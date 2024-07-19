Yunusemre’de meyve bahçesinde hasat vakti

BirGün EGE

Yuntdağıköseler Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik alanda kurduğu meyve bahçesi ile bölge meyveciliğine öncülük eden Yunusemre Belediyesi, meyve bahçesinde ağaçlardan ürün elde ediyor. Vatandaşlar buradan aşılama yapmak için örnekler alıp kendi üretiminde kullanabiliyor.

Ürün çeşitliliğini artırmak ve meyveciliği geliştirmek amacıyla bölgeye örnek bahçe oluşturduklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yuntdağıköseler Mahallesi’ndeki örnek kapama bahçe çalışması devam ediyor. Belediye ekiplerimiz bahçede bakım ve onarım çalışması yapıyor. Buradan üreticilerimiz her zaman gelip örnek alabilir. Örnek alınan kalem ile kendi üretimini yapabilir” dedi.