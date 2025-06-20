Yunusemre’de engelli bireylere destek sürüyor

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi,, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli yurttaşlara desteğini sürdürüyor. Akgedik Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Gülşen Köroğlu’na hasta yatağı, 70 yaşındaki Mevliye Doğan’a ise tekerlekli sandalye desteği verildi. 4 yıl önce geçirdiği felç sonrası yatağa bağımlı hale gelen Gülşen Köroğlu için hasta yatağı temin edildi.

7 ay önce geçirdiği felç sonucu belden aşağısı tutmayan Mevliye Doğan için de oğlu Veysel Doğan tarafından tekerlekli sandalye başvurusu yapıldı. Bir hayırseverin desteğiyle temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ve Emine Özge Arslan tarafından aileye teslim edildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve birçok alanda onların yanında olmak, önceliklerimiz arasında. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine eşit ve adil hizmet sunuyoruz. İmkânlarımız ölçüsünde Yunusemre’de yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.