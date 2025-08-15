Yuntdağı Yöresel Ürünler Pazarı kuruldu

BirGün EGE

Üreticilerini her zaman destekleyen çalışmalara imza atan Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda üreticilerin yetiştirdiği, el emeğiyle yaptığı ürünleri satışa sunabileceği Yöresel Ürünler Pazarı’nı bu yıl da hizmete açtı.

Ortaköy Mesire Alanı’nda kurulan Yuntdağı Yöresel Ürünler Pazarı’nda gıdadan el emeği ürünlere kadar her türlü ürün yer aldı. Çok sayıda üreticinin tezgâh açtığı pazarı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da ziyaret ederek, üreticilere bol kazançlar diledi.

Başkan Balaban’a Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, ilgili birim müdürleri eşlik etti. Üretici pazarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da halkın ve üreticilerin hizmetinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Balaban burada yaptığı konuşmada, “Biz her zaman üreticiden halka aracısız bir sistemi düşünüyoruz. Bu anlamda da Yuntdağı Yöresel Ürünler Pazarı herkese hitap ediyor. Başkan Yardımcım Hakan Gürtunca başta olmak üzere pazarın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada esnaflık yapıp, ürettikleri ürünleri satan tüm üreticilerimizin yüreklerine sağlık’’ dedi.