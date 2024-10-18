Yuntdağı Yöresel Ürünler Pazarı hizmete açıldı

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda üreticilerin yetiştirdiği, el emeğiyle yaptıkları ürünleri satışa sunabileceği Yöresel Ürünler Pazarı’nı hizmete kazandırdı.

Ortaköy Mesire Alanı’nda kurulan Yuntdağı Yöresel Ürünler Pazarı’nda gıdadan el emeği ürünlere kadar her türlü ürün yer aldı. Açılışta 110 üretici pazar tezgâhı açtı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise bölgeyi geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Balaban açılışta yaptığı konuşmada, “Yuntdağı’na özel önem veriyoruz. Bu altı aylık dönemde Yuntdağı’nda güzel hizmetler başlattık. İlk kez Yundağı’nda yaz spor okulları açtık. Onlarca öğrenciyi yüzme sporuyla tanıştırdık. Müziği, tiyatroyu köylerimize götürdük. Burada halkçı belediyeciliğin gereği olarak üretici ile tüketiciyi buluşturacağız. ÇKS belgesi olan gerçek üreticilerimiz ürününü burada satacak. Halkçı belediyeciliğin en önemli görevlerinden biri bu. Bu bölgede yaşayan köylü yurttaşlarımız kendi emekleri ile ürettikleri organik ürünleri buradaki pazara getirerek binlerce tüketiciyle buluşturdu. Halkçı belediyecilik yapmaya devam edeceğiz. Bu Türkiye’de örnek modellerden biri olacak. Üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Başkan Balaban, herkesi hafta sonları burada tezgâh açacak üreticilere destek vermeye çağırdı.