Yurttaşın kötü gün dostu: Kent Lokantası

BirGün EGE

Buca Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kent Lokantası, ekonomik krizin yaşandığı şu günlerde vatandaşın kötü gün dostu oldu. Kent Lokantası’ndan geçen nisan ayından bugüne 125 bin kişi faydalandı. Gediz Ek Hizmet Binası’ndaki Kent Lokantası’ndan ise 36 bin 750 kişi faydalanırken Tınaztepe Tarık Akan Gençlik Merkezi içerisinde yer alan üçüncü Kent Lokantası’nın hazırlıkları da bitmek üzere.

4 çeşit yemeğin 50 liradan satıldığı doyurucu menülerden ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz yararlanması için hayata geçirilen Askıda Yemek uygulaması da hayırseverlerden ilgi gördü. 16 bin 908 yemek bağışı alınırken uygulamadan 14 bin 719 kişi faydalandı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Hizmet rakamlarımız bu çalışmamızın ne denli büyük karşılığı olduğunu gösterdi. Bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağımıza eminim. Üçüncüsünü hizmete açacağız. Vatandaşlarımıza olan desteğimizi her koşulda sürdüreceğiz” dedi.