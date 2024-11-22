Yunusemre’de kadınlar el emeği ürün üretiyor

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi, faaliyete geçirdiği kadın dayanışma ve eğitim merkezlerinde kadınların kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlıyor. Yenimahalle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde dikiş kursu gören kursiyerler, haftanın 5 günü düzenlenen kursta el emeği göz nuru eserler üretiyor.

Dikiş Öğretmeni Şule Saltık, “25 kursiyerimiz ile eğitimlerimize başladık. Haftanın 5 günü düzenlenen dikiş kursumuzda kursiyerlerimiz kalıp çıkarmayı, kıyafet kesmeyi, ölçü almayı, kıyafet dikmeyi öğreniyor. Kursumuzda öğrencilerimiz hem sosyalleşiyor hem de üretip dikiş yaptıkları için çok mutlu oluyor” dedi.

Toplumun temel taşı olan kadının mutluluğuna büyük önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kadın dayanışma ve eğitim merkezleri ile mutlu bir Yunusemre için önemli bir adım attıklarını söyledi. Başkan Balaban, “Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezlerimiz ile mutlu bir kent için çalışıyoruz. Merkezlerimizde eğitim gören kadınlarımız sosyalleşerek öğreniyor. Hem mesleklerinin inceliklerini öğreniyorlar hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar” dedi.