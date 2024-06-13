Yumuşak demokrasi dönemi!

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 Haziran 2024 Salı günü CHP Genel Merkezini ziyaret ederek Ana Muhalefet Partisi lideri Özgür Özel ile görüştü.

Tam 18 yıl sonra bu işi yaptı!

Demek ki ülkenin en tepesindeki kişi 2006’dan bu yana muhalefeti hiç umursamamış!

Özgür Özel ülkeyi 22 yıldır yöneten kişiye, yönettiği ülkenin bazı gerçeklerini anlatmış:

*Gezi tutukluları hukuksuz şekilde içerde tutuluyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmasını istiyoruz!

(Acaba şöyle söylemiş olabilir mi? Gezi Parkında toplanarak hükümet mi devrilir? Saçma sapan bir iddia bu. Gezi Parkı İstanbul’da sizin başında bulunduğunuz hükümet Ankara’da… Arada 450 kilometre mesafe var. Herkesin bildiği gibi TBMM Ankara’da… Bakanlıklar Ankara’da. Gezi Parkında protestoculara karşı sizinkiler polislerin eline kitaplar verip okur gibi yaptırdınız. Darbeye karşı güvenlik güçleri kitap mı okur?)

Erdoğan, halkın diliyle konuşmayı sevdiğini söylüyor ya, bu şekilde anlatmak acaba daha mı etkili olur?

*Özgür Özel Hakkari Belediyesine kayyum atanmış olmasının da yanlış, haksız ve adaletsiz olduğunu söylemiş.

(Bakın siz Reisicumhursunuz! Yani Cumhurun Reisisiniz. Eğer cumhur olmazsa sadece “reislik” yanlış anlamalara neden olabilir! Belediye seçimleri Anayasa ve seçim yasalarına göre yapıldı. İnsanlar bu güvencelere inanarak sandıklara gittiler. Oy verdiler. Beğendikleri adayı seçtiler. Siz değişik –seçim- zamanlarında hep “benim Kürt kardeşim” diye sesleniyorsunuz ya… Sizin ta belediye başkanlığınız zamanından beri sağ kolunuz olan Binali Bey sizi bile sollayıp Diyarbakır’da “burası Kürtlerin yaşadığı yer, Kürdistan” falan diyordu hani… İşte Hakkari’de o Kürt kardeşleriniz oy kullandılar. Sizin adayınızı değil kendi adaylarını seçtiler. Saygı duymanız lazım değil mi? Eğer böyle yapmazsanız Kürtler kendilerini “ikinci sınıf” hissedebilirler. Ülkemizin huzura ihtiyacı var. Biz siyasetçilerin görevi huzuru temin etmektir, huzur bozmak değil!.. Hakkari’nin de huzur hakkı var değil mi? Üstelik onlarınki kamu kuruluşlarına çöreklenmiş olanlar gibi masraflı değil. Seçim sonuçlarına saygı göstermek bedava!)

*Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’li ekonomi kadroları adaletli bir vergi sistemi oluşturulmak için bir araya gelebilmeli de demiş.

(Gerçi bu konunun CHP için tehlikeli tarafları yok değil. Mehmet Şimşek’in orta vadeli planında ücretli ve maaşlıları su bile “israf” olarak görülüyor ya… Birkaç ay sonra “CHP ile görüştük her şeyi berbat ettiler” teziyle sahneye çıkılması kuvvetle muhtemel olabilir.)

Her neyse… Çıkmayan can da umut (burada dar gelirliler kastediliyor) bitmeyen iktidarda simit vardır derler. İlerde bu yıllar elbette kendi adıyla anılacak:

-Yumuşak demokrasi dönemi!