandan, özel sektördeki birçok sendika da ne yazık ki bu baskı düzeniyle hesaplaşmak yerine onunla uyumlu çalışmayı seçmiştir. Bazı büyük işletmeler, sendikaları işçiyi denetleme mekanizmasına dönüştürmekte, işverenin onayladığı “sarı sendikacılığı” beslemektedir. Gerçek mücadele yürütmeye çalışan bağımsız ve taban güdümlü sendikalar ise işveren ve yargı kıskacında sürekli baskı altına alınmaktadır. Bunun yanında mevcut yasal düzenlemeler kapsamında sendikalar toplu pazarlık mekanizması içerisine sıkıştırılmakta, toplumsal muhalefet yönü bilinçli bir şekilde zayıflatılmaktadır. Örgütlenmesinde güçlük çekilen gruplardan uzak, toplumsal muhalefeti yönetemeyen, toplu pazarlık süreçlerine sıkıştırılmış bir sendikal hareket dizayn edilmeye çalışılmaktadır.

Tüm bu tablo, işçi sınıfının yalnızca örgütsüzleştirilmediğini, aynı zamanda yanlış örgütlenmeye mecbur bırakıldığını göstermektedir. Hak arama yolları hukukla kapatılmakta, mücadele mekanizmaları siyasallaştırılmakta, örgütlenme hakkı ise şeklen tanınıp fiilen engellenmektedir. Bu, emekçileri yalnızlaştırmakla kalmayıp; aynı zamanda sömürüyü derinleştiren yapısal bir eşitsizliği kalıcı hale getirmektedir.

NEPOTİZME DAYALI SENDİKACILIĞA GEÇİT YOK!

Bizim için sendikalar, birkaç kişinin kariyer basamağı değil, işçi sınıfının ortak mücadelesinin zeminidir. Sendikalar, güç ilişkilerinin değil, katılımın, şeffaflığın, ortak aklın ve kolektif karar alma süreçlerinin mekânı olmalıdır. Aynı soyadına sahip olanların değil, aynı kaderi paylaşanların bir araya geldiği demokratik yapılara dönüşmelidir. Sendika yönetimlerinin değil, üyelerinin söz sahibi olduğu, aidatların nereye harcandığının açıkça bilindiği, her işçinin karar süreçlerine katıldığı bir sendikal düzen mümkündür ve gereklidir.

Bu nedenle biz, yalnızca sendikal haklarımız için değil, bu hakları gerçek anlamda kullanabileceğimiz örgütlenme biçimleri için mücadele ediyoruz.

Bu düzenin karşısında biz, sendikal hak ve özgürlüklerin yalnızca yasalarda tanınmasını değil, fiilen yaşanmasını talep ediyoruz. Grev hakkının yasaklanmasına, ertelenmesine, kriminalize edilmesine karşı çıkıyoruz. Grev, emeğin en temel meşru direniş hakkıdır ve hiçbir bahaneyle sınırlanamaz. Kamu emekçilerine tanınmayan grev hakkının derhal tanınmasını, özel sektörde yıllardır süren grev yasaklarının kaldırılmasını ve grevin toplu pazarlığın gerçek bir parçası haline getirilmesini istiyoruz.

Sendikalaşmanın önündeki çifte barajlara, keyfi yetki itirazlarına, aylarca süren mahkeme süreçlerine, işverenin mahkemeleri taktiksel araç gibi kullanmasına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Sendika seçme ve kurma özgürlüğü, hiçbir koşula bağlanmaksızın garanti altına alınmalıdır. İşçiler, yalnızca çoğunluk oldukları için değil, örgütlü oldukları için söz sahibi olmalıdır. Yetki süreçlerinin demokratikleşmesi, yargı sürecinin hızlandırılması, keyfi itirazların reddedilmesi bu mücadelenin temel adımlarındandır.

Aidatların kaynaktan kesilmesine, bu yolla aidat ödeyenlerin iradesinin fiilen gasp edilmesine karşı duruyoruz. Sendikalar, mali varlıklarını üyelerinden almalı hesap verme yükümlülüğü bu maddi ilişki üzerinden kurulmalıdır. Üyesinin yüzünü hiç görmeden gelir elde eden sendika, onun iradesine yaslanamaz. Hesap sorulabilen, şeffaf ve katılımcı bir mali yapı, sendikal demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Nepotizme, kadrolaşmaya, sendikaların devletle ve işverenle simbiyotik ilişkilere girmesine açıkça itiraz ediyoruz. Sendikalar hiçbir siyasi partinin uzantısı, hiçbir iktidar odağının arka bahçesi, hiçbir şahsi kariyer planının basamağı değildir. Sendikalar, işçi sınıfının demokratik mevzileridir. Bu mevzileri kişisel, ailevi ya da siyasal sadakat ilişkileriyle işgal eden yapılar karşısında, tabanın iradesiyle yükselecek yeni bir sendikal çizgiyi inşa edeceğiz.

Biz, sadece sendikal hakların korunmasını değil, bu hakların gerçek anlamda kullanılabildiği özgür ve demokratik sendikaların kurulmasını savunuyoruz. Katılımın, şeffaflığın, eşit temsiliyetin esas alındığı, kadınların, gençlerin, göçmenlerin ve tüm örgütlenmesinde güçlük çekilen grupların söz ve karar sahibi olduğu bir sendikal düzen mümkün ve gereklidir. Bu düzeni yukarıdan değil, tabandan; pazarlıkla değil, mücadeleyle kuracağız.

Çünkü biliyoruz ki emekçilerin gerçek gücü, yalnızca birlikte olmaktan değil, birlikte karar almaktan, birlikte yönetmekten, birlikte direnmekten gelir. Biz o gücü inşa etmeye kararlıyız.

Çünkü biliyoruz ki, sınıf mücadelesi yalnızca sokakta değil sendika içinde de verilir.

Ve bu mücadele ancak gerçekten temsil edilen bir çoğunlukla, tabanın iradesiyle, örgütlü bir dayanışmayla yürütülebilir.

Sendikal hak ve özgürlüklerin bütünlüğü için birleşeceğiz!

Nepotizme, bürokrasiye ve biat kültürüne karşı, örgütlü ve onurlu emek mücadelesini birlikte yükselteceğiz!

EMEK VE KİTLE ÖRGÜTLERİNİN KARAR SÜREÇLERİNE ETKİN KATILIMI!

Gerçek bir demokraside kararlar, dar çevrelerde değil toplumsal kesimlerin doğrudan katılımıyla alınır. Ancak Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan yönetim anlayışı, emekçileri, meslek örgütlerini ve demokratik kitle örgütlerini karar alma süreçlerinin dışına itmiş, yönetime katılım söylem düzeyinde kalmış, uygulamada etkisizleştirilmiştir. Toplumu temsil eden yapılar, yalnızca vitrin süsü gibi kullanılan toplantılarda hatırlanmış, yapısal ve kalıcı temsil mekanizmaları ise ya işletilmemiş ya da içeriksizleştirilmiştir.

Türkiye’de sosyal diyalog mekanizmaları, sadece kağıt üzerinde varlığını sürdüren ama fiiliyatta çalıştırılmayan, işlevsiz yapılar haline getirilmiştir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, anayasal düzeyde düzenlenmiş olmasına rağmen 2009’dan bu yana toplanmamaktadır. Çalışma Meclisi, yıllarca toplanmamış, en son yapılan toplantılar ise yalnızca göstermelik katılımlarla sınırlı kalmış, alınan kararlar bağlayıcı değil, temsili düzeyde olmuştur. Üçlü Danışma Kurulu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşmasına rağmen yıllardır yalnızca belirli sendikalara alan açarak diğer yapıların dışlandığı, tarafsızlıktan uzak bir mekanizmaya dönüşmüştür.

Bu süreçte sosyal diyalog adı altında inşa edilen yapılar, toplumsal diyaloğun değil, neokorporatist bir düzenin araçlarına dönüşmüştür. Emek kesiminin gerçek temsilcileri dışlanırken, hükümete yakın sendikalar ve kuruluşlar “yetkili” ilan edilmiş; yalnızca mutabakat sağlayacak unsurlara yer verilmiştir. Böylece muhalif, bağımsız, mücadeleci emek örgütleri sistemin dışına itilirken, siyaseten uyumlu görülen yapılar toplumsal meşruiyet iddiası taşır hale getirilmiştir. Karar süreçleri, halkın değil iktidarın belirlediği çerçevede şekillenmiştir.

Kapalı kapılar ardında alınan kararlarla emekçilerin geleceğini ilgilendiren vergi düzenlemeleri, sosyal güvenlik politikaları, istihdam stratejileri şekillendirilmiştir. Ne asgari ücret belirlenirken ne sosyal yardımlar dağıtılırken ne de istihdam teşvikleri planlanırken, emek örgütlerine gerçek bir söz hakkı tanınmıştır. Görüş alınmış ama dikkate alınmamıştır. Çağrılmış ama dinlenmemiştir.

Oysa biz biliyoruz ki emek örgütleri yalnızca temsil eden değil, toplumu doğrudan şekillendiren yapılardır. Bu nedenle, politikaların şekillendiği her masada söz ve karar sahibi olmalıdırlar. Sadece işçilerin değil kadın ve gençlik örgütlerinin, meslek odalarının, baroların, ekoloji hareketlerinin ve diğer toplumsal aktörlerin doğrudan temsil edildiği mekanizmalar, bir demokrasi ölçütüdür. Bu anlayışla, demokratik kitle örgütleriyle emek örgütleri arasındaki dayanışmayı ve ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Toplumsal muhalefetin parçalarını bir araya getirecek ortak mücadele hattı yalnızca emekçilerin değil, tüm toplumun çıkarınadır.

Biz, sadece davet edilen değil, karar alan, sadece izleyen değil, belirleyen, sadece tepki gösteren değil, yöneten bir toplumsal aktör olmayı savunuyoruz. Sosyal diyalog gerçekse, emekçinin sözü masanın ortasında olmalıdır. Demokrasi gerçekse, o masa yalnızca hükümetin gölgesinde kurulmamalıdır.

Aynı şekilde, bu mücadeleyi yürüten sendikaların da iç işleyişinde demokratik, katılımcı ve şeffaf yapılar inşa etmesi gerekmektedir. Sendika içi demokrasinin güçlendirilmesi, üyelerin iradesinin karar süreçlerine doğrudan yansıması, sendikal bürokrasinin sınırlanması ve hesap verebilirliğin sağlanması, gerçek temsiliyetin ön koşuludur. Üyelerinin sesiyle değil, iktidarla kurduğu ilişkiyle yön bulan bir sendikal yapı ne işçiyi ne de demokrasiyi savunabilir.

Toplumsal demokrasinin derinleşmesi, işçi sınıfının temsil örgütlerinin de demokratikleşmesini zorunlu kılar. Gerçek temsil, yalnızca sayı değil, söz demektir. Biz o sözü büyütmekte, karar süreçlerini halkın ve emekçinin iradesiyle şekillendirmekte kararlıyız. Kapalı kapılar ardında alınan kararlara karşı, halkın gözü önünde, halkla birlikte karar alma iradesini savunuyoruz. Çünkü bu yalnızca bir mücadele değil, aynı zamanda bir demokrasi tahayyülüdür.

DEMOKRATİK BİR TOPLUMUN İNŞASINDA KARARLIYIZ!

Çoğunluk demokrasisi her zaman iyi değildir. Gerçek demokrasi, insanların yalnızca seçimlerde değil, hayatın her alanında söz, karar ve irade sahibi olmasıyla mümkündür. Emeğin özgürleşmesi, yalnızca işyerindeki haklarla sınırlı kalamaz, bunun için toplumsal yaşamın tüm alanlarında demokrasi tesis edilmelidir. Çünkü biliyoruz ki ekonomik sömürünün sürdüğü, ayrımcılığın normalleştiği, yurttaşların susturulduğu bir düzende emek de özgür olamaz.

Bugün Türkiye'de siyasal otorite, toplumsal çoğulluğu tehdit eden baskıcı bir yapı inşa ederken, toplumsal muhalefeti zayıflatmak için her alanda baskı ve kutuplaştırma siyasetini derinleştirmektedir. Yerel yönetimlerden üniversitelere, medyadan sendikalara kadar birçok alan merkezileşmiş ve yukarıdan belirlenen ilişkiler ağına hapsedilmiştir. Oysa demokrasinin gerçek zemini, yerelden örgütlenen, halkın doğrudan katılımıyla şekillenen bir toplumsal yapı üzerine kurulabilir.

Bizler sadece işyerlerinde değil, toplumun her alanında demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir düzenin inşası için mücadele ediyoruz. Karar alma süreçlerinin birkaç kişinin tekelinde değil, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla yürütüldüğü bir düzeni savunuyoruz. Kadınların, gençlerin, farklı inanç ve kimlik gruplarının eşit yurttaşlık temelinde temsil edildiği, dışlanmadığı, bastırılmadığı bir toplumsal yapının mümkün olduğunu biliyoruz.

Toplumsal barış ancak adaletle mümkündür. Barışın zemini, sessizlik değil; hakikatin tanınması, eşitliğin sağlanması, öznelerin haklarıyla birlikte kabul edilmesidir. Emekçilerin sözü duyulmadan; yoksullar, göçmenler, kimliği nedeniyle dışlananlar adil biçimde temsil edilmeden ne barış sağlanabilir ne de demokrasi inşa edilebilir. Bugün halkın katılımı yerine rıza üretiminin, örgütlenme yerine bastırmanın, diyalog yerine buyruğun esas alındığı bir siyasal rejime karşı, hak temelli, çoğulcu ve dayanışmacı bir demokratik düzenin kurulması gerektiğine inanıyoruz.

Demokrasi yalnızca anayasal bir form değil, bir yaşam biçimidir. Biz bu yaşam biçimini, yalnızca seçimle değil her gün yeniden, birlikte kurmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle, işyerlerinden mahallelere, sendikalardan üniversitelere, yerel yönetimlerden toplumsal hareketlere kadar her alanda katılımcılığı, çoğulculuğu, şeffaflığı ve hesap verebilirliği savunuyoruz.

Çünkü biliyoruz ki gerçek demokrasi ancak aşağıdan yukarıya, eşit yurttaşlık, örgütlü halk iradesi ve toplumsal barışla kurulabilir. Demokratik hak ve özgürlüklerin kâğıt üzerinde kalmadığı, örgütlenmenin cezalandırılmadığı, eleştirinin bastırılmadığı, basının susturulmadığı, üniversitelerin ve belediyelerin merkezileştirilmediği bir rejimi hep birlikte kurmak zorundayız. İfade özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve toplumsal katılım yalnızca belli çevreler için değil herkes için güvence altına alınmalıdır. Demokratik toplum, ancak farklılıkların bastırılmadığı, temsilin çoğulcu ilkelere dayandığı, çatışmanın değil müzakerenin esas alındığı bir toplumsal düzenle mümkündür.

Biz bu nedenle yalnızca işçilerin değil, toplumun tüm ezilen ve dışlanan kesimlerinin söz, karar ve irade sahibi olduğu bir toplumsal düzen için mücadele ediyoruz. Demokrasiye dair beklentimiz, yönetenlerin kim olacağıyla sınırlı değil; nasıl ve kimlerle birlikte yöneteceğimizle ilgilidir. Bu da ancak aşağıdan yukarıya kurulan, örgütlü, katılımcı ve halkçı bir toplumsal yapı ile mümkündür.

Çünkü biz, demokrasiyi sadece bir yönetim biçimi olarak değil, bir toplumsal adalet, bir birlikte yaşama ahlakı, bir ortak mücadele zemini olarak görüyoruz. Biz bu zemini, birlikte kurmaya kararlıyız. Bizler, emeğin, eşitliğin, adaletin, barışın ve demokrasinin sesiyle konuşuyoruz. Güvencesizliğe karşı güvenceli yaşamı, yoksulluğa karşı insanca yaşamı, ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlığı, baskıya karşı örgütlü iradeyi savunuyoruz. Çalışma yaşamından toplumsal hayata, sendikal yapılardan kamusal politikalara kadar her alanda daha adil, daha eşitlikçi, daha özgür bir düzenin mümkün olduğunu biliyor ve bunu birlikte inşa etmeye çağırıyoruz.

Bu düzeni değiştirecek olan, dağınık öfkeler değil örgütlü ve dayanışmacı bir mücadeledir. Tek tek işçilerin değil, birleşmiş emekçilerin iradesidir. Bireysel kurtuluş değil, kolektif özgürlüktür. Bize susmamız, razı gelmemiz, kabullenmemiz söylendi. Ama biz razı değiliz. Çünkü razı olanlar değil, değiştirenler tarih yazar.

Şimdi söz sırası bizde. Sadece şikâyet eden değil, değiştiren olacağız. Taleplerimizi kararlılıkla yükseltecek, bulunduğumuz her yerde örgütlenecek, birbirimizle bağ kuracak, gücümüzü yan yana gelerek büyüteceğiz. İrademizi çalanlara, emeğimizi sömürenlere, haklarımızı gasp edenlere karşı bu kez sessiz kalmayacağız. Çünkü artık biliyoruz ki her şeyi değiştirecek olan biziz.

İşçi sınıfı için, geleceğimiz için, haklarımız ve onurumuz için…

Birlikte kuracağız, birlikte kazanacağız!