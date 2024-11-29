Yunusemre’den kadın destek hattı protokolü

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği el ele vererek şiddete maruz kalan kadın ve çocuklar için destek hattı oluşturuyor. İmzalanan protokol kapsamında şiddet mağduru kadın ve çocuklara, doğru kurumlara yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti sunulacak.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kadına yönelik şiddete karşı Kadın Destek Hattı ile harekete geçtiklerini belirtti.

Başkan Balaban, “Artık sözden eyleme geçiyoruz. Kadın Destek Hattı ile onlarla omuz omuza mücadele vereceğiz. Bize düşen görev bu cinayetleri, şiddeti, psikolojik şiddeti, işbirliği ile önleyebildiğimiz kadarıyla önlemektir. Belediye olarak derneğimizin emrinde elimizden geleni yapacağız” dedi.

Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Semiha Hasgör de, “Yunusemre Belediyesi ile önemli bir adım atıyoruz. Bu hatta başvuran kadınların hem haklarını hem de hangi kamu kurumlarına başvurmaları gerektiğini öğrenmelerini sağlayacağız. Hem de bu hatta gelen çağrılar ilerleyen süreç için bize veri tabanı sağlayacak. O veri tabanına göre hangi önlemlerin alınması gerektiği ortaya çıkacak” dedi.

Verilecek hizmet aralık ayının 2. haftasında faaliyete başlayacak. Yunusemre Kadın Destek Hattı Proje Yönetim Ekibi Semiha Hasgör, Çiğdem Gültekin, Yadigar Şahin, Gamze Aksoy ve İdil Altun’dan oluşuyor.