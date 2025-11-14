Yunusemre’de olası depremler için tatbikat

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi personeli, 6,8 büyüklüğündeki deprem senaryosunda neler yapılması gerektiğini uygulamalı öğrendi. Olası bir deprem anında can ve mal kaybını en aza indirmek, personelin afet anında doğru davranış biçimlerini uygulayabilmesini sağlamak amacıyla Yunusemre Belediyesi kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Sarsıntının ardından elektrik, doğalgaz ve su sistemleri otomatik devre dışı bırakıldı. Sarsıntı bittiğinde bina tahliye planı devreye girdi. Tahliye başarıyla tamamlanırken, personel toplanma alanında bir araya geldi.

Yapılan sayımda, personelin eksik olduğu tespit edilerek durum Olay Yönetim Ekibi’ne bildirildi. Aynı anda -2. katta küçük çaplı bir yangın fark edildi. Belediye içi telsiz sisteminden acil durum anonsu yapıldı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Tatbikatın ikinci aşamasında, Muradiye Mahallesi’nde bina yıkımı ihbarı üzerine YUKUT ekibi hızla olay yerine yönlendirildi. AFAD ve Büyükşehir İtfaiyesi ile koordineli yürütülen çalışmada ekipler bir yurttaşa ulaştı. UMKE sağlık kontrolünü yaptıktan sonra kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Enkazda başka kimse bulunmadığı tespit edildi.