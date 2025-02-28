Yurttaş ekmeğinden bile tasarruf ediyor

İlayda SORKU

Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı, (BAYETAV) tarafından hazırlanan İzmir Barometresi Kış Raporu, kentteki sosyo-ekonomik durumu mercek altına aldı. 27 Ocak - 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen telefon destekli anket araştırması ile 608 kişiye ulaşılan araştırma ile İzmir’de yoksulluğun farklı gruplar tarafından nasıl algılanıp yaşandığı anlaşılmaya çalışıldı.

Katılımcıların yüzde 78,7’si en az bir temel ihtiyacından tasarruf etmek zorunda kalıyor.

Raporda, İzmirlilerin yüzde 55’inin, önümüzdeki beş yıl içinde ekonomik durumlarının daha da kötüleşeceğini düşündüğü görüldü. Artan enflasyon ve kira fiyatları, hane bütçelerini zorladı. Kiracıların yüzde 45’i, aylık 10 bin lira ile 17 bin lira arasında kira ödüyor. Rapora göre bu durum, özellikle düşük ve orta gelir grupları için barınma krizini daha da derinleştirdi.

BESLENMEK LÜKS

Her 10 kişiden 8’i, tükettikleri gıdaların sağlıklı ve güvenilir olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 23’ü, son üç ay içinde gıdaya düzenli olarak erişemediğini ifade etti. Kadınlar, yaşlılar ve düşük gelirli kesimler arasında bu oran daha da yüksek çıktı.

Kadınlar, yoksulluk nedeniyle sosyal hayata daha az katılabildi ve ekonomik sıkıntıları daha yoğun hissetti. Özellikle çocuk sahibi kadınlar, temel gıda ve eğitim harcamalarını karşılamakta zorlandıklarını ifade etti. Gençler ise iş bulma konusunda büyük sorunlar yaşadı. İşsizlik oranı, 18-29 yaş arasındaki katılımcılar arasında diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek çıktı.

Katılımcıların yüzde 70’i, yoksulluğun sebebinin başarısız devlet politikalarından ve toplumdaki adaletsizliklerden kaynaklı olduğunu söyledi. Sosyal yardımlara olan ihtiyaç arttı, dayanışma ağları ise zayıfladı.

İzmirlilerin kamusal alanlarda kendini güvende hissedip hissetmediği sorusuna ise “Güvende hissediyorum” diyen katılımcılar kadınlarda yüzde 35 oranındayken erkeklerde yüzde 44,6 oranında seyretti. Ayrıca, devlet okullarının niteliği ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda da ciddi memnuniyetsizlikler olduğu raporda vurgulandı.

18-29 yaş grubundaki katılımcıların büyük çoğunluğu, İzmir’in iş olanakları açısından yetersiz olduğunu düşündü. İşsizlik, özellikle eğitim düzeyi düşük bireyler arasında daha fazla hissedildi.

Katılımcıların yüzde 10’u geçimlerini sürdürebilmek için ekonomik destek aldıklarını belirtti. Ancak bu desteklerin büyük bölümü kamu kurumlarından ziyade aile ve yakın çevreden geldi. Kamu desteklerinin yetersiz kaldığını düşünenlerin oranı oldukça yüksek çıktı. Yoksulluk karşısında ilk önce kamu desteklerine başvurmayı düşünenlerin oranı yüzde 35’te kalırken enformel dayanışmaya başvuracaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 40’ı aştı.