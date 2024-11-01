Yoksulluğa karşı emekli yürüyüşü

BirGün EGE

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın 27 Ekim’de 5 koldan başlattığı Ankara Yürüyüşü başladı. Emekliler, İzmir Konak’ta açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Biz emekliler, hayatta kalmak için dahi günlük zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza ekmek almakta zorlanıyoruz. Ülkemizde ne savaş var, ne de kıtlık. İyi ki de yok. Ama tarihimizde hiç olmadık kadar sefalete mahkûm yaşıyoruz. Bu sefaleti bize yaşatanların iktidarıyla yönetilmek istemiyoruz. Türkiye'nin en uzun süreli iktidarının, biz emeklileri ve çalışanları getirdiği nokta açlık ve sefalet oldu. Sadece emekliler değil, milyonlarca vatandaşımız işsiz ve günlük yaşamlarını devam ettiremiyor. Üniversite mezunlarının dahi asgari ücretle iş olanağı bulamadığı ülkemizde, kadın cinayetleri, iş cinayetleri, uyuşturucu tacirliği ve uyuşturucu kullanımı had safhalarda” denildi.

Bu düzene kayıtsız kalınmadığı belirtilen açıklamada, “Yıllarca hamurunu terimizle yoğurduğumuz bu güzel yurdumuzda insanca yaşamak en temel hakkımız olduğu kadar, bütün emekçilerimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın, işsizlerimizin de hakkı... Oysa bu güzel yurdumuzda demokratik haklarımız ya sınırlandırılıyor ya da yok sayılıyor. Başta sendika hakkımızın engellenmesinin son bulması olmak üzere, emeklilerin aylıklarına 15 bin lira seyyanen artış yapılması, 5510 sayılı yasanın kaldırılıp, emekliler, çalışanlar, hukukçular, bilim insanları ve bakanlık temsilcilerinin, yani sosyal tarafların oluşturduğu çalıştayla yeni bir emeklilik yasasının yapılması için, yurttaşlarımızın güvenli yaşam ve güvenli gelecekleri için, 2025 bütçesinin adil ve eşitlik esasına göre tasarlanıp, yapılması için, 5 kolda zincir yürüyüşümüzü başlattık. Bir kez daha iktidardan ve TBMM'sinden sorunlarımıza eğilmesini, taleplerimizi karşılamasını ve TBMM'sinin dilekçe komisyonuna verdiğimiz 100 bini aşkın imzalı dilekçemizde belirtilen isteklerimizin karşılanmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bütün siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, örgütlü veya örgütsüz bütün halk, basın ve emekliler 2 Kasım’da Ankara Sakarya Caddesi’nde saat 11.00’da yapılacak basın açıklaması için dayanışmaya çağrıldı.