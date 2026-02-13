Yunusemre’de kadının emeği değerleniyor

BirGün/EGE

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Konseyi işbirliği ile Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda Kadın El Emeği Pazarı kuruldu. Her hafta salı günleri Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı 1. katta yer bulan Kadın El Emeği Pazarı, bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü konseptiyle kuruldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban ile Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, pazarı ziyaret ederek üretici kadınlarla buluştu. Ziyarette Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel ile Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Burçin Umut Doğru da yer aldı.

Pazar ziyaretinde yaptığı konuşmada sevginin paylaştıkça çoğaldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Arslan, “14 Şubat sadece çiftlerin birbirine sevgisi değil, insanların birbirine, doğaya ve hayvanlara olan sevgisini yansıtan bir sevgi günüdür. Biz de belediyemizin Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri ile Kent Konseyimizin birlikte düzenlediği Kadın El Emeği Pazarı’nda 14 Şubat Sevgililer Günü konseptiyle hazırlanan tezgâhları ziyaret ettik. El emeği ürünlerimizi inceledik. Tüm hemşehrilerimizi sevdiklerini mutlu etmek adına ufak da olsa hediye almak üzere Kadın El Emeği Pazarı’mıza bekliyoruz” dedi.