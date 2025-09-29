YZ kullanınca suçlu mu hissedeyim?

Bu yazı biraz bizim teknoloji tarafındaki çevremi biraz da özel dostlarım arasındaki -bence biraz da fazla naif olarak- çevre için iyi şeyler yapmaya çalışan dostlarımı üzecek belki. Genelde iş konusundaki planlarımda kötümser ama özel hayatımda iyimserimdir. Bu sefer hepimizi ilgilendiren ve her birimizin parmağı olduğu genel bir konuda kötümser görünecek gerçekçi kişi olacağım.

Yıllardır işim gereği yapay zekâ konusunda çalışmalar, araştırmalar yapıyor ve fikirlerimi, buluntularımı paylaşıyorum. Genelde benim için çığır açan, insanlığı çok ileriye taşıyacak konudur. Buradaki yazılarımın çoğunda da bahsetmişimdir. Şimdi sıra tersine bir daha bakmaya geldi. Teknolojik devrim ve ilerleme hep insanın iyiliğine yönelik olarak pazarlanır.

X teknolojisindeki ilerleme bize ileride şunu bunu sağlayacak şeklinde. “Kanser tedavisinde devrim”, “Gen araştırma teknolojisinin gelişmesi ileride kansere çare olabilir” vs. gibi süslü ve ilgimizi çok çekecek başlıkla hem de (hangimiz bir sevdiğimizi kanser denilen illetten kaybetmedik ki?). Pazarlamacılar sağolsun, psikolojimizle oynamayı çok iyi biliyorlar. Ya da “yapay zekâ çevre kirliliğine çaredir”, “YZ sayesinde sıfır atık” gibi öncelikle sosyal sorumluluk almayı kendisine görev edinmiş insanları kendisine çekerek. Ama aslında öyle mi olacak? YZ çevresel kirlenmeyi yok edecek formülleri bize verecek mi yok kendisi mi aslında buna sebep olacak? Okyanuslardaki sevimli mavi balinaları YZ sayesinde kurtaracak mıyız yoksa onları yok eden aslında YZ mi olacak? Bir yazımda “YZ=son varoluşsal yok oluş” konusunda ahkam kesmiştim. Şimdiki ilgimiz YZ ve teknolojik devrimin etkisi (buna cep telefonları, elektrikli arabalar, kullandığımız tabletler, bilgisayar da dahil).

Bir zamanlar çevreyi kurtaracak teknolojiler listesinde baş köşeye oturtulan yapay zekâ, bugün bambaşka bir manzara çiziyor: karbon emisyonu fırlıyor, tatlı su gökyüzüne buharlaşıyor, elektrik şebekeleri alarm veriyor. Kısacası, yapay zekâ kullanırken düşündüğümüz “hayırdır” sorusu hiç de yersiz değil.

İNTERNETİN SİGARA MOLASI

Şöyle düşünün: Sadece ChatGPT, her gün 1 milyardan fazla sorgu işliyor. Bu, internetin yeni sigara molası. Tek farkı, ısı, tütün, kağıt yerine elektrik ve su tüketiyor olması. Örneğin, GPT-3’ün eğitimi sırasında 700 bin litre temiz su buharlaşıp uçtu gitti. “Ne var canım, su buharlaşıp tekrar yağar” diyebilirsiniz. Evet, ama o sırada susuzluktan kıvranan bir bölgenin kuyularından çekilen suyun geri dönüşü biraz daha karmaşık.

Asıl bomba ise kullanım tarafında patlıyor. Eskiden asıl enerji yükü yapay zekâ modellerinin “eğitimi” sırasında harcanırdı. Ama artık milyonlarca insan her gün yapay zekâya şiir yazdırıp, toplantı özeti çıkarttırıyor. Sonuç? Kullanım kaynaklı enerji tüketimi, modelin eğitiminde harcanan toplam enerjiyi haftalar içinde geçiyor. Yani biz sorgularımızla, dev veri merkezlerini kömürlü santrallerin hortumuna bağlamış oluyoruz.

Dahası var. İrlanda’da elektrik tüketiminin %17’si sadece veri merkezlerine gidiyor. ABD’nin bazı eyaletlerinde bu oran %10’u aşmış durumda. Enerji krizine çözüm arayan teknoloji devleri, şaka değil, nükleer santral satın almaya ve yapmaya başladı. Kömür santrallerinin ömrünü uzatmaya zorlayan bu iştah, “yeşil dönüşüm” masalını da gölgede bırakıyor. Google’ın karbon emisyonları 2019’a göre %48 artmış durumda. “Çevre dostu teknoloji” diye övülen sektör, fosil yakıtın yeni sponsoruna dönüşüyor.

FAYDASI DA VAR

Ama bir dakika. İşin öteki yüzünde “fayda” da var. Yapay zekâ sayesinde hava tahminleri artık süper bilgisayarlar kadar isabetli, hem de basit bir dizüstü bilgisayarda dakikalar içinde. Google, ulaşım ve enerji şebekelerinde verimlilik sağlayarak her yıl 1 milyar ton karbon emisyonunu engellemeyi hedefliyor. Tarımda gübre kullanımını azaltıyor, enerji dağılımını dengeliyor. Hatta chatbot’lar, iklim inkârcılarını ikna etmede insanlardan daha başarılı çıkıyor. (İnsanı devreden çıkarınca işler kolaylaşıyor, malum.)

Fakat burada da “ama” geliyor. Aynı teknoloji ExxonMobil’le ortak olup fosil yakıt çıkarmayı %50 bin varil artırabiliyor. Yani “iklim dostu” etiketiyle pazarlanan yapay zekâ, aslında petrol kuyusunun da, elektrikli otobüsün de hizmetinde.

Bireysel düzeyde peki? Bir araştırmaya göre, yapay zekâya bir sayfa yazı yazdırmak, insanın aynı sayfayı yazarken harcadığı karbonun 130 ila 1500 kat daha düşük. Resim üretiminde bu oran 300 ila 3000 kat. Ama dürüst olalım: Siz yapay zekâyı tarımı dönüştürmek için değil, PowerPoint sunumunuza görsel bulmak için kullanıyorsunuz. Bu da çevresel faydayı değil, zararı büyütüyor.

Kısacası, birey olarak ChatGPT’den aldığınız yanıtların çevreye zararı, bir “kırmızı et menüsü” veya bir “uçak yolculuğu” kadar büyük değil. Ama küresel ölçekte baktığınızda, bu alışkanlık dünyanın enerji diyetine yeni bir bağımlılık ekliyor. “Bir uçuş daha az yap” önerisi hâlâ çevreye yardımda ChatGPT’den çok daha etkili.

Ve asıl soru şu: Biz niye bu araçları kullanıyoruz? Çünkü dev teknoloji şirketleri öyle istiyor. Çünkü “yapay genel zekâ” hayalinin peşinde koşan birkaç milyarder, gezegenin enerji faturasını bize paylaştırıyor. Çözüm? Sam Altman’ın nükleer füzyon mucizesine güvenmemiz bekleniyor. Yani, henüz çalışmayan bir teknolojiyle geleceği kurtarma planı. Harika, değil mi?

Sonuçta yapay zekâ bir araç. Nasıl kullandığınıza bağlı. Ama şunu unutmayın: Çoğumuz için bu araç, iklim krizine çözüm getiren değil, krizi daha da karmaşık hale getiren bir lüks oyuncak. Ve lüksün faturası her zaman başkasına kesilir — bu kez de gezegenin kendisine. Yazıya sonraki hafta devam edeceğiz. Özellikle YZ çalışmasını sağlayan donanım üretimi kısmına biraz daha derinlemesine gireceğiz, değerli metallerin çıkarılması etkisini de görüp kafamızı iyice karıştıracağız. İyi haftalar olsun.