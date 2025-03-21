Yunusemre Outlet Çarşısı açıldı

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi, 100. Yıl Meydanı’nda ünlü markaların birbirinden özel fırsatlarla yer aldığı Outlet Çarşısı’nı açtı. Açılışa Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Emine Özge Arslan ve Hakan Gürtunca katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Gürtunca, “Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın yönlendirmesiyle Manisalıların hizmetinde yiz” dedi. Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu da “Tanınmış firmaları Manisamıza getiren Hakan Gürtunca ve ekibine teşekkür ederim” dedi. Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ise “Yunusemreli vatandaşlarımızı Ramazan çadırımızın içerisindeki dünyaca ünlü markaların ürünlerinin yer aldığı alana alışverişlerini yapmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu. Çarşı 6 Nisan’a kadar açık.