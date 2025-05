Yurttaş yastık altını bozduruyor

Halil ERTUNÇ

Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşın cebini daha da zorlamaya başladı. Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 200 liraya, çeyrek altın ise 6 bin 900 liraya kadar çıktı. Bu artış, evlenmeyi planlayan çiftleri ve düğün hazırlığı yapan aileleri zor durumda bırakıyor. Özellikle yaz aylarında artan düğün organizasyonlarıyla birlikte geleneksel olarak takı olarak tercih edilen altın, artık birçok kişi için ulaşılması güç bir yatırım aracı haline geldi.

Kuyumcular, fiyatların yükselmesi nedeniyle hem satışların azaldığını hem de yurttaşların daha küçük ve uygun fiyatlı alternatiflere yöneldiğini belirtti.

Düğün sezonunun açılmasıyla altına olan ilgi artsa da alım gücü düşen vatandaşlar çeyrek yerine gram altın veya daha düşük gramajlı takılara yöneliyor.

Bazı vatandaşların ise bütçelerini aşmamak için sadece sembolik takılarla yetindiğini ifade eden Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan İlhan Zorer, “Satışımız çok düştü. Düğün sezonu kapıda ama hareketlilik yok. Eskiden Kemeraltı tıklım tıklım olurdu ve çarşıya gelen herkes mutlaka alışveriş yapardı. Şimdi geliyorlar, bakıyorlar, almadan gidiyorlar. Çeyrek satışımız çok düştü. Hatta çeyrek altın satışımız yok artık. Gram alan da belli başlı artık o da eskisi kadar değil” dedi.

BÜYÜK DURGUNLUK VAR

Uzun yıllardır Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Duygu Aydınel, “Dükkânda sinek avlıyoruz. Kış aylarında bu durgunluk normal ama yaz aylarına giriyoruz. Şimdi böyleyse sonrası için çok ümitli bir şey diyemiyorum. İnsanların maaşları belli, emekli maaş ortada. Kime ne diyebiliriz ki? Normalde yatırım yapmak için gelen çok kişi alıyordu şimdi ise altınlarını bozduran çok kişi var. Belirli aralıklarla değil artık sürekli altın bozduruyorlar. Altın fiyatları her geçen gün artıyor ama halkımız zor durumda ve mecburen yastık altındakileri bozdurarak geçiniyorlar artık” diye konuştu.

DÜĞÜN YAPMAK ZOR

Düğün hazırlığında olan çiftler ise altın fiyatlarındaki artış nedeniyle ciddi maddi yük altına girdi. Birçok kişi, takı masraflarını karşılayabilmek için borçlanmak zorunda kaldığını dile getirdi. Düğün alışverişi için Kemeraltı Çarşısı’na gelen Ahmet Karaduman, “Çocuğum evlenecek diye 100 kilometrelik yoldan geliyoruz. En ucuzunu bulup alacağız tüm eşyaların ama altın konusunda kötü durumdayız. Beyaz eşya ayrı dert, evi ayrı dert, bir de altın almamız lazım. Emekli maaşıyla çok zor. Hem geçinmek zor hem düğün yapmak zor. Düğünlere bile gidemiyoruz artık takı takacağız diye. Mecburen çok yakınlarımıza gram altın takıyoruz ama eskiden çeyrek de takıyorduk yarım da. Şimdi mümkün değil” şeklinde konuştu.

Emekli maaşıyla zor geçindiğini belirten Fatma Soylutürk de, “Babam fabrika işçisiydi 5 çocuk okuttu. Tüm kardeşlerim ve ben okuduk ama şu an bu şartlarda bir fabrika işçisi mümkün değil tek başına bir evi geçindiremez. Altın almak artık yalan oldu. Yatırım bile yapamıyoruz. Türk parası bile biriktiremiyoruz. Düğünlere giderken de mecburen 200 lira takıyoruz. Çok yüksek miktarda taksak bu sefer biz ayı zor geçiriyoruz. Bu düzen nereye kadar böyle gidecek bilemem ama her geçen gün altın fiyatları yükselirken yaşamak çok zor. Eve et, tavuk alamıyoruz altın aklımıza bile gelmiyor o yüzden. Önce emekli maaşıyla geçinelim sonrasına bakarız. Biz 14-15 binle geçiniriz ama gençler nasıl asgari ücrete onay veriyor anlayamıyorum” ifadelerini kullandı.