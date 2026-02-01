Yozlaştıran koşullara direnen edebiyat

Zafer Köse

Uyuşturucu kullanımındaki artış, bahis ve sanal kumarın sıradanlaşması, kısa yoldan zenginleşme hayali, ünlü olma hevesiyle ucuz tavırlar sergileme... Bu sorunlar, bireysel ahlaki zaaflar diye açıklanamayacak kadar yaygın. Yozlaşma, kişilerin ahlaki çöküşünden çok, içinde yaşadıkları toplumsal düzenin ürettiği bir sonuç olarak otaya çıkıyor.

ALTYAPI-ÜSTYAPI

Ülke kaynakları nasıl kullanılıyorsa, üretilen değerler nasıl paylaşılıyorsa, bu paylaşım sisteminde emeğin oranı ne kadarsa, üretenlerin gereksinimlerinden sonra toplanan ortak kazançlar nasıl yönetiliyorsa; toplumdaki eğitim, sağlık, sosyal güvence gibi anlayışlar öyle şekillenecektir. Düşünceler, inançlar, kişilikler de öyle.

Büyük arazilerde, geniş ailelerin ortak mülkiyetinin geçerli olduğu koşullarda yaşayan insanların “doğası”, elbette aile bağlarına ve feodal değerlere uygun biçimde şekillenecekti. Ailenin en yaşlı erkeği, herkesin kabul ettiği bir yönetici konumunda bulunacaktı. Akrabalar arasında ufak hesaplar ayıp sayılacaktı. Çıkarlar, dostluklar, düşmanlıklar, hepsi aileler arası ilişkiler biçiminde yaşanacaktı. Kan davası falan da “doğal” bir konu gibi görünecekti.

Üretim/geçim yollarının değişmesine bağlı olarak “çekirdek aile” olgusu yaygınlaşınca herkesin bütçesi, tercihleri birbirinden ayrışacaktı. Geniş aile değerleri de dağılacaktı. Kişilerin bilinçli tercihlerinin ötesinde, “hayat mücadelesi” belirleyecekti nerede ve nasıl yaşayacaklarını. “Büyük aile” üyeleri arasına önce fiziksel, sonra duygusal mesafeler girecekti. “Nerede o eski bayramlar!” hayıflanmaları ortaya çıkacaktı. Hayat mücadelesi bireyci biçimlerde sürdürüldükçe, “çekirdek aile” için de uygun koşullar kaybolmaya başlayacaktı.

Havemann, kültürel niteliklerin elenmesi ve gelişmesi konusunda da doğadaki seçilim olgusunun geçerli olduğunu anlatır: Her ağaçtan binlerce, milyonlarca tohum etrafa saçılıyor. Binlerce ağaçtan oluşan bir ormanda, her yıl milyarlarca yaşam olasılığı üretiliyor. Ve bunların çevre koşullarına en uygun olan küçücük bir kısmı tutunuyor toprağa. Böylece filizlenen yaşamlar birbirlerine benzer özellikte oluyor. Diğerlerine benzemeyen ve çok az bulunduğu için farkına varılamayan çeşit çeşit olasılıklar da aslında varlığını sürdürebiliyor. Çevresel koşullar değişince, bu sefer o çeşitlerden biri yaygınlaşmaya, bir süre sonra da genel görünümü oluşturmaya başlıyor.

İnsanın ve toplumun içinde bulunan çeşitli niteliklerden, koşullara en uygun olanları gelişecektir. İnsanların ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı, hangi özelliklerin “piyasada” avantaj sağladığı, rahat ve güzel yaşamak, kendini güvende hissetmek, önemsenen biri haline gelmek için neler yapmak gerektiği... “Altyapı” denen üretim ilişkileri bu kadar belirleyiciyken, yöneticilerin ve etkili kişilerin sürekli “ahlak” gibi, “dindarlık” veya “adalet” gibi kavramlardan söz etmesinin hiçbir etkisi olamıyor. Zaten ahlaksızlığın, her alandaki inançsızlığın, adaletsizliğin bunca yaygınlaşması da üretim/paylaşım sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

TUTMAYAN DİLEKLER

İnsani değerlerin gelişmesini altyapıdan bağımız bir konu gibi ele alırsanız, bütün iyilik/güzellik beklentileriniz birer “dilek” niteliğinde kalır. Rekabetin yüceltildiği bir dünyada sevginin yaygınlaşmasını dilersiniz. Kâr amaçlı üretim ortamlarında dostluklar düşlersiniz. Ancak yalanla ve şiddetle sürdürülebilen yönetim sistemlerinde barış içinde yaşanabileceğini sanırsınız…

Sonra da sosyalistlerin hayalci olduğunu söylersiniz; “Güzel ama mümkün değil” dersiniz.

Oysa yanlış bir hayat yaşarken doğru işler yapılabileceğine inanmaktır hayalcilik. Çalışma hayatını, ilişkileri, gündelik hayatı temelde yanlış yaşayan insanların, tek tek işleri doğru yapmasını beklemek! Hayalcilik, kapitalist koşullarda insanlık değerlerinin gelişmesini beklemektir. Hele dincilik, hemşericilik, ayrımcılık gibi unsurlarla, liyakate ve düzenin adaletine de aykırı biçimde, kapitalizmin bile çarpık işletildiği toplumlarda, ahlaki çöküntü “doğal” bir sonuç olarak çıkar.

Türkiye uzun süredir kapitalizmin kendine özgü, çarpık bir biçimini yaşıyor. İnsanların işini daha iyi yapmasına ve değer üretimine katılmasına gerek kalmayan bir paylaşım sistemi yürütülüyor. Her sektörde, birçok kişinin yapabileceği sıradan işlerle dönüyor piyasalar.

Bu altyapı koşulları, belirli bir insan tipini teşvik ediyor. Çalışarak, öğrenerek ve hak ederek ilerlemek yerine; kestirme yollar, torpil, fırsatçılık meşrulaşıyor. Vurgun niteliğinde ani ve yüksek kazançlar hayal ediliyor. Bahis, bu düzenin simgesel faaliyetlerinden biri haline geliyor: Emeksiz kazanç arzusunun kitleselleşmiş biçimi.

Böyle bir hayat sürerken, kendilerine itiraf edemese de birçok kişi, insani değerlerinin zayıfladığını hisseder. Peşinde koştukları hedeflerin sıradanlığı ve bu şekilde yaşamanın anlamsızlığı, “varolmanın dayanılmaz hafifliği” duygusunu yaratır. Sürekli güvence peşinde koşarken, bir yandan da belirsizlikler içeren heyecanlı bir yaşam özlemi duyarlar. Dostoyevski’den beri bildiğimiz, o “kumarbaz” kişilik özellikleri için çok uygun koşullar yerleşik hale geldi.

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE YANLIŞ HAYAT

Kültür sanat çalışmaları da elbette, toplumsal değerleri belirleyen aynı koşulların etkisiyle gerçekleşiyor. Sosyal medyada sevdiği kitaptan “Beni alıp başka dünyalara götürdü.” diye söz ediyor insanlar. “Bitmesini istemedim, elimden bırakamadım.” Kuşkusuz, bu yorumlar, iyi edebiyatın okurda yaratması gereken en öncelikli karşılıklardır. Ne var ki, sözü edilen kitabın adını değiştirerek, beğenilen her kitap için bunlardan ibaret yorum yazmak, hayattan kopuk bir edebiyat beğenisinin yaygınlaştığını gösteriyor. Hayatta neye karşılık geldi, neyi sorgulattı, daha önce farkında olunmayan hangi gerçekliği hissettirdi? Bunlar iyi edebiyatın ölçütü değilmiş gibi bir “kültür endüstrisi” gelişiyor, onlarca yıldır.

Adorno’nun dediği gibi, yanlış bir hayat doğru yaşanamaz. Kültür endüstrisi, bireylere basit tatminler sunarak onları düzene uyumlu hale getirir. Eğlendirirken pasifleştirir, oyalarken sorgulama yeteneğini köreltir. Ne yaşadığını anlamak değil, istemediği bir hayata devam etmek için kısa molalarla, hobilerle enerji toplama işlevini yerine getirir. Yeraltı konularının, günlük hayatta rastlanmayan kişiliklerin, fantastik temaların övgüsü yapılır.

Toplumda bahis oyunlarının, uyuşturucuya yönelmenin ve ünlü olma tutkusunun yaygınlaşmasıyla popüler kültürün hayattan kopuk konulara yönelmesi, aynı altyapının birer üstyapı biçimi olarak ortaya çıkıyor. Edebiyatı sadece dil ve anlatım meselesi gibi yansıtmak da bunun bir sonucu.

KÜLTÜR YOLUYLA DİRENİŞ

Neyse ki edebiyat yalnızca toplumsal koşulların pasif bir yansıması değildir. Hayata müdahale ederek toplumu dönüştüren bir etken olarak da işlev görür. Çünkü hayata dair hikâyeler anlatmak, egemen değerleri görünür kılarak sorgulatabilir. Elbette okura kendini de sorgulatabilir.

Aslında gündelik koşuşturma içindeki insandan en entelektüel, en devrimci kişiliklere kadar, herkes için bir ölçüde geçerlidir bu gerçek. İnsan, varoluşunu belirleyen koşulların farkına vardığı, anladığı ölçüde, onların etkisini aşabilir. Zaten her türlü sorunun çözümü de o sorunu yaratan koşulların içinde bulunmaz mı?

Yunus’tan Nazım’a, Pir Sultan’dan Livaneli’ye uzanan bir sanat hattımız var bizim. Sanatı hayatın dışına değil, merkezine yerleştiririz. Estetikle etiği, bireysel duyarlıkla kolektif sorumluluğu birlikte düşünürüz. Biliyoruz, yaşadığımız dönemin koşulları, değerlerimizin öyle simgeleşen yeni isimlerinin ortaya çıkmasına uygun değil. Ama tarihte hiç olmadığı kadar çok sayıda yazarda, yüz binlerce okurda, bu sanat hattımız ilerlemeye devam ediyor. Nazım’ın sözünü ettiği, insan elinin mağara duvarına ilk bizonu çizdiği günden beri akan o ulu ırmak, her zamankinden gür, her zamankinden canlı. Çoğunluk değiliz elbette, zaten hiçbir zaman değildik.

21’inci yüzyılın okurları ve yazarları olarak, çağımızın hakkını vermek için, ona uyum sağlamak değil, direnmek gerektiğini biliyoruz. Geçmişe de öykünmeden, gelişen koşulların gelişen edebiyatına sarılarak. Daha güzel bir dünya mücadelemiz elbette devam ediyor. Biliyoruz, muhtaç olduğumuz kudret, düşüncelerimizin doğruluğuna ve güzelliğine duyduğumuz inançtadır.