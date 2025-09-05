Yunusemre’ye Emekliler Parkı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık olağan basın toplantısında, belediyenin yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Başkan Balaban, “Bu ay 4 kreşi halkımızın hizmetine sunacağız. Kreşler kadın kardeşlerimizin özgürleşmesine katkıda bulunuyor. Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Uncubozköy ve Muradiye’de belediye kreşlerini ekonomik fiyatlarla ailelerin hizmetine kazandıracağız” dedi.

Laleli Mahallesi’nde ‘Saklı Bahçe’ olarak bilinen belediyeye ait yerin ‘Publika’ ismi ile açılışını yaptıklarını belirten Başkan Balaban, “Bu tür yerleri şahıslara vermedik, belediye olarak kendimiz işletiyoruz. Orasının aylık kirası 30 bin liraydı. Orada, insanların şehrin ortasında nefes alacağı bir yer açtık. Hatta orasının ismine ‘Nefes Kafe’ de diyebiliriz. Çünkü orası şehrin ortasında vaha gibi bir yer” dedi.

Mesir Tabiat Parkı olan yerde Emekliler Parkı açacaklarını belirten Başkan Balaban, “Mesir Tabiat Parkı vardı. Vatandaşlarımız alkollü içecek getirip yemeğini yiyebiliyordu. Bu konuda Milli Parklar ile anlaşamadık. Orayı Emekliler Parkı yapıyoruz. Otobüs seferleri koyacağız. Tepe bir yer. Çay ve su 5 lira, kahve 10 lira olacak, tost 25 lira olacak. Emekliler orada okeyini de, tavlasını da oynayacak. 2 ay içerisinde hayata geçireceğiz. Orası Emekliler Cenneti olacak” dedi.

Hayvan Barınağında 20 padoğu işler hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Balaban, “16 ilçenin merkezi kadar bizim Yunusemre Belediyemizin canlı yaşam merkezinde böyle bir güzelliği yaratacağız. 755 olan hayvan sayısı 3 bine çıkacak. Sorun çözülecek. Kısırlaştırmalarımızı da yapıyoruz. 3 veteriner hekimimiz var. 4 veteriner hekim yardımcımız ve 50’den fazla da şube müdürlüğümüzde personelimiz var. 4 toplama aracımızla Büyükşehir’in de büyük katkılarıyla bu sorunu kısmen çözeceğiz.