Yurt bağımsızlığını yine sol savunuyor

BirGün EGE

İsrail’e yardım etmek üzere yola çıkan Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait USS Wasp savaş gemisi, 1 Eylül’de İzmir Limanı’na demirledi. Milli Savunma Bakanlığı, geminin 1-5 Eylül arasında limanı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bu ziyaret, sol ve sosyalist partilerin tepkisine neden oldu. SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) tarafından düzenlenen protestolar, İzmir halkından ve Türkiye’nin dört bir yanındaki yurttaşlardan büyük destek aldı. Düzen muhalefeti ve iktidar ise bu süreçte sessiz kalmayı tercih etti.

EMPERYALİSTLERE YER YOK

Sol ve sosyalist partiler, ülkenin bağımsızlık sembolü kentlerinden İzmir’de, ABD’ye ait bir savaş gemisinin ağırlanmasına sert tepki gösterdi. SOL Parti’den yapılan açıklamada, “AKP iktidarı ve gericiler, Filistin meselesini bir din savaşına çevirerek meşruiyetini kaybetmesine neden olurken, İsrail ile her türlü ticarete devam ediyor. Amerikan donanmasını ülkemizde, hem de bağımsızlık sembolü olmuş şehrimizde ağırlıyorlar. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi ABD’ye, NATO’ya, emperyalist ülke ve oluşumlara teslim etmeyeceğiz. Filistin halkıyla gerçekten dayanışan, onlar için mücadele eden Denizler Mahirler var” denildi. SOL Parti’nin eylemi sırasında Starbucks’ta oturanlar Filistin eyleminden tedirgin olunca SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce, şu ifadeleri kullandı: “Biz bugün burada İzmir Limanı’na yanaşmış Amerikan donanmasının savaş gemisini protesto etmek için toplandık. Filistin halkıyla dayanışmak için bir yürüyüş düzenliyoruz. Tedirgin olmanıza gerek yok. Biz yobaz, bağnaz insanlar gibi kahvesini içenlere bir şey yapacak değiliz. Bizim derdimiz orada. Çünkü Amerikan savaş gemisi orada. Hani neredeler? Neden kimse Amerikan savaş gemisini protesto etmiyor? Hani Filistin davasının yanındaydılar? ABD savaş gemisinin İzmir’de ne işi var? Tam da 9 Eylül, bu ülkenin bağımsızlığının simgesine yaklaşırken ABD savaş gemisinin İzmir’de ne işi var?”

TKP, EMEP ve TİP’in açıklamaları da benzer bir çizgideydi ve hükümeti, emperyalizmin işbirlikçisi olmakla suçladılar. Yapılan açıklamalarda, 6. Filo’ya karşı gerçekleşen tarihi eylemler hatırlatıldı.

İKTİDAR VE DÜZEN SESSİZ

İktidar ve düzen muhalefetinden hiçbir ses çıkmazken, sol ve sosyalist partiler protestolarını sürdürdü. Eylemlerde, “Bu ülkeyi emperyalistlerin temsilcisi hükümetlere, yerli işbirlikçilerine, BOP’un Eşbaşkanı olmakla övünenlere bırakmayacağız” sloganları atıldı.

İzmir sokaklarında yankılanan bu ses, Türkiye’nin dört bir yanında yankı buldu ve sosyal medyada geniş bir destek gördü. Halkın bu süreçte en çok dile getirdiği nokta, Türkiye’nin emperyalist güçlere karşı bağımsızlık mücadelesini devam ettirmesi gerektiği oldu. Sol ve sosyalist partiler, hükümeti ve düzen muhalefetini, ikiyüzlülük ve ABD’nin bölgedeki varlığını destekleyen politikalar sebebiyle eleştirirken, eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.