Yurttaşlara ücretsiz sağlık hizmeti

BirGün EGE

Ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı klinikler, binlerce kişinin sağlık sorunlarına çözüm buluyor. Sağlık hizmetlerini polikliniklerin dışına taşıyan sağlık ekipleri, yaşlı veya yatağa bağımlı hastaları evlerinde muayene ediyor ve sağlık kuruluşlarına yönlendirmeleri yapıyor.

Ücretsiz sağlık hizmetleriyle takdir toplayan Bayraklı Belediyesi, sağlık evleri ve kliniklerdeki muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ve açlık kan şekeri ölçme gibi hizmetlerinin yanı sıra diş polikliniklerinde de diş muayenesi, dolgu, diş temizliği ve diş çekimi gibi hizmetleri de sunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde 3 doktor, 7 diş hekimi, 4 hemşire, 2 paramedik, 2 acil tıp teknisyeni, 1 sağlık memuru ve 4 sağlık teknikeri çalışıyor.

Ücretsiz hizmetleri konusunda vatandaşların yanında olduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Evde bakım ve hasta nakil hizmetleriyle sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Sağlık evleri ve kliniklerimizde muayene, tedavi, enjeksiyon, pansuman ve diş tedavisinde her biri alanında uzman kadromuzla çalışıyoruz Vatandaşlarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için değerli, daha yaşanılabilir bir Bayraklı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.