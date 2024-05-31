Yol bakımı sürüyor

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katkılarıyla İZBETON A.Ş. ve Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş birliği ile ekipler tarafından Dalyan Mahallesi’nde 3011. ile 4000. sokağın birleştiği caddenin tadilatı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kazılarının ardından 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarıyla yapılıyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yapılan çalışmaların sadece bir başlangıç olduğunu ve Çeşme’nin ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Denizli, vatandaşların memnuniyeti için yapılan her adımın önemine vurgu yaparak, halkın güvenliği ve konforu için yoğun bir çaba sarf edeceklerini ifade etti.