Yunusemre’de gençler Gençlik Kafe’yi sevdi

Yunusemre Belediyesi Uncubozköy Mahallesi’nde hizmet veren Yunus Park 8 Ocak itibarıyla Gençlik Kafe’ye dönüştürüldü.

Kafe, çayın ve suyun 5 TL, kahvenin 10 TL, tostun ise 25 TL olmasıyla gençlerin bütçesine hitap ediyor.

Kafe, doğayla iç içe konumu ve manzarasıyla beğeni topluyor. İlgi gören kafe, yeni formatıyla ilçedeki gençler için önemli bir sosyal alan oldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Gençlerimizin ekonomik koşullarını ve sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Gençlik Kafe’yi açtık. Burada gençlerimiz ders çalışabilecek, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecek ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam bulacak. Bizler Yunusemre Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onlar için sosyal ve kültürel projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.