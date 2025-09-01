Yoksulluk gençlerde mental hastalıkları artırıyor

Grace BLAKELEY

Eğer son dönemde TikTok’ta biraz zaman geçirdiyseniz, İngiltere’deki gençlerin hayat karşısındaki umutsuzluklarını anlatan sayısız video görmüşsünüzdür. “Neden her şey bu kadar pahalı?”, “Neden kiralar bu kadar yüksek?”, “Neden doktordan randevu alamıyorum?” gibi başlıklar taşıyan videolar her gün viral oluyor. Bu sorulara net yanıtlar, hele ki çözümler bulunamayınca, birçok genç ülkeyi tamamen terk etmeyi tercih ediyor.

Gençler artık her zamankinden daha fazla bu sorunlarla tek başlarına yüzleştiklerini hissediyorlar. Kemer sıkma politikalarıyla yok edilen sosyal ve toplumsal altyapı, onlara dayanacak hiçbir destek bırakmadı. Neoliberal kapitalizmin yarattığı aşırı rekabetçi kültür — sosyal medyanın en popüler figürlerinin yaydığı toksik “çalış, didin, çabala” zihniyetiyle daha da pekişerek — işler sarpa sardığında gençlerin kendilerini suçlamalarına yol açıyor.

Bütün bunları yalnızca çalışmaya alışmamış gençlerin şikâyetleri olarak görmek kolay olurdu. Ama istatistikler onların kaygılarını doğruluyor.

2008 finansal krizinin ardından, İngiltere modern tarihindeki en uzun ücret durgunluğunu yaşadı. Resolution Foundation tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2023’e gelindiğinde ücretlerdeki bu donukluk, işçilerin kişi başına yılda ortalama 11 bin sterlin daha az kazanmasına yol açtı; eğer kriz öncesi eğilim devam etseydi bu kayıp yaşanmayacaktı. Aynı çalışma, ücretlerdeki durgunluk nedeniyle İngiliz işçilerin Alman işçilerden ortalama 4 bin sterlin daha az kazandığını ortaya koydu.

Enflasyon düşükken bu kriz bir nebze gözden kaçtı. En ağır darbeyi ise kirada yaşayanlar, düşük ücretli işçiler ve sosyal yardımları peş peşe hükümet kesintilerine maruz kalan gruplar aldı. Ancak fiyatlar yükselmeye başlayınca, düşük gelirler ile yüksek yaşam maliyetleri arasındaki sıkışma herkes için görünür hale geldi. Bütün bu gidişat, İngiltere’nin kökleşmiş bir yoksulluk toplumuna dönüştüğünü gösteriyor. Bugün ülkede her beş kişiden biri yoksulluk içinde yaşıyor; bunun 4,3 milyonu çocuk — yani Birleşik Krallık’taki her üç çocuktan biri yoksul. Çarpıcı olan, bu istatistiklerin yıllardır değişmeden kalması.

Konut krizi onları özellikle sert vurdu. Son yirmi yılda, yirmi beş yaş altı gençler arasında ev sahibi olma oranı %24’ten %10’a düştü. Bugün gençlerin aile desteği olmadan ev alabilmesi neredeyse imkânsız. İlk kez ev alanların ailelerinden mali destek görme oranı bu yıl rekor seviyelere ulaştı. Z ve Y kuşaklarının üçte biri hâlâ kira ve faturalar için ebeveynlerine güveniyor.

Durumu daha da zorlaştıran ise iş piyasası. On yılların en sert iş bulma koşullarıyla karşı karşıyalar. Jeopolitik belirsizlikler, vergi artışları ve ekonomik durgunluk, birçok şirketi yeni çalışan almaktan caydırıyor. Diğerleri ise giriş seviyesindeki işleri yapay zekâyla ikame etmeyi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıla göre mezunlar için iş ilanları %33 düştü; bu da 2018’den bu yana en düşük işe alım seviyesi anlamına geliyor.

Bu koşullarda gençler arasında akıl sağlığı krizinin patlak vermesi şaşırtıcı mı? 16-24 yaş arası gençlerin dörtte biri artık bir tür ruhsal rahatsızlıktan mustarip olduğunu bildiriyor. Ekonomik sıkıntılar burada kilit rol oynuyor: Çocuk ve genç ruh sağlığı hizmetlerine yapılan ilk başvuruların %57’si maddi zorluk yaşayan ailelerden geliyor. Gençlerin %54’ü, hayat pahalılığı krizinin ruh sağlıklarını olumsuz etkilediğini söylüyor.

Ağır ruhsal rahatsızlıkları olan gençlerin, genel nüfusa kıyasla üç ya da daha fazla fiziksel sağlık sorununa sahip olma ihtimali beş kat daha yüksek.

Peki, gençler bu sorunlarla baş etmek için nereye gidecek? Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) pandemiden önce bile kriz içindeydi ve bugün bu kriz yeni rekorlar kırıyor, halkın %59’u kuruma duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor. Herkes, akıl sağlığı sorunlarını görüşmek için doktora gidip yıllarca bekleme listesinde çürüyen, sonunda yalnızca altı seans bilişsel davranışçı terapi alan birini tanıyor. Milyonlarca insan için, özellikle de travmaya dayalı ağır rahatsızlıkları olanlar için, bu kesinlikle yeterli değil.

Zihinsel sağlık ile fiziksel sağlık arasındaki bağ güçlü ve uzun süredir biliniyor. Ağır ruhsal rahatsızlığı olan bireylerin birden fazla fiziksel sağlık sorununa sahip olma ihtimali, genel nüfusun yaklaşık iki katı. Yine en büyük eşitsizlikleri gençler yaşıyor: Ağır ruhsal rahatsızlıkları olan gençlerin, nüfusun geri kalanına kıyasla üç ya da daha fazla fiziksel sağlık sorununa sahip olma ihtimali beş kat daha yüksek.

PATOLOJİK EKONOMİ

Gençlerin yaşadığı bu akıl sağlığı krizi, yetersiz başa çıkma stratejilerinin ya da aşırı “yumuşak” ebeveynliğin sonucu değil; doğrudan içine doğdukları ekonomik düzenin ve toplumun patolojilerinden kaynaklanıyor.

Z kuşağı, resmi eğitimlerini dramatik biçimde kesintiye uğratan ve bazı durumlarda gelecek planlarını tamamen raydan çıkaran travmatik bir pandemiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Üniversiteye gitseler, borç altında eziliyorlar; çünkü yükseköğretim sistemi öğrenimi desteklemekten çok maliyetleri kısmaya odaklı. Mezun olduklarında ise, giriş seviyesindeki işler her geçen gün yapay zekâya devredilen bir işgücü piyasasına adım atıyorlar. Üniversiteye gitmeyip memleketlerinde kalsalar, yılda 1,500 sterline kadar varan “mekâna bağlı” istihdam cezasıyla yüzleşiyorlar.

İyi maaşlı, istikrarlı bir iş bulmayı başarsalar bile, temel giderlerini karşılamakta zorlanıyorlar. Otuz yaş altı gençler gelirlerinin %30’undan fazlasını kiraya ayırıyor ki bu oran diğer yaş gruplarının hepsinden daha yüksek. Bu yüksek maliyetler nedeniyle, ailesiyle yaşamaya devam eden gençlerin oranı son yirmi yılda üçte bir arttı. Bu da çoğu zaman onların ruh sağlığı ve ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor.

Eski kuşakların aksine, ev fiyatlarındaki sürekli artıştan faydalanamayan Y kuşağı, modern kapitalizm tarihinde ebeveynlerinden daha kötü durumda olacak ilk nesil haline geldi. Z kuşağı da aynı kaderi paylaşacak gibi görünüyor.

Tribunemag’den kısaltılarak çevrilmiştir.

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ