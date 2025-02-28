Yoksulun çaresi bitpazarı oldu

Berfin BAYSAN

Bir zamanlar ucuz ve kolay ulaşılabilir olan birçok ürün, şimdi bütçe zorlayan harcamalar haline geldi. Örneğin, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri, beklenmedik şekilde bitpazarlarında satılmaya başladı. Zincir marketlerde 300 ila bin lira arasında değişen bebek bezleri, bitpazarında 100 liraya satılmaya başladı. Pazarcılar, artan maliyetlerin etkisiyle eski fiyatları yükseltmek zorunda kaldıklarını belirtti.

BirGün olarak, Özkanlar Yeni Bornova Pazarı’na gittik, esnaf ve yurttaşlarla konuştuk.

İKİNCİ EL PAZARI DA PAHALI

Pazarcı esnafı Aydın Mert, “Bitpazarı değil sosyete pazarı olduk. Bu fiyatlarla buraya bitpazarı demek doğru olmaz. Fiyatlarda çok pazarlık yapamıyoruz. Buraya gelenler de zorlanıyor farkındayız ama emekli olmama rağmen çalışmak zorundayım. Tek emekli maaşla geçinmek mümkün değil. Bu işi eskiden hobi olarak yapıyordum ama şu an mecburum. Kızım da Aydın’da pazarcılık yapıyor” diye konuştu.

KÜLTÜRDÜ, İHTİYAÇ OLDU

25 yıldır pazarcılık yapan Cafer Poyraz ise, “Ekonomik şartlara göre artık mağazalardan bir şey alınamıyor. O yüzden bitpazarına ilgi arttı” dedi.

Bitpazarının eskiden kültür olduğunu ancak artık ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Poyraz, “Mağazada bin liraya alacağın bir malı burada 100 liraya alabiliyorsun. Artık insanlar tüm ihtiyaçlarını bitpazarından karşılıyor. Kimsenin alım gücü yok. Herkes çok mağdur. İnsanlar alırken 2 kere düşünmek zorunda kalıyor ama bitpazarından daha ucuz bir yer olmadığı için mecburen buradan alışveriş yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Pazar fiyatlarının çok yüksel olduğunu belirten yurttaş Emre Girgin ise, “Pazara çok sık gelen biri değildim ama ekonomik şartlar nedeniyle mecburen yolumuz buraya düştü. Normalde daha ucuz olmasını bekliyordum ama bana fiyatlar yine de pahalı geldi. Bir şeyler almak için geldim ama elim boş dönüyorum. Başka nereden ne alabilirim hiç bilmiyorum” şeklinde konuştu.

İzmir’de öğrenci olan Doğukan Kurt ise, “Diğer pazarlara göre çok daha ucuz olmasını ummuştum ama çok fark yok gibi. Hatta burası diğer bitpazarlarına da göre daha pahalı geldi. Mağazalardan alamadığım çoğu şeyi buralardan alıyorum. Ceket koleksiyonu yapıyordum ama fiyatlardan sonra onu yapmakta da zorlanıyorum. Öğrenci olarak geçinmek zaten zor, bir de pazarların en ucuzunu aramaya başladık. En ucuz pazarı bulana kadar ne kıyafet ne de başka bir şey alabiliriz” dedi.