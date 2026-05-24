YZ çağında bilişsel özgürlüğümüzü nasıl ipotek ediyoruz: Düşünmekten vazgeçiyoruz

ChatGPT’ye bir soru sorduğunuzda, aslında sadece cevap aramıyorsunuz; beynin o can sıkıcı, derin ve yorucu düşünme sürecini Uber’a bindirip arka koltuğa uzanıyorsunuz. Buna bilim insanları “bilişsel boşaltma” (cognitive offloading) diyor. Biz buna, pek daha doğru bir isimle, “gelenek haline gelen zihinsel teslimiyet” diyebiliriz.

RAKAMLAR SİZİ RAHATLATMAYACAK

Kaçak bir teselli arayanlar için haber şu: rakamlar güzel değil. SBS, Swiss Business School’dan araştırmacı Michael Gerlich, 2025 yılında 666 katılımcıyla (evet, 666) karma yöntemli kapsamlı bir araştırma yürüttü. Sonuç netti: Yapay zekâ araçlarını sıklıkla kullananların eleştirel düşünme puanları anlamlı ölçüde düşük; üstelik genç katılımcılar yaşlılara kıyasla hem çok daha bağımlı hem de çok daha zayıf puanlar sergiledi.

Yapmacık güllerle örtbas etmeye çalışacağımız istatistiki ayrıntı: araştırma, YZ kullanımı ile eleştirel düşünme arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir korelasyon buldu; bu ilişki de tam da “bilişsel boşaltma” mekanizması üzerinden işliyordu. Yani ne kadar çok YZ kullanırsanız, o kadar az düşünüyor; ne kadar az düşünürsen, o kadar çok YZ kullanmanız gerekiyor. Güzel bir kısır döngü bu; kapitalizm bile bu kadar estetik kötü döngü tasarlayamaz.

Microsoft Research ve Carnegie Mellon Üniversitesi işbirliğiyle 2025’te yayımlanan başka bir çalışmada, 319 bilgi çalışanıyla yapılan anket benzer bulgular ortaya koydu. Lee ve arkadaşları, katılımcıların 936 gerçek iş senaryosunu aktardığı bu çalışmada şunu saptadı: YZ’ye duyulan güven ne kadar yüksekse, kişi o görevde o kadar az eleştirel düşünüyor. Tersine, kişinin kendine güveni yüksekse, YZ’ye rağmen düşünmeye devam ediyor. Kısaca: YZ’yi ne kadar çok güvenilir bulursanız, kendi beyninizi o kadar rafa kaldırıyorsunuz.

BEYİN “KİRAYI” VERMENİN BEDELİ

Bilişsel boşaltma kavramı aslında yeni değil. İnsanlar hesap makinesini bulduğunda dört işlemi yavaş yavaş unuttu; GPS geldiğinde yol bulma becerisi eridi. Ama bu sefer konu bundan daha köklü: Siz ödev yaparken, karar alırken, hatta fikir üretirken zihinsel zahmet gerektiren tüm adımları bir sisteme devrediyorsunuz. Beyin ise kullanılmayan kas gibi çalışıyor: atrofiye uğruyor.

Gerlich’in araştırmasında “bilişsel tembellik” (cognitive laziness) olarak adlandırılan bu durumu biraz daha somutlaştıralım. Denekler YZ’nin ürettiklerini çoğunlukla sorgulamadan kabul ediyor; alternatif bakış açılarını aramaktan kaçınıyor; asıl anlayışa değil, çıktıya ulaşmaya odaklanıyordu. Bunu daha basit bir şekilde ifade edecek olursak: Öğrenmek yerine kopyalama ihtiyacını ortadan kaldırıyorlar.

Peki, öğrenmek neden önemli? Şöyle düşünün: Bir toplumun, kendi başına düşünemeyen bireylerden oluşması ne anlama gelir? Verilen bilgiyi sorgulayamayan, hatayı fark edemeyen, manipüle edildiğini anlayamayan bir topluluk... Demokrasinin, bilimin ve hatta sıradan şükür gostermenin çalışması için minimum düzeyde bir eleştirel düşünme becerisi gerekiyor. O minimum’u eritmekte olduğumuzu gösteriyor bu araştırmalar.

MAALESEF GENÇLER EN ÖNDE

Gerlich’in bulgularında en can sıkıcı detay, genç katılımcılara ait veriler. Gençler YZ’yi en yoğun kullanan kesim; aynı zamanda en düşük eleştirel düşünme puanlarına sahip grup. Yani YZ’yi çocukluğundan itibaren kullanan nesil, bu beceriyi hiç geliştirmeden büyüyor. Sanki yüzme havuzunu kaldırıp çocuklara “yine de yüzebilirsiniz, teknoloji var” demek gibi bir şey bu.

Eğitim düzeyi yine de bir tampon etkisi yaratıyor: Akademik süreçlerde derin düşünme alışkanlığı kazananlar, YZ’nin aşındırma etkisine daha dirençli. Ama bu da pek rahatlatmıyor: Üniversite eğitimi giderek hızlandırılmış, pratik odaklı ve çıktı merkezli hale geliyor. Peki derin düşünme alışkanlığı, kim bunu oluşturacak?

KONFOR SİLAHI OLARAK YZ

Bu tablonun bir de ideolojik boyutu var. YZ araçları, insanlara “karar verdim” hissi verirken aslında kararı kendileri veriyor. Kullanıcı çıktıyı görüyor, onaylıyor ve çıktıya sahipleniyor. Bu süreç bir tür “yetki-onayı verme öz aldatmaca” yaratıyor: Siz düşündüğünüzü sandınız, oysa sadece içerikleme (prompting) yaptınız.

Lee ve arkadaşlarının bulgusuna göre YZ, eleştirel düşünmenin şekli içeriğini dönüştürüyor: Artık insanlar bir şeyi analiz etmek yerine, YZ’nin verdiklerini doğrulama, birleştirme ve yönetme şeklinde “düzenleyici” bir rol üstleniyor. Yani düşünce üreten değil, düşünce seçen bir türe dönüşüyoruz. Biyolojide buna “kontrollü gerileme” denir; evrimde ise çoğunlukla kötü haberler getirir.

Ve işte tam bu noktada tablo gerçekten karanlıklaşıyor: Eğer YZ’ye olan güven arttıkça eleştirel düşünme azalıyorsa ve YZ zamanla daha da ikna edici hale geliyorsa, bu iki eğrinin kesiştiği noktada ne kalır? Bağımsız yargı yetisi sıfırlanmış, soru sormayı unutmuş, her çıktıyı gerçek sayan bir kitle. Bu kitleye siyasi mesaj vermek, ürün satmak, görüş empoze etmek nasıl bir kolaylıkla mümkün olur, düşünün.

NE YAPMALI?

Araştırmacılar, karamsar bulgularının peşinden zorunlu olarak çözüm önerileri getiriyor. Gerlich, eğitimcilerin, politikacıların ve teknoloji geliştiricilerinin işbirliği yaparak YZ’nin yararlarıyla eleştirel düşünme alışkanlığını dengeleyen ortamlar yaratılması gerektiğini vurguluyor. Lee ve arkadaşları ise YZ’nin çıktılarını eleştirel biçimde değerlendirme becerisi kazandıracak eğitim müdahalelerini öneriyor.

Güzel öneriler. Gerçekten. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor: Bu önerileri hayata geçirecek politikacılar ve kurumlar, aynı zamanda YZ’ye vergi analizi, seçim stratejisi ve kamuoyu yoklama yorumu yaptıran kurumlar. Düzenleyici olması gereken el, düşünmeyi değerlendiren sistemin en büyük müşterisi.

Belki de asıl soru şu: Toplumsal düzeyde eleştirel düşünmeyi kim isteyecek? Reklam verenler mi? Siyasetciler mi? Yoksa "tercihlerinize göre kültürel algoritmalar mı?” Cevabı biliyoruz. Siz düşünmüyorken, biri sizin yerinize düşünüyor ve muhtemelen onun fikri sizinkiyle tamamen örtüşmüyor.

GERİ ALINAMAYAN BİR İŞ

Belli bir yaşa kadar yazmayı elde öğrenmezseniz, sonradan ne kadar klavye kullansanız bile o bağlantı farklı kalır. Belli yaşlara kadar düşünmeyi pratik etmezseniz, sonraki YZ destekli “düşünceli görünme” algısı onu telafi edemez. Bu bilimsel bir klişe değil; beyin plastisitesinin sınırlarına dair sıradan bir gerçek.

Şimdi insanoğlu, gezegenin gördüğü en güçlü bilişsel araçları büyük bir heyecanla benimsiyor ve aynı heyecanla kendi düşünme kapasitesini eritiyor. Bunu yapan tek biyolojik tür olmamız, dünya tarihinde şaşırtıcı değil; büyüleyici bile sayılabilir. Ama artık bunun hesabını verebilecek düşünce yetkinliğinin de aşındığını biliyoruz.

Yani son olarak, şunu sormak gerekiyor: Bu yazıyı okudunuz ve şüphelendiniz, sorguladınız, itiraz ettiniz mi? Harika, henüz bir şeyler var. Yoksa “ilerleyen haftalarda da takip ederim” deyip kapattınız mı? O zaman belki de artık bu yazı sizi değil, sizin hakkınızda düşünüyor.