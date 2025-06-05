Yönünü arayan Sosyalist Parti’de hedef solun birliğini sağlamak

Prof. Dr. Ali ARAYICI

Fransa’da Sosyalist Parti’nin (PS) ülke genelindeki 40 bin civarındaki üyesinden yaklaşık 23 bini partinin yeni dönem yönelimini belirlemek ve parti genel sekreterini seçmek için oy kullandı. 27 Mayıs'taki ilk tur oylamayı mevcut Genel Sekreter Olivier Faure, Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol'ün önünde bitirdi. Ulusal Meclis Grup Başkanı Boris Vallaud ise yarışmada üçüncü sırada yer aldı.

Bugün yapılacak ikinci turda ilk turda yüzde 18 oyla üçüncü olan Vallaud’un yüzde 40.38 ile ikinci olan Mayer-Rossignol'e karşı yüzde 42.21 oy alan Faure'u destekleyeceği belirtiliyor. Ancak, 1 Haziran'da Le Monde gazetesine verdiği röportajda, destekçilerine herhangi bir adaya oy kullanma talimatı vermediğini söyledi.

PS'nin Ulusal Meclis'teki Grup Başkanı ve Faure çizgisine yakın olan Vallaud'un, ikinci tur oylamanın sonucunun belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

ANA STRATEJİ 2027'DEKİ SEÇİM

13-15 Haziran'da Nancy'de yapılacak parti kongresine genel sekreteri belirleyerek girmek isteyen PS’de 2023'teki yarışta da Faure ve Mayer-Rossignol karşı karşıya gelmişti. Faure, siper savaşını andıran Marsilya kongresinden iki yıl sonra Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol ile tekrar karşı karşıya gelecek.

Kongrede temel konu, 2027'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik strateji olacak. Le Monde gazetesindeki haberde Faure taraftarlarının yüzde 60'ından fazlasının sol ve ekolojistleri bir araya getirecek net bir stratejik çizginin belirlenmesini istedikleri vurgulandı.

İki yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için kollar erkenden sıvanıyor. Mayer-Rossignol da solu bir araya getirmek istediğini söylese de herhangi bir sol ittifakı reddediyor. Boyun Eğmeyenler Fransa'dan (FLI) net bir kopuş olmamasını eleştiriyor.

Sosyalist Parti (PS) stratejik bir kavşakta bulunuyor. Solun birliği nasıl sağlanır, Faure mi yoksa Mayer-Rossignol mü? 5 Haziran'daki (bugün) ikinci tur oylamada PS üyeleri Faure ve Mayer-Rossignol arasında bir seçim yaparak genel sekreterini seçecek. Bununla birlikte oylamada adayların seçiminin ötesinde, partinin sol içindeki durumu ve yerinin belirlenmesine çalışılacak.

PS'nin geleceği belirsizlik içinde. Mücadele ve arayışlar sürüyor. Liderinin kim olacağına ve 2026 Belediye seçimleri ile 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ışığında stratejik yönelimine karar vermesi gerekiyor. Yarışı Faure'nin kazanması bekleniyor.

PS Kongresi'nin temel hedefi ise solun iş birliği yapması ve birleşmesi olacak. PS’nin de içinde yer aldığı komünistlerin, sosyalistlerin, boyun eğmeyenlerin, yeşillerin ve çevrecilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) geleceği tartışılıyor. PS, solun geniş ittifakı Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği'nin (NUPES) kuruluşu sırasında çok eleştirel davranmıştı.

AŞIRI SAĞ TEHDİDİYLE YÜZLEŞMEK

Fransız Komünist Partisi'ne (PCF) yakınlığı ile bilinen L'Humanité gazetesi 81. Sosyalist Parti Kongresi öncesinde, genel sekreterlik yarışına katılan adaylar arasındaki tartışmayı sütununa taşıdı. Adaylardan Olivier Faure, Boris Vallaud ve Nicolas Mayer-Rossignol arasında geçen tartışma son derece ilginç. Tartışma PS'lilerin siyasi çizgisine ve politikasına karar vermeleri açısından da önemli.

Açık oturumda üç aday, kendi planlarını ve vizyonlarını ortaya koydu. Solun geleceğine ilişkin görüşlerini belirtiler. Faure, Vallaud ve Mayer-Rossignol de PS'li eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın “merkezci” konumunun yeniden kazanılmasını istiyor.

‘Neden aday oluyorsunuz? sorusuna verilen yanıtlar şöyle: Mevcut Genel Sekreter Faure: 2018'den bu yana kararlılıkla sürdürdüğüm derin bir inancım var. İnsanların hayatlarını değiştirebilecek ve yönlendirebilecek bir solu bulmak istiyorum. Bağlılığımın temelinde bu söz yatıyor. Beni sabahları kaldıran bu umut. Kim için ve neden mücadele ettiğimi biliyorum. Ve asla durmaya bir niyetim yok!

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol: Çünkü tüm sosyalistlerin karşı karşıya olduğu soru basit Sorun Sosyalist Parti'nin durumundan memnun muyuz? Eğer öyleyse, değişmek için bir neden yok. Ancak, birçoğumuz çok zayıf olan bir solda Sosyalist Parti'yi yeniden yönlendirmek için; çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Bunu yapmak için adayım.

Ulusal Meclis Grup Başkanı Boris Vallaud: Sosyalistlerin bir araya gelerek solu birleştirmek için adayım. Ayrıca, Fransız halkına hizmet etmek için. Aşırı sağ tehdidiyle, yüzleşmek zorundayız. Bu nedenle, sosyalistlerin sahte anlaşmazlıklar yüzünden bölünmesine izin vermeyi reddediyorum. Bu bir uzlaşma kongresi olmalı. Birlik, oybirliği anlamına gelmez. Her gün inşa ettiğim, Meclis'teki Sosyalist Grup Başkanı olarak bu konuda bir şeyler biliyorum.

Evet, Fransa Sosyalist Partisi yeni genel sekreteriyle birlikte yeni yönünün de belirlemek istiyor.