Yunusemre’de engelsiz eğitim için yeni bir açılış

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı açılışı coşkuyla gerçekleştirildi. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu güzel çocuklara ne yapsak azdır. Engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak en önemli görevlerimizden biri. Onların eğitimine, sosyal hayata katılımına, mutlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamak bizler için büyük bir onur. Engelsiz bir Yunusemre için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ise merkezin 7 yıldır sürdürülebilir hale gelmesi için yoğun emek verildiğini ifade ederek, "Başta Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurum olarak engelli bireylerimizin her zaman yanındayız ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için desteğe hazırız" dedi.