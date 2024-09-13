Yunusemre’de parklara bakım onarım çalışması

BİRGÜN EGE

Yunusemre Belediyesi, yurttaşların sorunlarının çözümü için yoğun çaba gösteriyor.

Amaçlarının vatandaşların mutluluğu ve refahı olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, halkın sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Balaban şu bilgileri verdi:

“Ülkemizin aydınlık geleceği çocuklarımızın kullandığı parklarımız ve oyun gruplarımızda bakım onarım çalışması başlattık. Bütün çalışmalarda önceliğimiz halkımızın yüzünde tebessüm olabilmek. Çalışmalar neticesinde Ayn-ı Ali Mahallemizdeki yavrularımız daha konforlu bir parkta doyasıya eğlenebilecek. Park ve bahçelerimizdeki bakım ve onarım çalışmaları belirli program çerçevesinde devam edecek. Emeği ile Yunusemre’yi daha güzel bir ilçe yapmak için yoğun çaba gösteren bütün çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum.”