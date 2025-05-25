Yol hedeften önemlidir

Fenerbahçe yaptığı yatırımla hem kendini hem de rakiplerini güçlendirdi. Anadolu Efes çok daha kaliteli kadrolar kurup, Euroleague’in tekrar en önemli takımlarından biri haline geldi. Bu süreçte Efes 2, Fenerbahçe bir defa kupayı müzesine götürdü.

Şimdilerde geçmişini mumla arayan ve bu sezon küme düşen ülke basketbolunun köklü ekiplerinden Darüşşafaka Euroleague’de mücadele etti. Galatasaray, Eurocup kazandı, Beşiktaş zaman zaman da olsa kafasını göstermeye çalıştı.

Kanarya istikrarlı yapısıyla ülke basketbolunu ayakta tutan en önemli camialardan biri haline geldi. Hidayet Türkoğlu yönetiminde oyuncu yetiştirmekte binbir zorluk çeken, yerel ligi her geçen gün kaybeden ülke basketbolu Fenerbahçe-Anadolu Efes gibi takımların çabaları sayesinde ayakta kalıyor diyebiliriz.

Evet Fenerbahçe futbolda başarısız ama bu basketbol ve diğer sporlar özelinde yaptıklarını değersiz kılmıyor. Özetle sarı-lacivertlilerin yürüdüğü yol bir hayli kıymetli, sadece futbolu değil, sporu seven bizler için.