Yunusemre’de ücretsiz fizyoterapi hizmeti

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi halkın sağlığı için de yoğun çaba gösteriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın vaatlerinden olan ücretsiz fizyoterapi hizmeti de hayata geçti. Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen ücretsiz fizyoterapi hizmetiyle Fizik Tedavi Uzman Hekimi tarafından fizik tedavi görebilir ibareli raporu olan yurttaşların hayat kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Halkın hayatına katkı sunacaklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Bir sözümüzü daha yerine getirdik. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz fizyoterapi hizmetimiz ücretsiz olarak ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hizmetinde. Diğer pek çok hizmetimizde olduğu gibi fizyoterapi hizmetimizle de halkımızın hayatına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Halkımız ne kadar mutluysa biz de o kadar mutluyuz” dedi.

Engelli ve yaşlı bireylerin öncelikli olduğu bu hizmete başvurmak isteyenlerin Fizik Tedavi Uzman Hekimi tarafından fizik tedavi görebilir ibareli raporu bulunması gerekiyor. Fizyoterapi hizmeti için bilgi almak isteyenler 444 62 09 numaralı çağrı merkezinden ya da Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilir.